Рейтинг Трампа впав до 41%, а демократи на 11% активніші за республіканців, - опитування

Президент США Дональд Трамп оголошує про наступний етап боротьби з наркокартелями

Рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа впав, а виборці-демократи демонструють вищу мотивацію голосувати, ніж прихильники Республіканської партії.

Про це свідчить нове опитування Коледжу Емерсона, пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

За результатами дослідження, 41% респондентів схвалюють роботу Трампа на посаді президента - на 4% менше, ніж у жовтні. Водночас 49% виборців заявили, що не схвалюють його діяльність (у жовтні - 48%).

Виборці-демократи

Серед виборців-демократів 71% повідомили про готовність прийти на вибори до Конгресу наступного року. Для порівняння, серед республіканців таких 60%, а серед незалежних - 42%.

Загалом 43% опитаних сказали, що їхній голос на виборах буде виявом опозиції до Трампа, тоді як 29% висловляться на його підтримку.

Опитування проводилося 3-4 листопада серед 1000 зареєстрованих виборців. Похибка становить ±3%.

На місцевих виборах перемогли демократи

Як ми раніше писали, за результатами голосування 4 листопада, Демократична партія здобула низку важливих перемог:

  • мером Нью-Йорка став Зогран Мамдані,

  • губернатором Нью-Джерсі — Мікі Шеррілл,

  • у Вірджинії перемогла Абігейл Спенбергер.

У листопаді 2026 році в США відбудуться проміжні вибори до Конгресу. Нижня палата - Палата представників - буде переобрана повністю, а верхня - Сенат - на третину.

А в нас пройшло 6,5 років, а виборці все чекають Голобородько на лісапеді.
07.11.2025 16:15 Відповісти
Не пройшло і 1-го року! А уже....
07.11.2025 16:04 Відповісти
12 війн зупинити, це вам не Україну ********!
07.11.2025 16:10 Відповісти
07.11.2025 16:20 Відповісти
Респи пасивні - а деми активні - нігуя собі!
07.11.2025 16:07 Відповісти
Скоро вибори в конгресс і тоді нарешті тромбона почнуть бити по руках. Але сподіваюся що він ще встигне прибити Мадуру.
07.11.2025 16:08 Відповісти
12 війн зупинити, це вам не Україну ********!
07.11.2025 16:10 Відповісти
Про 41% брехня, реальний рейтинг десь 20-25%. Трампа зараз підтримують лише упороті адепти секти МАГА та емігранти з постсовку, яким до вподоби концепція "сильного лідора".
07.11.2025 16:11 Відповісти
есть шанс поднять рейтинг, первый остановить войну в Украине и убрать Мадуру
07.11.2025 16:11 Відповісти
збочених невігласів багатостатевих лєваків в кожну хату!
білих на коліна та на плантації!
кожний хто працює, має утримувати десятьох трутнів паразитів, емігрантів!
мір труд май!
соціалізм равєнство братство!
хто бил нікєм, тот стал нічєм!!!
07.11.2025 16:12 Відповісти
А шлюб між чоловіком і жінкою то шлюб різностатевий чи одностатевий ?
07.11.2025 16:17 Відповісти
які такі, чоловік та жінка?
родич №1 та родич №2!
чи, як там у них?
ніхто №3 та толстуха по парним дням.
07.11.2025 16:22 Відповісти
Найскладніше зробити річ яка буде серединою золотою - бо навіть створення шедевру високоінтелектуального не така складна . Ось ви взяли з лівих ідей найкраще але спотворили як це вміють люди - а люди мають вміння любу файну річ перетворити на повне гм ( а потім кричати шо ідея гм а не втілювачі тієї ідеї гм ).
07.11.2025 16:31 Відповісти
я, геніальний і я пишаюсь собою!
07.11.2025 16:34 Відповісти
Як казала моя бабця - " Геній так але без букви Ніт ". Вона мені здається казали коли я був дітваком - шоб не зазнавався . І вона таки була права .
07.11.2025 16:40 Відповісти
як знаю зі свого особистого досвіду: кожну розумну людину, завжди будуть переслідувати та ненавидіти імбецили дегенерати.
мої знання виявились правдою життя.
07.11.2025 16:48 Відповісти
Якшо ви розумна людина то мали б знати шо імбецилів самих зневажають все їхне життя .
07.11.2025 16:55 Відповісти
А ви не подумали, що ті, хто проти всього цього, водночас хочуть передбачуваної політики? Серед виборців Трампа багато консерваторів і його непослідовність у діях чи висловах просто відвертає їх від нього. Сьогодні Трамп вводить мита на товари Китаю, а завтра не вводить уже. Сьогодні Трамп запроваджує санкції проти кацапів/іранців, а завтра не запроваджує. Консерватори завжди любили послідовність і такі мутки точно їх не вражають...
07.11.2025 16:51 Відповісти
трамп знищів республіканську партію остаточно!
але це не провина особисто трампа!
це очікувана системна політична криза сша!
останній справжній республіканець, рональд рейган!
до речі, я к і демократичну партію знищів обама!
але, почав клінтон!
07.11.2025 16:55 Відповісти
А з Клінтоном то що не так? При ньому США мали найкращі економічні показники за останні 35 років! Ріст ВВП, рівень життя і тд. Мої американські знайомі згадують часи Клінтона десь так само, як ми часи Ющенка, коли ми жили найбагатше. Якраз його реформи адекватні були... І як для демократа, він був доволі рішучим у зовнішній політиці - не боявся валити сербів.
А останнім трушним республіканцем, як на мене, все ж Буш-молодший був. Так, не настільки компетентний, як Рейган, але ідеологія в нього і Чейні покійного все та ж рейганівська була...
07.11.2025 17:04 Відповісти
клінтон вивіз нашу ядерну зброю на кацапію!
клінтон засунув язик у дупу, та болт монікє у рота, замість ******* єльцина у пропиту мичу за чечню!!!!
07.11.2025 17:07 Відповісти
Ну перемовини про ядерку стартували при Буші-старшому, тому в цьому плані республіканці і демократи демонстрували однакову політику по відношенню до України...
07.11.2025 17:42 Відповісти
та немає там уже консерваторів. он на днях останній помер, або передостанній. залишилося лише сектантське лайно.
07.11.2025 16:57 Відповісти
цей період війде в історію України як бунт клованів-палікмахтеш
07.11.2025 16:12 Відповісти
палікмахтерш
07.11.2025 16:28 Відповісти
у трумпа убуло, а усіляких зохранів ******* прибуло. навіть не знаю, хто з них угробить америку швидше... мабуть таки людство приречене.
07.11.2025 16:18 Відповісти
уявляєте собі як трампіозні заїбали NY,
що би вони вибрали мером *******?
07.11.2025 16:32 Відповісти
от тільки кому від того гірше?
07.11.2025 16:55 Відповісти
бачю напоржателя 2.
07.11.2025 16:58 Відповісти
Ему глубоко насрать на этот рейтинг, так как балотироваться он уже не будет
07.11.2025 16:38 Відповісти
Отак - зупиняєш війни , зупиняєш , по всьому світу , трудишся акі - пчєла , а ніхто навіть не привітає і не лайкне .
07.11.2025 17:27 Відповісти
давай 11%!!!
07.11.2025 17:58 Відповісти
 
 