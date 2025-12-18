Умєров та Гнатов вирушили до Флориди для переговорів із делегацією США, - Стефанішина

Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов вирушили до Флориди. Там відбудуться переговори з представниками США щодо "мирного плану".

Про це у своєму приватному Telegram-каналі написала посол України у США Ольга Стефанішина, її цитує "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зустріч запланована на сьогодні й завтра.

За словами Стефанішиної, посольство регулярно забезпечує роботу делегацій.

Вона додала, що досягнута домовленість щодо зустрічей у двосторонньому форматі.

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Що передувало

Раніше ЗМІ повідомляли, що представники США і Росії мають зустрітися в Маямі найближчими вихідними в рамках зусиль адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на припинення російсько-української війни.

Представник Путіна Кирило Дмитрієв відвідає Маямі 20-21 грудня для проведення переговорів з представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США.

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