УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9964 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини
2 173 21

Рубіо про мирні переговори: Ми досягли прогресу, але найскладніші питання завжди залишаються останніми

Рубо

Державний секретар Марко Рубіо заявив, що США досягли значного прогресу в переговорах щодо припинення війни РФ проти України. Водночас, за його словами, ще є над чим працювати.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передають The Guardian та Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Визначення позицій двох сторін

Глава американської дипломатії сказав, що адміністрація США вклала "величезну кількість часу та енергії" у припинення війни Росії проти України і "намагається з'ясувати, з чим може змиритися Україна і з чим може змиритися Росія".

"(Ми хочемо, - ред.) визначити позиції обох сторін і подивитися, чи зможемо ми наблизити їх одна до одної, щоб досягти певної згоди. Для врегулювання шляхом переговорів потрібні дві речі: обидві сторони мають щось отримати, і обидві сторони мають щось дати. І ми намагаємося з'ясувати, що може дати Росія і що вона очікує отримати? Що може дати Україна і що вона може очікувати отримати? Зрештою рішення буде за Україною та Росією, а не за США", - сказав держсекретар.

Читайте також: Трамп про переговори у Маямі: "Сподіваюся, Україна діятиме швидко"

Досягнуто прогресу

Рубіо додав, що "йдеться не про нав'язування угоди комусь", а про спробу знайти, де інтереси можуть "перетинатися".

"Я думаю, що ми досягли прогресу, але нам ще є над чим працювати, і очевидно, що найскладніші питання завжди є останніми".

Читайте також: Україна разом з європейськими партнерами розпочинає новий раунд переговорів у США, - Умєров

Перемовини в Маямі

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що представники США і Росії мають зустрітися в Маямі найближчими вихідними в рамках зусиль адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на припинення російсько-української війни.
  • Представник Путіна Кирило Дмитрієв відвідає Маямі 20-21 грудня для проведення переговорів з представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США.
  • 18 грудня Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов вирушили до Флориди.

Читайте також: Мирна угода уже напрацьована між Україною, США та європейськими союзниками, - Вітакер

Автор: 

перемовини (3847) Рубіо Марко (455)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Тобто прогрес 0!!! Тому що "останнє маленьке" - це віддайте міста і укріплення РФ, вона підготується і ударить через степ аж до Львова, а наступний презик США буде вішати нам наступну лапшу
показати весь коментар
19.12.2025 19:35 Відповісти
+6
Осталось зовсім небагато - умовити путлера зупинити війну. Так це ж ніщо - за 24 години! І бігом за шнобелевською премією мира.
показати весь коментар
19.12.2025 19:42 Відповісти
+4
Ну тобто Бубосян він же не проти здати !!
Але в основному в усній формі. Або може кров'ю підпис ставить...
А для юридичного закріплення не кров'ю а ручкою на бумазі треба...
Юридично йому проблемно... Потужно сциться ... Тим більше не всякий Хряк-стешанчук відважиться таке опублікувати, розказати, підписати..
показати весь коментар
19.12.2025 19:37 Відповісти

Завантаження...

 
 