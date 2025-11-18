Поддержка Трампа снизилась из-за экономических трудностей и дела Эпштейна, - Reuters

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до 38%, что является самым низким показателем с момента его возвращения к власти в январе 2025 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, снижение произошло на фоне экономических трудностей и скандала вокруг публикации файлов Эпштейна.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Падение популярности и критика политики

По данным опроса, начав второй срок с поддержкой 47% американцев, сейчас президент США приближается к минимальным показателям своего первого срока.

Только 26% респондентов считают, что Трамп хорошо справляется с вопросом стоимости жизни, что на три пункта меньше по сравнению с началом месяца.

Читайте также: Рейтинг Зеленского после "Миндичгейта" обвалился на 40% и сейчас находится на уровне менее 20%, - Железняк. ВИДЕО

Скандал Эпштейна и реакция американцев

20% опрошенных одобряют действия Трампа в деле Эпштейна;

44% республиканцев поддерживают его действия по этому вопросу;

Около 70% американцев считают, что администрация скрывает информацию;

87% демократов и 60% республиканцев считают, что информацию скрывают.

Опрос проводился онлайн и охватил 1017 взрослых американцев по всей стране, погрешность составляет около трех процентных пунктов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп допускает переговоры с Мадуро: "Посмотрим, чем это закончится"

Дело Эпштейна и Трамп: что известно

5 июня президент США заявил, что "очень разочарован" миллиардером Илоном Маском, который недавно раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах, назвав его "отвратительной гадостью".

В ответ на это Илон Маск опубликовал серию постов в социальной сети Х, в которых критиковал Трампа. Среди прочего, он предположил, что без него "Трамп проиграл бы выборы". Маск также продолжил критиковать "великий и прекрасный" закон Трампа, который, по его словам, предусматривает рост и без того большого дефицита бюджета США.

Кроме того, Маск начал утверждать, что Трамп присутствует на записях по делу Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в сутенерстве и склонении несовершеннолетних к секс-бизнесу, и называл это "настоящей причиной, по которой они не были обнародованы".

Читайте: Рейтинг Трампа упал до 41%, а демократы на 11% активнее республиканцев, - опрос

Президент США не замедлил с ответом и заявил, что Маск "просто сошел с ума". По его словам, миллиардер "изматывал" Департамент эффективности правительства (DOGE), поэтому он "попросил его уйти", кроме того, призвал прекратить государственные субсидии и контракты Илона Маска.

Впоследствии администрация президента США Дональда Трампа должна была просить суд разрешить обнародовать показания большого жюри по делу осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна. Это происходило на фоне статьи The Wall Street Journal о том, что Трамп мог написать ему "непристойное поздравление" в 2003 году.

Читайте также: Трамп перебил журналистку после вопроса о файлах Эпштейна: "Тихо, свинко". ВИДЕО