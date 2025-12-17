Трамп выступит с обращением к нации сегодня вечером.

Президент США Дональд Трамп анонсировал обращение к нации вечером 17 декабря в 21 час по Вашингтону.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill, об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Я обращусь к нации завтра вечером, в прямом эфире из Белого дома, в 21:00 по североамериканскому восточному времени. С нетерпением жду встречи с вами. Это был замечательный год для нашей страны, и лучшее - еще впереди", - написал он.

Отмечается, что он не предоставил никаких подробностей по теме обращения.

Читайте также: Трамп считает, что Путин хочет захватить всю Украину, - глава аппарата Белого дома Уайлз

Приближается годовщина второго срока Трампа

Издание пишет, что обращение состоится на фоне приближения первой годовщины второго срока Дональда Трампа.

Исследования от The Hill и Decision Desk HQ на этой неделе показывают, что рейтинг поддержки Трампа вырос на 3,5 процентных пункта до 44,8% за последний месяц.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг одобрения Трампа – самый низкий за время второго срока, - опрос CNN. ИНФОГРАФИКА

Что предшествовало?