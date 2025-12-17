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Новини Рейтинг Трампа Звернення Трампа до нації
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Трамп виступить зі зверненням до нації сьогодні ввечері

Трамп звернеться до нації

Президент США Дональд Трамп анонсував звернення до нації ввечері 17 грудня о 21 годині за Вашингтоном.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill, про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

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Що відомо?

"Я звернуся до нації завтра ввечері, наживо з Білого дому, о 21:00 за північноамериканським східним часом. З нетерпінням чекаю на зустріч із вами. Це був чудовий рік для нашої країни, і найкраще - ще попереду", – написав він.

Зазначається, що він не надав жодних подробиць щодо теми звернення.

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Наближається річниця другої каденції Трампа

Видання пише, що звернення відбудеться на тлі наближення першої річниці другої каденції Дональда Трампа.

Дослідження від The Hill і Decision Desk HQ цього тижня свідчать, що рейтинг підтримки Трампа зріс на 3,5 процентні пункти до 44,8% за останній місяць.

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Що передувало?

Автор: 

рейтинг (1719) США (26860) Трамп Дональд (9025)
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Топ коментарі
+13
Думаю нічого дійсно цікавого воно не скаже. Буде нести якусь околєсіцу, як й завжди.
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17.12.2025 09:08 Відповісти
+13
Публікація "файлів Епштейна" намічена на цю п'ятницю. Тож, йде гра Тромба на випередження з використанням "кейсу Венесуели" для перебиття медіа-вибуху, оскільки план української капітуляції забуксував.
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17.12.2025 09:12 Відповісти
+11
Оце навалить купу лайна для аналізу психіатрами.
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17.12.2025 09:31 Відповісти

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