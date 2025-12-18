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Умєров та Гнатов вирушили до Флориди для переговорів із делегацією США, - Стефанішина

Умєров

Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов вирушили до Флориди. Там відбудуться переговори з представниками США щодо "мирного плану".

Про це у своєму приватному Telegram-каналі написала посол України у США Ольга Стефанішина, її цитує "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зустріч запланована на сьогодні й завтра.

За словами Стефанішиної, посольство регулярно забезпечує роботу делегацій.

Вона додала, що досягнута домовленість щодо зустрічей у двосторонньому форматі.

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Що передувало

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що представники США і Росії мають зустрітися в Маямі найближчими вихідними в рамках зусиль адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на припинення російсько-української війни.
  • Представник Путіна Кирило Дмитрієв відвідає Маямі 20-21 грудня для проведення переговорів з представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США.

Також читайте: У Путіна заявили, що не отримували сигналів про підсумки переговорів у Європі

Автор: 

перемовини (3847) США (26875) Стефанішина Ольга спецуповноважена (409) Умєров Рустем (904) Гнатов Андрій (46)
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Топ коментарі
+17
Умеров замішаний в корупції на десятки мільярдів гривень при закупівлях в мін. оборони головний переговірник ,та ще з ким переговори з відкофом і кушнером які грають на стороні росії ,для кого цей цирк ?
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18.12.2025 17:14 Відповісти
+15
ОООООО Умеров до сімї поїхав.
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18.12.2025 16:56 Відповісти
+14
заодно й Україну продасть

.
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18.12.2025 17:00 Відповісти

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