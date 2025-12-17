Трамп виступить зі зверненням до нації сьогодні ввечері
Президент США Дональд Трамп анонсував звернення до нації ввечері 17 грудня о 21 годині за Вашингтоном.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill, про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.
Що відомо?
"Я звернуся до нації завтра ввечері, наживо з Білого дому, о 21:00 за північноамериканським східним часом. З нетерпінням чекаю на зустріч із вами. Це був чудовий рік для нашої країни, і найкраще - ще попереду", – написав він.
Зазначається, що він не надав жодних подробиць щодо теми звернення.
Наближається річниця другої каденції Трампа
Видання пише, що звернення відбудеться на тлі наближення першої річниці другої каденції Дональда Трампа.
Дослідження від The Hill і Decision Desk HQ цього тижня свідчать, що рейтинг підтримки Трампа зріс на 3,5 процентні пункти до 44,8% за останній місяць.
Що передувало?
- Українці демонструють падіння довіри до світових лідерів, зокрема до президента США Дональда Трампа.
- Відносна більшість громадян Великої Британії вважають, що президент США Дональд Трамп стоїть на заваді зусиллям з досягнення миру в Україні.
- Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа опустився до 38%, що є найнижчим показником з моменту його повернення до влади у січні 2025 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль