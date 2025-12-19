Рубіо про мирні переговори: Ми досягли прогресу, але найскладніші питання завжди залишаються останніми
Державний секретар Марко Рубіо заявив, що США досягли значного прогресу в переговорах щодо припинення війни РФ проти України. Водночас, за його словами, ще є над чим працювати.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передають The Guardian та Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
Визначення позицій двох сторін
Глава американської дипломатії сказав, що адміністрація США вклала "величезну кількість часу та енергії" у припинення війни Росії проти України і "намагається з'ясувати, з чим може змиритися Україна і з чим може змиритися Росія".
"(Ми хочемо, - ред.) визначити позиції обох сторін і подивитися, чи зможемо ми наблизити їх одна до одної, щоб досягти певної згоди. Для врегулювання шляхом переговорів потрібні дві речі: обидві сторони мають щось отримати, і обидві сторони мають щось дати. І ми намагаємося з'ясувати, що може дати Росія і що вона очікує отримати? Що може дати Україна і що вона може очікувати отримати? Зрештою рішення буде за Україною та Росією, а не за США", - сказав держсекретар.
Досягнуто прогресу
Рубіо додав, що "йдеться не про нав'язування угоди комусь", а про спробу знайти, де інтереси можуть "перетинатися".
"Я думаю, що ми досягли прогресу, але нам ще є над чим працювати, і очевидно, що найскладніші питання завжди є останніми".
Перемовини в Маямі
- Раніше ЗМІ повідомляли, що представники США і Росії мають зустрітися в Маямі найближчими вихідними в рамках зусиль адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на припинення російсько-української війни.
- Представник Путіна Кирило Дмитрієв відвідає Маямі 20-21 грудня для проведення переговорів з представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США.
- 18 грудня Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов вирушили до Флориди.
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Але в основному в усній формі. Або може кров'ю підпис ставить...
А для юридичного закріплення не кров'ю а ручкою на бумазі треба...
Юридично йому проблемно... Потужно сциться ... Тим більше не всякий Хряк-стешанчук відважиться таке опублікувати, розказати, підписати..