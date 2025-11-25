47% британцев считают Трампа препятствием для мира в Украине, - Politico
Относительное большинство граждан Великобритании считают, что президент США Дональд Трамп препятствует усилиям по достижению мира в Украине.
Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра More in Common, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Согласно результатам опроса, 47% британских избирателей считают, что Трамп является препятствием на пути к прекращению боевых действий. Только 21% респондентов убеждены, что он способствует мирным усилиям. Еще 21% назвали его нейтральным фактором, а 11% не определились.
Подавляющее большинство опрошенных - 75%, заявили, что для Лондона важно отстаивать суверенитет Украины. Противоположного мнения придерживаются 8%. Исполнительный директор More in Common Люк Трайл отметил, что поддержка Украины британцами остается стабильной с начала полномасштабного вторжения.
Опрос проводился среди 2062 взрослых в Великобритании 22-24 ноября. Исследование обнародовано на фоне активизации США, которые продвигают набор "мирных предложений" из 28 пунктов.
Треба гібридний варіант,щоб зупинити війну,брити на більш ніж коаліцію охочих-не підуть,Яка реально нич не означає.