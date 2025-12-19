Рубио о мирных переговорах: Мы достигли прогресса, но самые сложные вопросы всегда остаются напоследок
Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что США достигли значительного прогресса в переговорах о прекращении войны РФ против Украины. В то же время, по его словам, еще есть над чем работать.
Об этом он сказал во время общения с журналистами, передают The Guardian и Sky News, информирует Цензор.НЕТ.
Определение позиций двух сторон
Глава американской дипломатии сказал, что администрация США вложила "огромное количество времени и энергии" в прекращение войны России против Украины и "пытается выяснить, с чем может смириться Украина и с чем может смириться Россия".
"(Мы хотим. - Ред.) определить позиции обеих сторон и посмотреть, сможем ли мы приблизить их друг к другу, чтобы достичь определенного согласия. Для урегулирования путем переговоров нужны две вещи: обе стороны должны что-то получить, и обе стороны должны что-то дать. И мы пытаемся выяснить, что может дать Россия и что она ожидает получить? Что может дать Украина и что она может ожидать получить? В конце концов, решение будет за Украиной и Россией, а не за США", - сказал госсекретарь.
Достигнут прогресс
Рубио добавил, что "речь идет не о навязывании соглашения кому-то", а о попытке найти, где интересы могут "пересекаться".
"Я думаю, что мы достигли прогресса, но нам еще есть над чем работать, и очевидно, что самые сложные вопросы всегда остаются последними".
Переговоры в Майами
- Ранее СМИ сообщали, что представители США и России должны встретиться в Майами в ближайшие выходные в рамках усилий администрации Дональда Трампа, направленных на прекращение российско-украинской войны.
- Представитель Путина Кирилл Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по поводу "мирного плана" США.
- 18 декабря секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов отправились во Флориду.
