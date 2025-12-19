РУС
Рубио о мирных переговорах: Мы достигли прогресса, но самые сложные вопросы всегда остаются напоследок

Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что США достигли значительного прогресса в переговорах о прекращении войны РФ против Украины. В то же время, по его словам, еще есть над чем работать.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передают The Guardian и Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Определение позиций двух сторон

Глава американской дипломатии сказал, что администрация США вложила "огромное количество времени и энергии" в прекращение войны России против Украины и "пытается выяснить, с чем может смириться Украина и с чем может смириться Россия".

"(Мы хотим. - Ред.) определить позиции обеих сторон и посмотреть, сможем ли мы приблизить их друг к другу, чтобы достичь определенного согласия. Для урегулирования путем переговоров нужны две вещи: обе стороны должны что-то получить, и обе стороны должны что-то дать. И мы пытаемся выяснить, что может дать Россия и что она ожидает получить? Что может дать Украина и что она может ожидать получить? В конце концов, решение будет за Украиной и Россией, а не за США", - сказал госсекретарь.

Достигнут прогресс

Рубио добавил, что "речь идет не о навязывании соглашения кому-то", а о попытке найти, где интересы могут "пересекаться".

"Я думаю, что мы достигли прогресса, но нам еще есть над чем работать, и очевидно, что самые сложные вопросы всегда остаются последними".

Переговоры в Майами

  • Ранее СМИ сообщали, что представители США и России должны встретиться в Майами в ближайшие выходные в рамках усилий администрации Дональда Трампа, направленных на прекращение российско-украинской войны.
  • Представитель Путина Кирилл Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по поводу "мирного плана" США.
  • 18 декабря секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов отправились во Флориду.

Топ комментарии
+5
Тобто прогрес 0!!! Тому що "останнє маленьке" - це віддайте міста і укріплення РФ, вона підготується і ударить через степ аж до Львова, а наступний презик США буде вішати нам наступну лапшу
19.12.2025 19:35 Ответить
+2
хочете швидкого досягнення миру - розмістіть на території України десь тисячу ядерних БЧ + 300,000 солдат НАТО.
19.12.2025 19:41 Ответить
+2
Осталось зовсім небагато - умовити путлера зупинити війну. Так це ж ніщо - за 24 години! І бігом за шнобелевською премією мира.
19.12.2025 19:42 Ответить
Тобто прогрес 0!!! Тому що "останнє маленьке" - це віддайте міста і укріплення РФ, вона підготується і ударить через степ аж до Львова, а наступний презик США буде вішати нам наступну лапшу
19.12.2025 19:35 Ответить
Не смішний гумор , йой
Поки що проглядається небезпека Фронту по ріці Дніпро, і добре якщо не по правому березі бо якщо не приведи, оточать і здадуть мегаполіси ( Дніпро, Харків, Запоріжжя) то ресурсів і людей , навіть добровольців буде критично мало..
19.12.2025 19:41 Ответить
А ви теж готуйтесь. Чи це фантастика ?.
19.12.2025 19:57 Ответить
Ну тобто Бубосян він же не проти здати !!
Але в основному в усній формі. Або може кров'ю підпис ставить...
А для юридичного закріплення не кров'ю а ручкою на бумазі треба...
Юридично йому проблемно... Потужно сциться ... Тим більше не всякий Хряк-стешанчук відважиться таке опублікувати, розказати, підписати..
19.12.2025 19:37 Ответить
хочете швидкого досягнення миру - розмістіть на території України десь тисячу ядерних БЧ + 300,000 солдат НАТО.
19.12.2025 19:41 Ответить
Нема.
А солдат тим більше - бо зараз мають вагу лише бійці з бойовим досвідом. А не піндоси, які пішли на службу щоб держава їм оплатила "гендерну операцію" та інші льготи . Була така лафа при демократах....
19.12.2025 19:51 Ответить
Юридичний документ про перемовини - на затвердження Конгресом США! Там все буде оцінено із точки зору міжнародних договорів США і Законів США, особливо 2017 року
19.12.2025 19:41 Ответить
Осталось зовсім небагато - умовити путлера зупинити війну. Так це ж ніщо - за 24 години! І бігом за шнобелевською премією мира.
19.12.2025 19:42 Ответить
Рубіо ,передивись виступ ***** може щось зрозумієш !
19.12.2025 19:43 Ответить
Нагадало анекдот.
Одна дівчина питає подругу:
- Як у тебе відносини з Петром?
- Ще трохи і весілля! Залишились узгодити дрібниці.
- які?
- Я хочу бути у білому приталеному платті з ажурними рюшечками і короткою фатою. А Петро не хоче женитися.
19.12.2025 19:47 Ответить
Коло кругле, квадрат квадратний, а трикутник трикутний. Це ми з'ясували. Тепер будемо говорити про найскладніше - чи є життя у інших світах.
19.12.2025 19:50 Ответить
Уже хочется пошлить - У меня почти встал, но "засунуть" все равно не могу.
19.12.2025 19:54 Ответить
що може дати Росія і що вона очікує отримати? І що ж цікаво Московія дає назвіть? А ніх*я. То які це компроміси? Ідіть ви нахер за такими ''переговорами''
19.12.2025 19:59 Ответить
Стільки порожніх заяв!
19.12.2025 20:00 Ответить
Очевидно шо потужний незламник буде впиратися і далі , поки фронт не пройде хоч по Дніпру. А далі щиро зможе сказати що донбас ніхто не здавав.
19.12.2025 20:06 Ответить
Ми досягли прогресу, але найскладніші питання завжди залишаються ....

Це нагадує анекдот, як на з*їзді кпсс директор дослідного інституту доповідав про роботи над перетворенням гамна на вершкове масло...
Голос із залу:
- У вас є прогрес?
- Да! На хліб уже маститься, але ще воняє...
19.12.2025 20:08 Ответить
 
 