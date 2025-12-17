РУС
Новости Мирное соглашение между РФ и Украиной
1 210 25

Трамп объяснил, почему назначил Уиткоффа спецпосланником: Он ничего не знал о России, но был прекрасным "мастером сделок"

витковфф,трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что выбрал Стива Уиткоффа своим спецпосланником из-за его харизмы и способности договариваться.

Об этом он сказал во время своего выступления, передает Цензор.НЕТ.

Трамп отметил, что Уиткофф "мало знал о реках, границах и рубежах в России", однако в то же время подчеркнул, что тот уже около 20 лет общается со всеми ключевыми игроками в Нью-Йорке.

"У Стива лучшая харизма. У меня есть другие ребята, замечательные переговорщики, но перед сделкой приходится начинать Третью мировую. Мы этого не хотели. Я говорил: "Все любят Стива. Он замечательный мастер сделок, но все его любят"", - сказал Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цена на нефть выросла на фоне заявления Трампа о "полной и окончательной" блокаде Венесуэлы

Урегулирование войны между Россией и Украиной

Также президент США в очередной раз заявил, что считал урегулирование войны между Россией и Украиной "самой легкой задачей", поскольку, по его словам, имел хорошие отношения с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, Трамп снова повторил тезис, что полномасштабной войны не произошло бы, если бы он находился на посту президента США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп выступит с обращением к нации сегодня вечером

Трамп Дональд (7274) Стив Уиткофф (231)
Топ комментарии
+14
Супер професіоналізм в США - призначити старого продажника квартир який НІЧОГО не знає про Росію, Україну і тд
17.12.2025 11:06 Ответить
+11
нічого не знати, але класно укладати угоди можуть лише аферисти вищого гатунку... в іншому випадку це просто просирачі...
17.12.2025 11:09 Ответить
+7
Попка дурень, попка дурень. Заклинило: якби я був президентом...
17.12.2025 11:08 Ответить
Призначив одного старого "мнімого очаровашку", щоб той охмурив такого ж старого "мнімого очаровашку" - логічно - клин клином вишибають.
17.12.2025 11:38 Ответить
Є в США ще більш престижна "державна посада" - зять!
Цікаво, скільки сотень тисяч людей було поранено або загинули, коли цей майстер угод уже близько 20 років займався нерухомістю? Бо рудий чорт чомусь вважає, що врегулювання війни - це те саме
17.12.2025 11:52 Ответить
Американський Голобородько?...
17.12.2025 11:08 Ответить
Йому мабуть досі ніхто не здогадався повідомити, що коли він був 45-м президентом, в Україні вже йшла війна і гинули люди. А зараз він за підписання нікчемних папірців з "гарантіями" пропонує нам такий самий "мир", з точно таким самим результатом - новою війною трохи пізніше.
17.12.2025 11:57 Ответить
Чим безтолковіший слуга у Трампа, тим більше він його хвалить.
17.12.2025 11:11 Ответить
Трамп має посаду в державній ієрахії, а вітькофф у нього, як ларьочник оманський у зеленського, рішала від незрозуміло кого у тадеєва!!
17.12.2025 11:12 Ответить
Господи, бережи Україну, а також Америку (США) від пройдисвітів. Одного старця під руки водили 4 роки та показували йому куди дивитись та куди рукою помахати, а цей довбодятел взагалі все руйнує і не тільки в США, а по всьому світу...
17.12.2025 11:13 Ответить
Прямо как о нашем президенте. Он ничего не понимал в политике, но был известным актером. И вот что из этого получилось
17.12.2025 11:14 Ответить
пізд ить як дихає. батьки-діди того Вітька родом з Польщі, які колись переїхали в Америку ще в ті часм коли поляки були у складі тої болотної імперії. тож той Вітьок ще з дитинства знав хто такі кацапи. і якби він був до кацапів ненависним, то навіть і не обговорював би з ними гешефтних угод. а по факту обговорює. і кацапи взагалі не говорили би з тим, кого Чуб їм призначить. значить Чуб те призначення Вітька согласовував з кацапами і вірогідністю 99,999%.
17.12.2025 11:16 Ответить
Виявляється,можна нічого не знати про саму угоду,але водночас бути майстром по її укладенню.Трамп теж є таким майстром,чотири банкрутства тому свідком...
17.12.2025 11:17 Ответить
Він нічого не розуміє - але є чудовим майстром заплітати ******* - Трамп
17.12.2025 11:20 Ответить
Цинічний, брехливий покидьок.
17.12.2025 11:27 Ответить
Профессор Преображенский:
Ого, ничего себе!
Сюзан Уайлс, влиятельнейшая и очень непубличная глава аппарата Белого дома (на фото в центре), дала интервью Vanity Fair, и это реально бомба в смысле откровенности признаний и характеристик.
Вот основные:
- она видела документы дела Эпштейна, и Трамп там фигурирует (без подробностей о том, как фигурирует), а вот Билл Клинтон, вопреки заявлениям Трампа, на острове Эпштейна никогда не был
- она заключила своего рода "сделку" с Трампом о том, что по истечении 3 первых месяцев после его возвращения в Белый дом он прекратит преследовать своих политических противников; Трамп сделку нарушил
- она сказала о Вэнсе, что тот уже давно является сторонником теорий заговора, и к тому же беспринципен, Трампа Вэнс поддержал исключительно ради политической выгоды, а не потому, что согласен с ним
- про Маска она вообще прямо заявила, что тот сидит на кетамине (это цитата) и многие его действия абсолютно нерациональны
- она заявила, что генпрокурор США Бонди провалила расследование дела Эпштейна, и что публичное сопровождение этого дела Бонди вела ещё хуже, чем расследование
- она так охарактеризовала подход Трампа к управлению страной: "Он реально считает, что может всё. Он просто не понимает, что есть вещи, которые ему не по силам." Не то, чтобы всё это раньше не было известно. Но впервые - и с такой прямотой
- это говорит один из самых влиятельных людей из ближнего круга Трампа. Мотивы, сподвигнувшие Уайлс на такую откровенность и резкость, неизвестны. В американской политике реально разорвалась бомба, там все стоят на ушах.
17.12.2025 11:28 Ответить
Сьогодні виступ Трампа із зверненням до Американського народу!
А завтра плівки Епштейна в Конгресі США!
Звичайно- ніякого зв'язку!
17.12.2025 11:30 Ответить
Трамп велике і дурне лайно. Він не те, що не читав історію, він навіть не до кінця знає назви країн.Така біля нього і команда. Йому всеодно, хто програє цю війну - жертва нападу чи агресор. Йому головне отримати гроші. В росії грошей більше, бо продає енергоресурси. А в Україні все, що було покрало отченя президента. Але навіщо нам дивитися на США, то їх справи і їх ганьба. В нас точно такий президент і точно така його команда - не професіонали, брехливі, популісти. А їх батьківщина - гроші і бажано побільше.
17.12.2025 11:30 Ответить
Ні,трамп не дурень - він клінічний ідіот!
17.12.2025 11:34 Ответить
Довбо(ОЙ)б...
17.12.2025 11:36 Ответить
Не «домовлятися» а «прогинатися» . Це різне, мочеголовий.
17.12.2025 11:38 Ответить
ЗАКІНЧЕНИЙ тромб-бенедиктик, ГЕОПОЛІТИКИ США...!!!
І увесь світ, розуміє цю останню АГОНІЮ, дементного-тромба, котрий хоче ще більше нашкодити геополітиці США у світі, з котрого і так регоче потираючи руки увесь азіатський та арабський світ...!!!

Цього недоумка треба було спровокувати запитанням на переговорах, "ви з котрого штата США представляєте інтереси перемовника, з Бразилії чи з Гондураса" це ті ж райцентри на Американському материку"...???
17.12.2025 11:49 Ответить
перекладаю - "я дурень і мої "переговорники" нічим від мене не повинні відрізнятися"!
17.12.2025 11:52 Ответить
"Усі ******* Стіва. Він чудовий майстер угод, але всі його *******" - тобто він мудак, але всі його *******. Чудова характеристика, нічого не скажеш.
17.12.2025 11:59 Ответить
Клоун ти трамп
17.12.2025 12:17 Ответить
 
 