47% британців вважають Трампа перешкодою для миру в Україні, - Politico
Відносна більшість громадян Великої Британії вважають, що президент США Дональд Трамп стоїть на заваді зусиллям з досягнення миру в Україні.
Про це свідчать дані опитування аналітичного центру More in Common, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Згідно з результатами опитування, 47% британських виборців вважають, що Трамп є перешкодою на шляху до припинення бойових дій. Лише 21% респондентів переконані, що він сприяє мирним зусиллям. Ще 21% назвали його нейтральним фактором, а 11% не визначилися.
Переважна більшість опитаних - 75% - заявили, що для Лондона важливо відстоювати суверенітет України. Протилежної думки дотримуються 8%. Виконавчий директор More in Common Люк Трайл зазначив, що підтримка України британцями залишається стабільною від початку повномасштабного вторгнення.
Опитування проводилося серед 2062 дорослих у Великій Британії 22-24 листопада. Дослідження оприлюднено на тлі активізації США, які просувають набір "мирних пропозицій" із 28 пунктів.
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