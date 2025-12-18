РУС
783 23

Умеров и Гнатов отправились во Флориду для переговоров с делегацией США, - Стефанишина

Умєров

Секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов отправились во Флориду. Там состоятся переговоры с представителями США по поводу "мирного плана".

Об этом в своем частном Telegram-канале написала посол Украины в США Ольга Стефанишина, ее цитирует "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Встреча запланирована на сегодня и завтра.

По словам Стефанишиной, посольство регулярно обеспечивает работу делегаций.

Она добавила, что достигнута договоренность о встречах в двустороннем формате.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеемся, к концу дня мы достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру, - Умеров

Что предшествовало

  • Ранее СМИ сообщали, что представители США и России должны встретиться в Майами в ближайшие выходные в рамках усилий администрации Дональда Трампа, направленных на прекращение российско-украинской войны.
  • Представитель Путина Кирилл Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по поводу "мирного плана" США.

Читайте также: У Путина заявили, что не получали сигналов об итогах переговоров в Европе

Автор: 

переговоры (5417) США (28684) Стефанишина Ольга спецуполномоченная (290) Умеров Рустем (717) Андрей Гнатов (33)
+5
Умеров замішаний в корупції на десятки мільярдів гривень при закупівлях в мін. оборони головний переговірник ,та ще з ким переговори з відкофом і кушнером які грають на стороні росії ,для кого цей цирк ?
показать весь комментарий
18.12.2025 17:14 Ответить
+4
він вже продав - ще ціни не знає тільки Україна
показать весь комментарий
18.12.2025 17:02 Ответить
+3
А на начальника ГЕНШТАБУ теж є справочка( записи прослоховування) від НАБУ як на на чЄбурЄка? й вони стали неПРиїззними ?
показать весь комментарий
18.12.2025 17:01 Ответить
Комментировать
ОООООО Умеров до сімї поїхав.
показать весь комментарий
18.12.2025 16:56 Ответить
заодно й Україну продасть

.
показать весь комментарий
18.12.2025 17:00 Ответить
він вже продав - ще ціни не знає тільки Україна
показать весь комментарий
18.12.2025 17:02 Ответить
Щоб вони там не погодили, ЗСУ не буде це виконувати! Війна має закінчитись перемогою та знищенням росії як держави, інакше це буде війна без кінця на найбличі 50 років а може і більше!
показать весь комментарий
18.12.2025 17:27 Ответить
Їздуни ні о чому.
показать весь комментарий
18.12.2025 16:59 Ответить
Гнатов із України поїде! А "Чебурек" із якого пункту вирушає? Це не я - це НАБУ цікавиться.....
показать весь комментарий
18.12.2025 17:00 Ответить
А на начальника ГЕНШТАБУ теж є справочка( записи прослоховування) від НАБУ як на на чЄбурЄка? й вони стали неПРиїззними ?
показать весь комментарий
18.12.2025 17:01 Ответить
щось таки є - можливо призначення на посаду десь проскочило на плівках...
показать весь комментарий
18.12.2025 17:21 Ответить
та там жодна посда не без РИГОзільного відтінку Татарова-Єрмака
показать весь комментарий
18.12.2025 17:33 Ответить
Правильно писати не «вирушили», а «повернули». А як до Умєрова, то можна ще додати «домів».
показать весь комментарий
18.12.2025 17:04 Ответить
Бгин, им хоть командировачные платят? А сух.паек🙁?
показать весь комментарий
18.12.2025 17:13 Ответить
навіть молоко за шкідливу роботу надають - тут не хвилюйтеся!
показать весь комментарий
18.12.2025 17:22 Ответить
Умеров замішаний в корупції на десятки мільярдів гривень при закупівлях в мін. оборони головний переговірник ,та ще з ким переговори з відкофом і кушнером які грають на стороні росії ,для кого цей цирк ?
показать весь комментарий
18.12.2025 17:14 Ответить
це не цирк - це "квартал - 95" але перейменований як "яйці по 17 бронежилети без пластин"
Трошки "шьють на дому"
Трошки "шьють на дому"
показать весь комментарий
18.12.2025 17:25 Ответить
Умєров громадянин рашки, володар грін-кард США в корупції купається одразу після того, як з баблом Ахмєтова закінчив прдажй Ахзметівського ЛАЙФ туркам й перейшов у державні структури часів Януковича ( ПРи партіїї ПР викормленої Ахмєтовим)
Тобто 2010 рік - початок майстерного корупційного менеджера у гілках влади України .

Й не американці Зятьок та Вітьок поклали початок дипломатії корупційних рішал у війні рашки проти України - а САМЕ УМЄРОВ головував у дипделегаціях перемовин з лютого 2022 р
Горів в одному кріслі тупе не знаюче іноземних мов Єрмак персаджував Умєрова в інше - й тягав тягав його за собою в надії що з ним заякориться в США
показать весь комментарий
18.12.2025 17:44 Ответить
Доречі, як "патріот країни-порноактриси " вовка грає на крові УКРАЇНИ свою роль , так УМЄРОВ ГРАЄ НА ДОЛІ КРИМСЬКИХ ТАТАР...
показать весь комментарий
18.12.2025 17:47 Ответить
На борту було четверо людей.

У четвер, 18 грудня, під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Мі-24 Повітряних сил Збройних сил України, https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=910721634963777&id=100080778450303&mibextid=wwXIfr&rdid=y6c1uBrGeA5pGYdQ повідомила 12 окрема бригада армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка

Вічна пам"ять воїнам!

ЩОБ СКОРШЕ ЗДОХЛА СЬОГОДНІШНЯ ВЛАДА ЗЕ
показать весь комментарий
18.12.2025 17:24 Ответить
Лукаш і стефанішина, це як тадеєв і єрмак, або стефанчук і гетьманцев, якунОвощ і кравець, клюєві і павленко….
показать весь комментарий
18.12.2025 17:37 Ответить
Що за секрети? У нас є делегація! Там де Умєров, там змова проти держави.
показать весь комментарий
18.12.2025 17:41 Ответить
маркетолок-логіст Умеров та реєлтор Віткофф порішают всі проблеми пов,язані з війною, зброєю
та навіть вирішать геополітичні проблеми...
а чому б ні???
спеціальні спеціалісти.... *****...
показать весь комментарий
18.12.2025 17:44 Ответить
 
 