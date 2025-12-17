Трамп выступит с обращением к нации сегодня вечером.
Президент США Дональд Трамп анонсировал обращение к нации вечером 17 декабря в 21 час по Вашингтону.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill, об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
Что известно
"Я обращусь к нации завтра вечером, в прямом эфире из Белого дома, в 21:00 по североамериканскому восточному времени. С нетерпением жду встречи с вами. Это был замечательный год для нашей страны, и лучшее - еще впереди", - написал он.
Отмечается, что он не предоставил никаких подробностей по теме обращения.
Приближается годовщина второго срока Трампа
Издание пишет, что обращение состоится на фоне приближения первой годовщины второго срока Дональда Трампа.
Исследования от The Hill и Decision Desk HQ на этой неделе показывают, что рейтинг поддержки Трампа вырос на 3,5 процентных пункта до 44,8% за последний месяц.
Что предшествовало?
- Украинцы демонстрируют падение доверия к мировым лидерам, в частности к президенту США Дональду Трампу.
- Относительное большинство граждан Великобритании считают, что президент США Дональд Трамп препятствует усилиям по достижению мира в Украине.
- Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до 38%, что является самым низким показателем с момента его возвращения к власти в январе 2025 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи, що закінчив 8 війн?
Чи про друзів, які збагатилися за рік його каденції?
Чи про те, як зливає в унітаз міжнародне право?
А, ще про фейки згадає мабуть.
(гарно тим, хто п'є)
- Окремо наголошується, що ЗСУ мають залишитися великими і боєздатними.Сполучені Штати та країни Європи розробили проєкти двох документів, які мають окреслити підтримку України після можливого досягнення домовленостей про припинення бойових дій. Вони передбачають гарантії стримування Росії через посилення української армії, розміщення європейських військ та активну роль розвідки США, але https://zn.ua/ukr/POLITICS/u-pitanni-vstupu-ukrajini-v-nato-mozhlivij-kompromis-zelenskij.html без вступу України до НАТО та без присутності американських військ на території країни. Однак перспектива перемир'я залишається невизначеною, оскільки невідомо, чи погодиться Росія на ці умови.
Як https://www.nytimes.com/2025/12/16/world/europe/ukraine-security-guarantees-talks.html пише The New York Times із посиланням на американських та європейських посадовців, обидва документи розробили під час багатогодинних консультацій між західними дипломатами і українською стороною. Зустрічі відбувалися у Берліні у неділю та понеділок і тривали понад вісім годин. У переговорах брали участь високопосадовці та радники з питань національної безпеки з приблизно десяти європейських країн, включно з Францією, Німеччиною, Італією та Великою Британією.
Не давай, псина, жги!