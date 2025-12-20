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Умєров: Зустріч з американськими та європейськими партнерами в США завершилася, домовилися про подальші кроки
Голова української переговорної групи та секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про завершення зустрічі з американськими та європейськими партнерами в США.
Про це він написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Домовилися про подальші кроки
"Завершили зустріч у Сполучених Штатах з американськими та європейськими партнерами", - заявив Умєров.
Він розповів також, що поінформував президента Володимира Зеленського про підсумки зустрічі.
"Домовилися з нашими американськими партнерами про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом", - додав Умєров.
Що передувало
- Раніше ЗМІ повідомляли, що представники США і Росії мають зустрітися в Маямі найближчими вихідними в рамках зусиль адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на припинення російсько-української війни.
- Представник Путіна Кирило Дмитрієв відвідає Маямі 20-21 грудня для проведення переговорів з представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США.
- 18 грудня Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов вирушили до Флориди.
Топ коментарі
+16 Olga A #374484
показати весь коментар20.12.2025 00:44 Відповісти Посилання
+10 Pan Lipko
показати весь коментар20.12.2025 00:35 Відповісти Посилання
+10 Oresta Bartka
показати весь коментар20.12.2025 05:55 Відповісти Посилання
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