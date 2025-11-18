Трамп перебил журналистку после вопроса о файлах Эпштейна: "Тихо, свинка". ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп назвал репортершу Bloomberg "свинкой" после ее вопроса о том, почему он не хочет обнародовать остальные файлы сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщает Telegraph.

После того, как журналистка спросила о нежелании обнародовать документы, Трамп сначала ответил, что имеет "очень плохие отношения" с Эпштейном, и начал слушать другой вопрос. Однако репортерша продолжила: "Если в файлах нет никакого компромата, сэр, почему бы не..."

Президент перебил ее, сказав: "Quiet. Quiet, Piggy" ("Тихо! Тихо, свинка"). Комментарий вызвал критику со стороны оппонентов, которые осудили использование оскорбительного слова в отношении журналистки.

Связи Эпштейна и Трампа

5 июня президент США заявил, что "очень разочарован" миллиардером Илоном Маском, который недавно раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах, назвав его "отвратительной гадостью".

В ответ на это Илон Маск опубликовал серию постов в социальной сети Х, в которых критиковал Трампа. Среди прочего, он предположил, что без него "Трамп проиграл бы выборы". Маск также продолжил критиковать "великий и прекрасный" закон Трампа, который, по его словам, предусматривает рост и без того большого дефицита бюджета США.

Кроме того, Маск начал утверждать, что Трамп присутствует на записях по делу Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в сутенерстве и склонении несовершеннолетних к секс-бизнесу, и называл это "настоящей причиной, по которой они не были обнародованы".

Президент США не замедлил с ответом и заявил, что Маск "просто сошел с ума". По его словам, миллиардер "изнурял" Департамент эффективности правительства (DOGE), поэтому он "попросил его уйти", кроме того, призвал прекратить государственные субсидии и контракты Илона Маска.

Впоследствии администрация президента США Дональда Трампа должна была просить суд разрешить обнародовать показания большого жюри по делу осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна. Это происходило на фоне статьи The Wall Street Journal о том, что Трамп мог написать ему "непристойное поздравление" в 2003 году.

