12 564 39

Трамп перебил журналистку после вопроса о файлах Эпштейна: "Тихо, свинка". ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп назвал репортершу Bloomberg "свинкой" после ее вопроса о том, почему он не хочет обнародовать остальные файлы сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщает Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

После того, как журналистка спросила о нежелании обнародовать документы, Трамп сначала ответил, что имеет "очень плохие отношения" с Эпштейном, и начал слушать другой вопрос. Однако репортерша продолжила: "Если в файлах нет никакого компромата, сэр, почему бы не..."

Президент перебил ее, сказав: "Quiet. Quiet, Piggy" ("Тихо! Тихо, свинка"). Комментарий вызвал критику со стороны оппонентов, которые осудили использование оскорбительного слова в отношении журналистки.

Связи Эпштейна и Трампа

5 июня президент США заявил, что "очень разочарован" миллиардером Илоном Маском, который недавно раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах, назвав его "отвратительной гадостью".

В ответ на это Илон Маск опубликовал серию постов в социальной сети Х, в которых критиковал Трампа. Среди прочего, он предположил, что без него "Трамп проиграл бы выборы". Маск также продолжил критиковать "великий и прекрасный" закон Трампа, который, по его словам, предусматривает рост и без того большого дефицита бюджета США.

Кроме того, Маск начал утверждать, что Трамп присутствует на записях по делу Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в сутенерстве и склонении несовершеннолетних к секс-бизнесу, и называл это "настоящей причиной, по которой они не были обнародованы".

Президент США не замедлил с ответом и заявил, что Маск "просто сошел с ума". По его словам, миллиардер "изнурял" Департамент эффективности правительства (DOGE), поэтому он "попросил его уйти", кроме того, призвал прекратить государственные субсидии и контракты Илона Маска.

Впоследствии администрация президента США Дональда Трампа должна была просить суд разрешить обнародовать показания большого жюри по делу осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна. Это происходило на фоне статьи The Wall Street Journal о том, что Трамп мог написать ему "непристойное поздравление" в 2003 году.

Топ комментарии
Скот, звичайний тупий скот.....ну і педіфол. А дехто каже ще і любитель лизнути Клінтону
18.11.2025 17:35 Ответить
Без слів

18.11.2025 17:40 Ответить
Шо тихо тихо ! педофіли і підари правлять світом тож маєм
18.11.2025 17:34 Ответить
Так Клінтон начеб то сам давав ...полизати
18.11.2025 19:09 Ответить
Там англійською прозвучало "blowjob", тобто, мастурбація (рукою, орально, т.і.). Тобто, що саме, не уточнено. Але це показово. І, якщо не в падло, подивіться серії "Південного парку" 27 та 28 сезонів. Просто не уявляю, якби щось подібне створили про "наш" ОП (наш в лапках, бо він #идівський)
18.11.2025 19:12 Ответить
Ніяка то не "мастурбація". Рукою комусь то handjob. Blowjob , без усіляких уточнень і інших значень - це орально, an act of oral sex performed on a man.
Так шо рудий ізвращуга - таки любитель смоктати льодяника.
18.11.2025 20:02 Ответить
тихо, свинко! пристаркуватий хряк на троні!!!
18.11.2025 17:37 Ответить
Будуть футболки "я_тобі_не_дорогенька!"?

Бо наші свинки, коли їх лагідно назвали дорогенькими, одразу влаштували гістерію.

Щоправда, при блаЗЄнському ковтали й ковтають все лайно мовчки.

Мабуть так буде і у США
18.11.2025 17:37 Ответить


«Я тобі не дорогенька». Медійниці засудили сексизм з боку Порошенка

18.11.2025 23:25 Ответить
Без слів

18.11.2025 17:40 Ответить
19.11.2025 04:17 Ответить
Сразу видно - настоящий Дон Мафии!
18.11.2025 17:40 Ответить
Журналістка за бейці його підвісила, от він і заволав!!!
18.11.2025 17:40 Ответить
про свинку, це трамп перетяг...під його старий зад підкрадається шило ...
18.11.2025 17:42 Ответить
Тут згоден. Хай коментує як це так вийшло , може там когось звали пегги , можливо хтось ще перебивав . Хай роз'яснення напише. За часів Зеленського був лише один випадок коли назвали корабельной сосной . Такий собі Янукович на сінісалах. Не поважає а ні жінок , а ні опонентів.
18.11.2025 22:16 Ответить
Тихо - ша!
18.11.2025 17:49 Ответить
консерватори США , вас сьогодні трамп обі* цяв з високої гори з розваль Білого дому ... ...
18.11.2025 18:07 Ответить
Він більше по собаках.
18.11.2025 18:15 Ответить
Отож, так як і в Україні, більшість бігли вибирати "великого" економіста, а виявився просто хряк...
18.11.2025 18:20 Ответить
Буває, буває...
Тік-ток та чат- боти роблять свою справу.
18.11.2025 18:23 Ответить
"краснова" і так пуйло дістає тим компроматом, а тут ше якась журналістка.
18.11.2025 18:22 Ответить
Нещодавно Трамп добряче розісрався з тією навіженою чорноротою трампісткою - М.Т. Грін ( схоже тепер вже - колишньою трампісткою ) , і та пообіцяла що неодмінно посприяє публікації файлів Епштейна ..
Схоже на тих файлах і дійсно щось є цікаве , і та вівця про це знає , якщо так відкрито погрожує помститися своєму шефу . Не боячись звинувачень у наклепі .
18.11.2025 18:22 Ответить
Якби там не було нічого цікавого, то трампон не сидів би на гачку у пуйла. Гадаєте, він за "золотий дощик" 87-го року у московському "Інтуристі" переживає? "Дощик" то--квіточки!..
18.11.2025 18:28 Ответить
Та грін як наша безугла: то лиже, то маже (гівном)
18.11.2025 19:18 Ответить
Вона каже що їй - за дєржаву абідна ..
..
18.11.2025 20:21 Ответить
Ну а який сенс сраку рвати і приховувати те, що тобі і твоїй партії не зашкодить, бо там же ш нічого нема, проте поховає оппонентів і розкриє усю правду про сатанинських демократів, які, майже кожен -педофіли, злодюги, втілення зла, що там ще.. як вони ******* демократів в усьому звинувачувати?
Хто просто так буде приховувати чужі злочини і навіщо? Тим більше коли сам виграв президентську гонку обіцяючи оприлюднити всі матеріали, ніхто за язик не тягнув?
18.11.2025 20:09 Ответить
И кто-то после этого ещё говорит что ему УЖЕ не насрать на свой рейтинг?) Ролики как он обливает дерьмом с самолёта протестующих) Да имел он ввиду всех и оптом. Он и в белом доме обживается и бальные залы строит не для того чтобы через пару лет съехать. Для него белый дом уже второе Мар а Лаго. Хрен амеры теперь выковыряют его из президентского кресла. Только с кровью теперь.
18.11.2025 18:42 Ответить
А ви думали тільки украінці здатні з усього маху вдарити головою своєі краіни об стіну, і обрати неосвіченого і хамовитого дурня до влади?
18.11.2025 18:44 Ответить
Это не зебоба, это американский янык. С теми же последствиями. Квартальщики уйдут. Уже разбегаются. Рыжий не уйдет просто так. Он уже свое Межигорье строит.
18.11.2025 18:52 Ответить
Так і квартальщики своє межигір'я будували (сподіваюсь), "дінастія" називається. І що цікаво - невже була, чи є, така впевненість, що війна до Козина не дійде? То може ми чогось не розуміємо, і тільки шкодимо владі?
18.11.2025 19:16 Ответить
Новий политичний тiзер республiканцiв, - QUIET PIGGY!!!
Чому би й нi?
18.11.2025 18:56 Ответить
Вместо piggy можно ставить демов
18.11.2025 20:03 Ответить
Демократично та від душі.
18.11.2025 19:30 Ответить
Що ж вдієш - жлоб є жлоб.
18.11.2025 19:31 Ответить
Троляка Трампон за работой Судя по комментариям женского пола троллинг прошел более чем успешно, а что там в штатах сейчас творится даже представить страшно
18.11.2025 20:02 Ответить
Стосовно критики маска...
Без цього дурня інший дурень не став би президентом.
А в цілому американці заслужили такого преза.
18.11.2025 22:06 Ответить
Благодаря Трампу наконец эти пленки могут оприлюднить. Потому что до сих пор свинкам журналистам они и нафиг не были нужны.
18.11.2025 23:05 Ответить
 
 