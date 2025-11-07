Рейтинг Трампа упал до 41%, а демократы на 11% активнее республиканцев, - опрос

Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа упал, а избиратели-демократы демонстрируют более высокую мотивацию голосовать, чем сторонники Республиканской партии.

Об этом свидетельствует новый опрос Колледжа Эмерсона, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

По результатам исследования, 41% респондентов одобряют работу Трампа на посту президента - на 4% меньше, чем в октябре. В то же время 49% избирателей заявили, что не одобряют его деятельность (в октябре - 48%).

Избиратели-демократы

Среди избирателей-демократов 71% сообщили о готовности прийти на выборы в Конгресс в следующем году. Для сравнения, среди республиканцев таких 60%, а среди независимых - 42%.

В целом 43% опрошенных сказали, что их голос на выборах будет проявлением оппозиции к Трампу, тогда как 29% выскажутся в его поддержку.

Опрос проводился 3-4 ноября среди 1000 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет ±3%.

На местных выборах победили демократы

Как мы ранее писали, по результатам голосования 4 ноября, Демократическая партия одержала ряд важных побед:

мэром Нью-Йорка стал Зогран Мамдани,

губернатором Нью-Джерси — Мики Шеррилл,

в Вирджинии победила Эбигейл Спенбергер.

В ноябре 2026 года в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Нижняя палата - Палата представителей - будет переизбрана полностью, а верхняя - Сенат - на треть.

