Умеров и Гнатов отправились во Флориду для переговоров с делегацией США, - Стефанишина
Секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов отправились во Флориду. Там состоятся переговоры с представителями США по поводу "мирного плана".
Об этом в своем частном Telegram-канале написала посол Украины в США Ольга Стефанишина, ее цитирует "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Встреча запланирована на сегодня и завтра.
По словам Стефанишиной, посольство регулярно обеспечивает работу делегаций.
Она добавила, что достигнута договоренность о встречах в двустороннем формате.
Что предшествовало
- Ранее СМИ сообщали, что представители США и России должны встретиться в Майами в ближайшие выходные в рамках усилий администрации Дональда Трампа, направленных на прекращение российско-украинской войны.
- Представитель Путина Кирилл Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по поводу "мирного плана" США.
