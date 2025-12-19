РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9907 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Мирный процесс
1 250 17

Мирное соглашение уже наработано между Украиной, США и европейскими союзниками, - Уитакер

Мэтью Уитакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Украина, США и европейские союзники, по его мнению, уже разработали проект мирного соглашения. По его словам, встречи в Майами в эти выходные покажут, насколько результативными оказались эти наработки.

Об этом он рассказал в эфире Fox News, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Есть шанс завершить войну в 2026 году

По мнению Уитакера, 2026 год является реальным сроком для завершения боевых действий, однако это лишь "шанс", которым стороны должны воспользоваться. В то же время он подчеркнул, что Украина должна быть готова к продолжению обороны, если дипломатические усилия не дадут результата.

"Я думаю, что в эти выходные мы это выясним. Я считаю, что соглашение уже было наработано между украинцами, Соединенными Штатами и европейскими союзниками. И теперь мы увидим, что получится по итогам этих встреч в Майами. Но в конце концов это наш шанс", - сказал посол США при НАТО.

Читайте также: Сейчас мы ближе к миру, чем когда-либо, - Уитакер

О кредите от ЕС

Уитакер отметил, что кредит от ЕС в 90 миллиардов евро направлен именно на обеспечение готовности Украины воевать в 2026 году, если не удастся достичь мира.

Он также отметил схему поставок вооружения PURL, по которой США продают оружие союзникам по НАТО, а те передают его Украине. По словам Витакера, это вооружение является "уникальным, и его больше нигде не найти".

"Мы хотим, чтобы война закончилась, но мы также хотим, чтобы Украина могла себя защитить. Если мы войдем в эту зиму без мирного соглашения, станет очевидно, что боевые действия будут продолжаться. Но президент Трамп и его команда не собираются сдаваться. Если есть хоть малейший шанс договориться — мы им воспользуемся", — сказал посол.

Читайте также: Трамп откажется от мирной инициативы, если не будет видеть прогресса, - Уитакер

Что предшествовало

  • Ранее СМИ сообщали, что представители США и России должны встретиться в Майами в ближайшие выходные в рамках усилий администрации Дональда Трампа, направленных на прекращение российско-украинской войны.
  • Представитель Путина Кирилл Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по поводу "мирного плана" США.
  • 18 декабря секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов отправились во Флориду.

Читайте также: Сейчас появился шанс на настоящий мирный процесс для Украины, - Мерц

Автор: 

соглашение (1383) США (28712) Уитакер Мэтью (46)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Це добре. Я не знав, що вони воюють між собою.
показать весь комментарий
19.12.2025 19:04 Ответить
+7
там сша були, як представник русні
показать весь комментарий
19.12.2025 19:09 Ответить
+3
Бгг, вгадаем хто буде проти ? Бо як тоді освояти 90 ярдів від європки.
показать весь комментарий
19.12.2025 19:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це добре. Я не знав, що вони воюють між собою.
показать весь комментарий
19.12.2025 19:04 Ответить
там сша були, як представник русні
показать весь комментарий
19.12.2025 19:09 Ответить
показать весь комментарий
19.12.2025 19:10 Ответить
встигнуть до 25-ого числа?
показать весь комментарий
19.12.2025 19:05 Ответить
Бгг, вгадаем хто буде проти ? Бо як тоді освояти 90 ярдів від європки.
показать весь комментарий
19.12.2025 19:08 Ответить
таки да, маєтки самі себе не куплять.
показать весь комментарий
19.12.2025 19:14 Ответить
Ігор....ну ти ж не дурна людина. НЕ БУДЕ МИРУ. Ніколи. Буде перемиря і РФ виторговує умови щоб накачатись і добити. А нам треба умови, щоб до 2 раунду самим дожити і витримати його.

Чи головне папірець а там хай кордони відкриють і ти втечеш?) - так забудь, не відкриють ще не 1 рік
показать весь комментарий
19.12.2025 19:22 Ответить
"Але президент Трамп і його команда не збираються здаватися."
Президент Трамп і його команда - справжні воїни
показать весь комментарий
19.12.2025 19:07 Ответить
Швидше працюйте! Задовбали шмарклі розмазувати.
показать весь комментарий
19.12.2025 19:10 Ответить
США може запропонувати тільки "лайно".
Якщо Зе зможе довго протистояти США - попри мою ненависть до нього, хай і далі залишається президентом України.
показать весь комментарий
19.12.2025 19:10 Ответить
Все вже напрацьовано до нас /без нас/ - Вітакер
показать весь комментарий
19.12.2025 19:13 Ответить
А тепер можете нею підтертися. ***** не погодиться.
показать весь комментарий
19.12.2025 19:19 Ответить
А МОЖНА ДІЗНАТИСЬ УМОВИ? Бо США за океаном, Европа десь нам, а от нам умови ДУЖЕ цікаві
показать весь комментарий
19.12.2025 19:20 Ответить
Давно натякають що Бубосян Сонцеграйний все порішав.
Тільки приміряються - як воно буде реакція в суспільстві.... Одні вже на лижах давно, а інші ще надіються подоїти, поцарювати..
показать весь комментарий
19.12.2025 19:32 Ответить
В течении полу года, максимум год все закончиться так или иначе. А как оно закончится зависит от циркачей из КВН. Один шанс закончить эту войну на более менее приемлемых вариантах зелень уже проспала. Это будет уже последний шанс хотя бы сохранить то что осталось от страны и населения.
показать весь комментарий
19.12.2025 19:38 Ответить
ЦН, я понимаю, что "кушать хочется всем", но эти новости "уже не заходят". Этот портал, держится только из за того, что здесь можно " поворчать" . На это ворчать...? Уже "ворчалка не стоит"
показать весь комментарий
19.12.2025 19:43 Ответить
Залишилось тільки щоб Пуйло ним підтерся.
показать весь комментарий
19.12.2025 20:04 Ответить
 
 