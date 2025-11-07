Рейтинг Трампа впав до 41%, а демократи на 11% активніші за республіканців, - опитування
Рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа впав, а виборці-демократи демонструють вищу мотивацію голосувати, ніж прихильники Республіканської партії.
Про це свідчить нове опитування Коледжу Емерсона, пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.
За результатами дослідження, 41% респондентів схвалюють роботу Трампа на посаді президента - на 4% менше, ніж у жовтні. Водночас 49% виборців заявили, що не схвалюють його діяльність (у жовтні - 48%).
Виборці-демократи
Серед виборців-демократів 71% повідомили про готовність прийти на вибори до Конгресу наступного року. Для порівняння, серед республіканців таких 60%, а серед незалежних - 42%.
Загалом 43% опитаних сказали, що їхній голос на виборах буде виявом опозиції до Трампа, тоді як 29% висловляться на його підтримку.
Опитування проводилося 3-4 листопада серед 1000 зареєстрованих виборців. Похибка становить ±3%.
На місцевих виборах перемогли демократи
Як ми раніше писали, за результатами голосування 4 листопада, Демократична партія здобула низку важливих перемог:
мером Нью-Йорка став Зогран Мамдані,
губернатором Нью-Джерсі — Мікі Шеррілл,
у Вірджинії перемогла Абігейл Спенбергер.
У листопаді 2026 році в США відбудуться проміжні вибори до Конгресу. Нижня палата - Палата представників - буде переобрана повністю, а верхня - Сенат - на третину.
мої знання виявились правдою життя.
але це не провина особисто трампа!
це очікувана системна політична криза сша!
останній справжній республіканець, рональд рейган!
до речі, я к і демократичну партію знищів обама!
але, почав клінтон!
А останнім трушним республіканцем, як на мене, все ж Буш-молодший був. Так, не настільки компетентний, як Рейган, але ідеологія в нього і Чейні покійного все та ж рейганівська була...
