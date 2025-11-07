РУС
1 118 30

Рейтинг Трампа упал до 41%, а демократы на 11% активнее республиканцев, - опрос

Президент США Дональд Трамп объявляет о следующем этапе борьбы с наркокартелями

Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа упал, а избиратели-демократы демонстрируют более высокую мотивацию голосовать, чем сторонники Республиканской партии.

Об этом свидетельствует новый опрос Колледжа Эмерсона, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

По результатам исследования, 41% респондентов одобряют работу Трампа на посту президента - на 4% меньше, чем в октябре. В то же время 49% избирателей заявили, что не одобряют его деятельность (в октябре - 48%).

Избиратели-демократы

Среди избирателей-демократов 71% сообщили о готовности прийти на выборы в Конгресс в следующем году. Для сравнения, среди республиканцев таких 60%, а среди независимых - 42%.

В целом 43% опрошенных сказали, что их голос на выборах будет проявлением оппозиции к Трампу, тогда как 29% выскажутся в его поддержку.

Опрос проводился 3-4 ноября среди 1000 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет ±3%.

На местных выборах победили демократы

Как мы ранее писали, по результатам голосования 4 ноября, Демократическая партия одержала ряд важных побед:

  • мэром Нью-Йорка стал Зогран Мамдани,

  • губернатором Нью-Джерси — Мики Шеррилл,

  • в Вирджинии победила Эбигейл Спенбергер.

В ноябре 2026 года в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Нижняя палата - Палата представителей - будет переизбрана полностью, а верхняя - Сенат - на треть.

Топ комментарии
+7
А в нас пройшло 6,5 років, а виборці все чекають Голобородько на лісапеді.
показать весь комментарий
07.11.2025 16:15 Ответить
+6
Не пройшло і 1-го року! А уже....
показать весь комментарий
07.11.2025 16:04 Ответить
+2
12 війн зупинити, це вам не Україну ********!
показать весь комментарий
07.11.2025 16:10 Ответить
Не пройшло і 1-го року! А уже....
показать весь комментарий
07.11.2025 16:04 Ответить
А в нас пройшло 6,5 років, а виборці все чекають Голобородько на лісапеді.
показать весь комментарий
07.11.2025 16:15 Ответить
та там на лісапеді (на ланцюзі) мастило - костюмчик боїться попортити (прищепку на штанину забув в кишеню взяти)
показать весь комментарий
07.11.2025 16:20 Ответить
Респи пасивні - а деми активні - нігуя собі!
показать весь комментарий
07.11.2025 16:07 Ответить
Скоро вибори в конгресс і тоді нарешті тромбона почнуть бити по руках. Але сподіваюся що він ще встигне прибити Мадуру.
показать весь комментарий
07.11.2025 16:08 Ответить
12 війн зупинити, це вам не Україну ********!
показать весь комментарий
07.11.2025 16:10 Ответить
Про 41% брехня, реальний рейтинг десь 20-25%. Трампа зараз підтримують лише упороті адепти секти МАГА та емігранти з постсовку, яким до вподоби концепція "сильного лідора".
показать весь комментарий
07.11.2025 16:11 Ответить
есть шанс поднять рейтинг, первый остановить войну в Украине и убрать Мадуру
показать весь комментарий
07.11.2025 16:11 Ответить
збочених невігласів багатостатевих лєваків в кожну хату!
білих на коліна та на плантації!
кожний хто працює, має утримувати десятьох трутнів паразитів, емігрантів!
мір труд май!
соціалізм равєнство братство!
хто бил нікєм, тот стал нічєм!!!
показать весь комментарий
07.11.2025 16:12 Ответить
А шлюб між чоловіком і жінкою то шлюб різностатевий чи одностатевий ?
показать весь комментарий
07.11.2025 16:17 Ответить
які такі, чоловік та жінка?
родич №1 та родич №2!
чи, як там у них?
ніхто №3 та толстуха по парним дням.
показать весь комментарий
07.11.2025 16:22 Ответить
Найскладніше зробити річ яка буде серединою золотою - бо навіть створення шедевру високоінтелектуального не така складна . Ось ви взяли з лівих ідей найкраще але спотворили як це вміють люди - а люди мають вміння любу файну річ перетворити на повне гм ( а потім кричати шо ідея гм а не втілювачі тієї ідеї гм ).
показать весь комментарий
07.11.2025 16:31 Ответить
я, геніальний і я пишаюсь собою!
показать весь комментарий
07.11.2025 16:34 Ответить
Як казала моя бабця - " Геній так але без букви Ніт ". Вона мені здається казали коли я був дітваком - шоб не зазнавався . І вона таки була права .
показать весь комментарий
07.11.2025 16:40 Ответить
як знаю зі свого особистого досвіду: кожну розумну людину, завжди будуть переслідувати та ненавидіти імбецили дегенерати.
мої знання виявились правдою життя.
показать весь комментарий
07.11.2025 16:48 Ответить
Якшо ви розумна людина то мали б знати шо імбецилів самих зневажають все їхне життя .
показать весь комментарий
07.11.2025 16:55 Ответить
А ви не подумали, що ті, хто проти всього цього, водночас хочуть передбачуваної політики? Серед виборців Трампа багато консерваторів і його непослідовність у діях чи висловах просто відвертає їх від нього. Сьогодні Трамп вводить мита на товари Китаю, а завтра не вводить уже. Сьогодні Трамп запроваджує санкції проти кацапів/іранців, а завтра не запроваджує. Консерватори завжди любили послідовність і такі мутки точно їх не вражають...
показать весь комментарий
07.11.2025 16:51 Ответить
трамп знищів республіканську партію остаточно!
але це не провина особисто трампа!
це очікувана системна політична криза сша!
останній справжній республіканець, рональд рейган!
до речі, я к і демократичну партію знищів обама!
але, почав клінтон!
показать весь комментарий
07.11.2025 16:55 Ответить
А з Клінтоном то що не так? При ньому США мали найкращі економічні показники за останні 35 років! Ріст ВВП, рівень життя і тд. Мої американські знайомі згадують часи Клінтона десь так само, як ми часи Ющенка, коли ми жили найбагатше. Якраз його реформи адекватні були... І як для демократа, він був доволі рішучим у зовнішній політиці - не боявся валити сербів.
А останнім трушним республіканцем, як на мене, все ж Буш-молодший був. Так, не настільки компетентний, як Рейган, але ідеологія в нього і Чейні покійного все та ж рейганівська була...
показать весь комментарий
07.11.2025 17:04 Ответить
клінтон вивіз нашу ядерну зброю на кацапію!
клінтон засунув язик у дупу, та болт монікє у рота, замість ******* єльцина у пропиту мичу за чечню!!!!
показать весь комментарий
07.11.2025 17:07 Ответить
та немає там уже консерваторів. он на днях останній помер, або передостанній. залишилося лише сектантське лайно.
показать весь комментарий
07.11.2025 16:57 Ответить
цей період війде в історію України як бунт клованів-палікмахтеш
показать весь комментарий
07.11.2025 16:12 Ответить
палікмахтерш
показать весь комментарий
07.11.2025 16:28 Ответить
у трумпа убуло, а усіляких зохранів ******* прибуло. навіть не знаю, хто з них угробить америку швидше... мабуть таки людство приречене.
показать весь комментарий
07.11.2025 16:18 Ответить
уявляєте собі як трампіозні заїбали NY,
що би вони вибрали мером *******?
показать весь комментарий
07.11.2025 16:32 Ответить
от тільки кому від того гірше?
показать весь комментарий
07.11.2025 16:55 Ответить
бачю напоржателя 2.
показать весь комментарий
07.11.2025 16:58 Ответить
Ему глубоко насрать на этот рейтинг, так как балотироваться он уже не будет
показать весь комментарий
07.11.2025 16:38 Ответить
Отак - зупиняєш війни , зупиняєш , по всьому світу , трудишся акі - пчєла , а ніхто навіть не привітає і не лайкне .
показать весь комментарий
07.11.2025 17:27 Ответить
 
 