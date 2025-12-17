РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11308 посетителей онлайн
Новости Рейтинг Трампа Обращение Трампа к нации
2 400 30

Трамп выступит с обращением к нации сегодня вечером.

Трамп обратится к нации

Президент США Дональд Трамп анонсировал обращение к нации вечером 17 декабря в 21 час по Вашингтону.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill, об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Я обращусь к нации завтра вечером, в прямом эфире из Белого дома, в 21:00 по североамериканскому восточному времени. С нетерпением жду встречи с вами. Это был замечательный год для нашей страны, и лучшее - еще впереди", - написал он.

Отмечается, что он не предоставил никаких подробностей по теме обращения.

Читайте также: Трамп считает, что Путин хочет захватить всю Украину, - глава аппарата Белого дома Уайлз

Приближается годовщина второго срока Трампа

Издание пишет, что обращение состоится на фоне приближения первой годовщины второго срока Дональда Трампа.

Исследования от The Hill и Decision Desk HQ на этой неделе показывают, что рейтинг поддержки Трампа вырос на 3,5 процентных пункта до 44,8% за последний месяц.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг одобрения Трампа – самый низкий за время второго срока, - опрос CNN. ИНФОГРАФИКА

Что предшествовало?

Автор: 

рейтинг (1657) США (28667) Трамп Дональд (7274)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Думаю нічого дійсно цікавого воно не скаже. Буде нести якусь околєсіцу, як й завжди.
показать весь комментарий
17.12.2025 09:08 Ответить
+7
Публікація "файлів Епштейна" намічена на цю п'ятницю. Тож, йде гра Тромба на випередження з використанням "кейсу Венесуели" для перебиття медіа-вибуху, оскільки план української капітуляції забуксував.
показать весь комментарий
17.12.2025 09:12 Ответить
+7
Оце навалить купу лайна для аналізу психіатрами.
показать весь комментарий
17.12.2025 09:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Думаю нічого дійсно цікавого воно не скаже. Буде нести якусь околєсіцу, як й завжди.
показать весь комментарий
17.12.2025 09:08 Ответить
наших зелибоб это не смущает. 73% населения голосовали, а поносят зе со всех утюгов. Выбрали клоуна который привел страну к разрухе, но при этом вытереть за собой забыли. А шо там у омерыки, гм гм ух трамп кокой плохой, эх американцы тупые, гы
показать весь комментарий
17.12.2025 09:41 Ответить
Одне другого не касує. Спостерігаємо змагання гідних суперників.
показать весь комментарий
17.12.2025 09:54 Ответить
Ну чому ж не цікаво ??? Зніме руду перуку і скаже з чистою мацьковською вимовою : "На самом дєлє я - Краснов".
показать весь комментарий
17.12.2025 09:47 Ответить
https://t.me/tgp_news/94211 З приводу інтерв'ю керівниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлз яке вона дала Vanity Fair про адміністрацію Трампа і про нього самого?.
показать весь комментарий
17.12.2025 09:10 Ответить
щойно вона написала в соцмережах "Стаття, опублікована рано-вранці, є нещиро оформленим хітом про мене та найкращого президента, співробітників Білого дому та кабінет міністрів в історії", Vanity Fair нібито проігнорував "важливий контекст" у її словах та "багато" її заяв про президента США Трампа та його кабінет "виключили з історії" , - написала Сьюзі Вайлс.
показать весь комментарий
17.12.2025 09:15 Ответить
Публікація "файлів Епштейна" намічена на цю п'ятницю. Тож, йде гра Тромба на випередження з використанням "кейсу Венесуели" для перебиття медіа-вибуху, оскільки план української капітуляції забуксував.
показать весь комментарий
17.12.2025 09:12 Ответить
да не найдут там малолеток с трампом, хватит уже носиться с этими файлами, боже. Там чисто интим оргии с малыми 20+ и просто знакомство. Но демы на них молятся. Впрочем как всегда жиденько сходят под себя. А нашим потужным избирателям зеленого незламного лидера я бы вообще после войны запретил что-то писать во поводу выборов и политики других стран лет на 20
показать весь комментарий
17.12.2025 09:38 Ответить
Угу... не знайдуть...

показать весь комментарий
17.12.2025 09:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=reZGvOZ1l9I мы строили-строили и наконец построили
показать весь комментарий
17.12.2025 09:14 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2025 09:17 Ответить
даа.. после избрания трампа за янека уже не так стыдно..
показать весь комментарий
17.12.2025 09:36 Ответить
За Зеленського не так соромно.
показать весь комментарий
17.12.2025 09:56 Ответить
буде сам себе вихвалять
показать весь комментарий
17.12.2025 09:17 Ответить
Скаже, що іде з посади?
Чи, що закінчив 8 війн?
Чи про друзів, які збагатилися за рік його каденції?
Чи про те, як зливає в унітаз міжнародне право?
А, ще про фейки згадає мабуть.
показать весь комментарий
17.12.2025 09:24 Ответить
А можливо показ слайдів із файлів Епштейна. Ото буде шоу-презентація. Або фото-відео із масковскіх походеньок.
показать весь комментарий
17.12.2025 09:33 Ответить
Ще скаже "валодья(х7йло) друг - хочьєт міра а Україна з ЄС йому заважають, атдайте валодьє что просіт і будьєт мір"......
показать весь комментарий
17.12.2025 09:35 Ответить
Оце навалить купу лайна для аналізу психіатрами.
показать весь комментарий
17.12.2025 09:31 Ответить
орвеллу і не снилось! трампакс дасть об'яву, що океанія більше не воює з остазією, вони тепер стають союзниками і вирішили "сойтісь по срєдіне"! ла маншу! встрєча на ельбє це вже далеке минуле і сьогодні як океанію так і остазію таке не влаштовує! сша перейменовуються в американську народну республіку!
показать весь комментарий
17.12.2025 09:35 Ответить
Треба це дивитися будучи добряче бухим
(гарно тим, хто п'є)
показать весь комментарий
17.12.2025 09:56 Ответить
Буде черговий пук в молоко.
показать весь комментарий
17.12.2025 09:42 Ответить
Я втомився й йду.
показать весь комментарий
17.12.2025 09:54 Ответить
Це буде потужна промова
показать весь комментарий
17.12.2025 09:56 Ответить
анонс
показать весь комментарий
17.12.2025 09:59 Ответить
США І ЄВРОПА РОЗРОБИЛИ ДВА СЕКРЕТНІ ДОКУМЕНТИ ПРО ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
- Окремо наголошується, що ЗСУ мають залишитися великими і боєздатними.Сполучені Штати та країни Європи розробили проєкти двох документів, які мають окреслити підтримку України після можливого досягнення домовленостей про припинення бойових дій. Вони передбачають гарантії стримування Росії через посилення української армії, розміщення європейських військ та активну роль розвідки США, але https://zn.ua/ukr/POLITICS/u-pitanni-vstupu-ukrajini-v-nato-mozhlivij-kompromis-zelenskij.html без вступу України до НАТО та без присутності американських військ на території країни. Однак перспектива перемир'я залишається невизначеною, оскільки невідомо, чи погодиться Росія на ці умови.
Як https://www.nytimes.com/2025/12/16/world/europe/ukraine-security-guarantees-talks.html пише The New York Times із посиланням на американських та європейських посадовців, обидва документи розробили під час багатогодинних консультацій між західними дипломатами і українською стороною. Зустрічі відбувалися у Берліні у неділю та понеділок і тривали понад вісім годин. У переговорах брали участь високопосадовці та радники з питань національної безпеки з приблизно десяти європейських країн, включно з Францією, Німеччиною, Італією та Великою Британією.
показать весь комментарий
17.12.2025 10:17 Ответить
Знову про змій- про коричневу і чорну мамбу?
показать весь комментарий
17.12.2025 10:18 Ответить
Щоб ти мразь рижа здохло
показать весь комментарий
17.12.2025 10:20 Ответить
"Це був чудовий рік для нашої країни, і найкраще - ще попереду..." - борони Боже!
показать весь комментарий
17.12.2025 10:25 Ответить
Це був чудовий рік для нашої країни, і найкраще - ще попереду", - написав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3590905

Не давай, псина, жги!
показать весь комментарий
17.12.2025 10:27 Ответить
 
 