УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Опитування про війну в Україні Рейтинг Трампа
1 416 18

47% британців вважають Трампа перешкодою для миру в Україні, - Politico

Трамп

Відносна більшість громадян Великої Британії вважають, що президент США Дональд Трамп стоїть на заваді зусиллям з досягнення миру в Україні.

Про це свідчать дані опитування аналітичного центру More in Common, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Згідно з результатами опитування, 47% британських виборців вважають, що Трамп є перешкодою на шляху до припинення бойових дій. Лише 21% респондентів переконані, що він сприяє мирним зусиллям. Ще 21% назвали його нейтральним фактором, а 11% не визначилися.

Переважна більшість опитаних - 75% - заявили, що для Лондона важливо відстоювати суверенітет України. Протилежної думки дотримуються 8%. Виконавчий директор More in Common Люк Трайл зазначив, що підтримка України британцями залишається стабільною від початку повномасштабного вторгнення.

Опитування проводилося серед 2062 дорослих у Великій Британії 22-24 листопада. Дослідження оприлюднено на тлі активізації США, які просувають набір "мирних пропозицій" із 28 пунктів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна очікує візиту Зеленського до США в листопаді для завершення домовленостей з Трампом, - Умєров

Автор: 

Трамп Дональд (8912) війна в Україні (8480)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
тампо це антитеза здорового глузду та логіки. І у цтому його найголовніша загроза для всього цивілізованого світу.
показати весь коментар
25.11.2025 15:57 Відповісти
+9
Рудий дегенерат-агент "Краснов"!
показати весь коментар
25.11.2025 15:57 Відповісти
+8
Виявляється, що в Британії тільки 47% тверезих? Хоча, українцям треба мовчати в хустинку, бо в Україні їх тільки 25%.
показати весь коментар
25.11.2025 16:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тампо це антитеза здорового глузду та логіки. І у цтому його найголовніша загроза для всього цивілізованого світу.
показати весь коментар
25.11.2025 15:57 Відповісти
Рудий дегенерат-агент "Краснов"!
показати весь коментар
25.11.2025 15:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uSm8ktgY7V4 https://www.youtube.com/watch?v=
Рубіо ПРОТИ Віткоффа: найбільший СКАНДАЛ всередині БІЛОГО ДОМУ

повна історія скандалу угрупувань США у Білому Домі з програмою- 28 - розповідь американського аналітика зовнішньої політики Джиммі Рашторна
показати весь коментар
25.11.2025 16:02 Відповісти
цитата з відео- "Наш президент Трамп керуються у своїх рішеннях та діях інформацією з російської пропаганди "
показати весь коментар
25.11.2025 16:05 Відповісти
Виявляється, що в Британії тільки 47% тверезих? Хоча, українцям треба мовчати в хустинку, бо в Україні їх тільки 25%.
показати весь коментар
25.11.2025 16:04 Відповісти
+100500!
показати весь коментар
25.11.2025 16:06 Відповісти
Воно так і є! Приємно, що у Британії так багато розумних людей! Тому і живуть відносно добре.
показати весь коментар
25.11.2025 16:06 Відповісти
Зуб за зуб -не вийде.
Треба гібридний варіант,щоб зупинити війну,брити на більш ніж коаліцію охочих-не підуть,Яка реально нич не означає.
показати весь коментар
25.11.2025 16:08 Відповісти
Так і в Україні так. Усі вважають Трампа перешкодою. Тільки Слугі народа як допомогою до виконання домовленностей Оману .
показати весь коментар
25.11.2025 16:20 Відповісти
Брити шарят☝️
показати весь коментар
25.11.2025 16:24 Відповісти
Препятствия это вы с вашим лицемерием и капельными поставками вооружения и отсуствием яиц ввести миротворцев
показати весь коментар
25.11.2025 16:55 Відповісти
У зесраколизів нова методичка? Непогана задумка! А у мене запитання: чому на розумних людей всі зелені і фсбешні фішки не діють абсолютно? Розумні бачили і відрізняли і гівнометів на Порошенка (з Бутусовим в тому числі) А тепер добре видно і гівнометів на опонентів до зеленої влади (а Бутусов зараз на правильній стороні якраз)
показати весь коментар
25.11.2025 18:01 Відповісти
Ти подивись, яка залізна рука сталіна і голодомору, а також депортації всіх українців до гулагів. Це ж хто вам зваяв таку методичку? Щось новеньке. Невже прикрутило так, що прямо в кремлі взялися за роботу?
показати весь коментар
25.11.2025 18:39 Відповісти
Доволі високий відсоток розумних людей. Великобританія форева!
показати весь коментар
25.11.2025 17:54 Відповісти
 
 