Рейтинг Трампа впав до 41%, а демократи на 11% активніші за республіканців, - опитування

Рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа впав, а виборці-демократи демонструють вищу мотивацію голосувати, ніж прихильники Республіканської партії.

Про це свідчить нове опитування Коледжу Емерсона, пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

За результатами дослідження, 41% респондентів схвалюють роботу Трампа на посаді президента - на 4% менше, ніж у жовтні. Водночас 49% виборців заявили, що не схвалюють його діяльність (у жовтні - 48%).

Виборці-демократи

Серед виборців-демократів 71% повідомили про готовність прийти на вибори до Конгресу наступного року. Для порівняння, серед республіканців таких 60%, а серед незалежних - 42%.

Загалом 43% опитаних сказали, що їхній голос на виборах буде виявом опозиції до Трампа, тоді як 29% висловляться на його підтримку.

Опитування проводилося 3-4 листопада серед 1000 зареєстрованих виборців. Похибка становить ±3%.

На місцевих виборах перемогли демократи

Як ми раніше писали, за результатами голосування 4 листопада, Демократична партія здобула низку важливих перемог:

мером Нью-Йорка став Зогран Мамдані,

губернатором Нью-Джерсі — Мікі Шеррілл,

у Вірджинії перемогла Абігейл Спенбергер.

У листопаді 2026 році в США відбудуться проміжні вибори до Конгресу. Нижня палата - Палата представників - буде переобрана повністю, а верхня - Сенат - на третину.

