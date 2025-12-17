Трамп виступить зі зверненням до нації сьогодні ввечері

Президент США Дональд Трамп анонсував звернення до нації ввечері 17 грудня о 21 годині за Вашингтоном.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill, про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

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Що відомо?

"Я звернуся до нації завтра ввечері, наживо з Білого дому, о 21:00 за північноамериканським східним часом. З нетерпінням чекаю на зустріч із вами. Це був чудовий рік для нашої країни, і найкраще - ще попереду", – написав він.

Зазначається, що він не надав жодних подробиць щодо теми звернення.

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Наближається річниця другої каденції Трампа

Видання пише, що звернення відбудеться на тлі наближення першої річниці другої каденції Дональда Трампа.

Дослідження від The Hill і Decision Desk HQ цього тижня свідчать, що рейтинг підтримки Трампа зріс на 3,5 процентні пункти до 44,8% за останній місяць.

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