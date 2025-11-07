Рейтинг Трампа упал до 41%, а демократы на 11% активнее республиканцев, - опрос
Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа упал, а избиратели-демократы демонстрируют более высокую мотивацию голосовать, чем сторонники Республиканской партии.
Об этом свидетельствует новый опрос Колледжа Эмерсона, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.
По результатам исследования, 41% респондентов одобряют работу Трампа на посту президента - на 4% меньше, чем в октябре. В то же время 49% избирателей заявили, что не одобряют его деятельность (в октябре - 48%).
Избиратели-демократы
Среди избирателей-демократов 71% сообщили о готовности прийти на выборы в Конгресс в следующем году. Для сравнения, среди республиканцев таких 60%, а среди независимых - 42%.
В целом 43% опрошенных сказали, что их голос на выборах будет проявлением оппозиции к Трампу, тогда как 29% выскажутся в его поддержку.
Опрос проводился 3-4 ноября среди 1000 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет ±3%.
На местных выборах победили демократы
Как мы ранее писали, по результатам голосования 4 ноября, Демократическая партия одержала ряд важных побед:
-
мэром Нью-Йорка стал Зогран Мамдани,
-
губернатором Нью-Джерси — Мики Шеррилл,
-
в Вирджинии победила Эбигейл Спенбергер.
В ноябре 2026 года в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Нижняя палата - Палата представителей - будет переизбрана полностью, а верхняя - Сенат - на треть.
але це не провина особисто трампа!
це очікувана системна політична криза сша!
останній справжній республіканець, рональд рейган!
до речі, я к і демократичну партію знищів обама!
але, почав клінтон!
А останнім трушним республіканцем, як на мене, все ж Буш-молодший був. Так, не настільки компетентний, як Рейган, але ідеологія в нього і Чейні покійного все та ж рейганівська була...
