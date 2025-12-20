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Новини Мирні перемовини
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Умєров: Зустріч з американськими та європейськими партнерами в США завершилася, домовилися про подальші кроки

Умєров, перемовини

Голова української переговорної групи та секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про завершення зустрічі з американськими та європейськими партнерами в США.

Про це він написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Домовилися про подальші кроки

"Завершили зустріч у Сполучених Штатах з американськими та європейськими партнерами", - заявив Умєров. 

Він розповів також, що поінформував президента Володимира Зеленського про підсумки зустрічі. 

"Домовилися з нашими американськими партнерами про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом", - додав Умєров.

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Що передувало

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що представники США і Росії мають зустрітися в Маямі найближчими вихідними в рамках зусиль адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на припинення російсько-української війни.
  • Представник Путіна Кирило Дмитрієв відвідає Маямі 20-21 грудня для проведення переговорів з представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США.
  • 18 грудня Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов вирушили до Флориди.

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Автор: 

перемовини (3847) США (26880) Умєров Рустем (904)
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Топ коментарі
+16
Цікаво, що воно здало в Україні, щоб зберегти свої статки в Америці?
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20.12.2025 00:44 Відповісти
+10
Кримсько-татарська ганьба. І розмір її невідомий.
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20.12.2025 00:35 Відповісти
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Світ вже сміється. З України їдуть делегації, в котрих ні одного етнічного українця.
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20.12.2025 05:55 Відповісти

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