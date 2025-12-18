Умєров та Гнатов вирушили до Флориди для переговорів із делегацією США, - Стефанішина
Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов вирушили до Флориди. Там відбудуться переговори з представниками США щодо "мирного плану".
Про це у своєму приватному Telegram-каналі написала посол України у США Ольга Стефанішина, її цитує "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зустріч запланована на сьогодні й завтра.
За словами Стефанішиної, посольство регулярно забезпечує роботу делегацій.
Вона додала, що досягнута домовленість щодо зустрічей у двосторонньому форматі.
Що передувало
- Раніше ЗМІ повідомляли, що представники США і Росії мають зустрітися в Маямі найближчими вихідними в рамках зусиль адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на припинення російсько-української війни.
- Представник Путіна Кирило Дмитрієв відвідає Маямі 20-21 грудня для проведення переговорів з представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США.
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