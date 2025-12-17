Трамп объяснил, почему назначил Уиткоффа спецпосланником: Он ничего не знал о России, но был прекрасным "мастером сделок"

Президент США Дональд Трамп заявил, что выбрал Стива Уиткоффа своим спецпосланником из-за его харизмы и способности договариваться.

передает Цензор.НЕТ.

Трамп отметил, что Уиткофф "мало знал о реках, границах и рубежах в России", однако в то же время подчеркнул, что тот уже около 20 лет общается со всеми ключевыми игроками в Нью-Йорке.

"У Стива лучшая харизма. У меня есть другие ребята, замечательные переговорщики, но перед сделкой приходится начинать Третью мировую. Мы этого не хотели. Я говорил: "Все любят Стива. Он замечательный мастер сделок, но все его любят"", - сказал Трамп.

Урегулирование войны между Россией и Украиной

Также президент США в очередной раз заявил, что считал урегулирование войны между Россией и Украиной "самой легкой задачей", поскольку, по его словам, имел хорошие отношения с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, Трамп снова повторил тезис, что полномасштабной войны не произошло бы, если бы он находился на посту президента США.

