Трамп объяснил, почему назначил Уиткоффа спецпосланником: Он ничего не знал о России, но был прекрасным "мастером сделок"
Президент США Дональд Трамп заявил, что выбрал Стива Уиткоффа своим спецпосланником из-за его харизмы и способности договариваться.
Об этом он сказал во время своего выступления, передает Цензор.НЕТ.
Трамп отметил, что Уиткофф "мало знал о реках, границах и рубежах в России", однако в то же время подчеркнул, что тот уже около 20 лет общается со всеми ключевыми игроками в Нью-Йорке.
"У Стива лучшая харизма. У меня есть другие ребята, замечательные переговорщики, но перед сделкой приходится начинать Третью мировую. Мы этого не хотели. Я говорил: "Все любят Стива. Он замечательный мастер сделок, но все его любят"", - сказал Трамп.
Урегулирование войны между Россией и Украиной
Также президент США в очередной раз заявил, что считал урегулирование войны между Россией и Украиной "самой легкой задачей", поскольку, по его словам, имел хорошие отношения с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Кроме того, Трамп снова повторил тезис, что полномасштабной войны не произошло бы, если бы он находился на посту президента США.
Цікаво, скільки сотень тисяч людей було поранено або загинули, коли цей майстер угод уже близько 20 років займався нерухомістю? Бо рудий чорт чомусь вважає, що врегулювання війни - це те саме
Ого, ничего себе!
Сюзан Уайлс, влиятельнейшая и очень непубличная глава аппарата Белого дома (на фото в центре), дала интервью Vanity Fair, и это реально бомба в смысле откровенности признаний и характеристик.
Вот основные:
- она видела документы дела Эпштейна, и Трамп там фигурирует (без подробностей о том, как фигурирует), а вот Билл Клинтон, вопреки заявлениям Трампа, на острове Эпштейна никогда не был
- она заключила своего рода "сделку" с Трампом о том, что по истечении 3 первых месяцев после его возвращения в Белый дом он прекратит преследовать своих политических противников; Трамп сделку нарушил
- она сказала о Вэнсе, что тот уже давно является сторонником теорий заговора, и к тому же беспринципен, Трампа Вэнс поддержал исключительно ради политической выгоды, а не потому, что согласен с ним
- про Маска она вообще прямо заявила, что тот сидит на кетамине (это цитата) и многие его действия абсолютно нерациональны
- она заявила, что генпрокурор США Бонди провалила расследование дела Эпштейна, и что публичное сопровождение этого дела Бонди вела ещё хуже, чем расследование
- она так охарактеризовала подход Трампа к управлению страной: "Он реально считает, что может всё. Он просто не понимает, что есть вещи, которые ему не по силам." Не то, чтобы всё это раньше не было известно. Но впервые - и с такой прямотой
- это говорит один из самых влиятельных людей из ближнего круга Трампа. Мотивы, сподвигнувшие Уайлс на такую откровенность и резкость, неизвестны. В американской политике реально разорвалась бомба, там все стоят на ушах.
А завтра плівки Епштейна в Конгресі США!
Звичайно- ніякого зв'язку!
І увесь світ, розуміє цю останню АГОНІЮ, дементного-тромба, котрий хоче ще більше нашкодити геополітиці США у світі, з котрого і так регоче потираючи руки увесь азіатський та арабський світ...!!!
Цього недоумка треба було спровокувати запитанням на переговорах, "ви з котрого штата США представляєте інтереси перемовника, з Бразилії чи з Гондураса" це ті ж райцентри на Американському материку"...???