47% британцев считают Трампа препятствием для мира в Украине, - Politico

Относительное большинство граждан Великобритании считают, что президент США Дональд Трамп препятствует усилиям по достижению мира в Украине.

Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра More in Common, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Согласно результатам опроса, 47% британских избирателей считают, что Трамп является препятствием на пути к прекращению боевых действий. Только 21% респондентов убеждены, что он способствует мирным усилиям. Еще 21% назвали его нейтральным фактором, а 11% не определились.

Подавляющее большинство опрошенных - 75%, заявили, что для Лондона важно отстаивать суверенитет Украины. Противоположного мнения придерживаются 8%. Исполнительный директор More in Common Люк Трайл отметил, что поддержка Украины британцами остается стабильной с начала полномасштабного вторжения.

Опрос проводился среди 2062 взрослых в Великобритании 22-24 ноября. Исследование обнародовано на фоне активизации США, которые продвигают набор "мирных предложений" из 28 пунктов.

Топ комментарии
+5
Рудий дегенерат-агент "Краснов"!
25.11.2025 15:57 Ответить
+4
тампо це антитеза здорового глузду та логіки. І у цтому його найголовніша загроза для всього цивілізованого світу.
25.11.2025 15:57 Ответить
+4
цитата з відео- "Наш президент Трамп керуються у своїх рішеннях та діях інформацією з російської пропаганди "
25.11.2025 16:05 Ответить
тампо це антитеза здорового глузду та логіки. І у цтому його найголовніша загроза для всього цивілізованого світу.
25.11.2025 15:57 Ответить
Рудий дегенерат-агент "Краснов"!
25.11.2025 15:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uSm8ktgY7V4 https://www.youtube.com/watch?v=
Рубіо ПРОТИ Віткоффа: найбільший СКАНДАЛ всередині БІЛОГО ДОМУ

повна історія скандалу угрупувань США у Білому Домі з програмою- 28 - розповідь американського аналітика зовнішньої політики Джиммі Рашторна
25.11.2025 16:02 Ответить
цитата з відео- "Наш президент Трамп керуються у своїх рішеннях та діях інформацією з російської пропаганди "
25.11.2025 16:05 Ответить
Виявляється, що в Британії тільки 47% тверезих? Хоча, українцям треба мовчати в хустинку, бо в Україні їх тільки 25%.
25.11.2025 16:04 Ответить
+100500!
25.11.2025 16:06 Ответить
Воно так і є! Приємно, що у Британії так багато розумних людей! Тому і живуть відносно добре.
25.11.2025 16:06 Ответить
Зуб за зуб -не вийде.
Треба гібридний варіант,щоб зупинити війну,брити на більш ніж коаліцію охочих-не підуть,Яка реально нич не означає.
25.11.2025 16:08 Ответить
Так і в Україні так. Усі вважають Трампа перешкодою. Тільки Слугі народа як допомогою до виконання домовленностей Оману .
25.11.2025 16:20 Ответить
Брити шарят☝️
25.11.2025 16:24 Ответить
Препятствия это вы с вашим лицемерием и капельными поставками вооружения и отсуствием яиц ввести миротворцев
25.11.2025 16:55 Ответить
 
 