Мирное соглашение уже наработано между Украиной, США и европейскими союзниками, - Уитакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Украина, США и европейские союзники, по его мнению, уже разработали проект мирного соглашения. По его словам, встречи в Майами в эти выходные покажут, насколько результативными оказались эти наработки.

Есть шанс завершить войну в 2026 году

По мнению Уитакера, 2026 год является реальным сроком для завершения боевых действий, однако это лишь "шанс", которым стороны должны воспользоваться. В то же время он подчеркнул, что Украина должна быть готова к продолжению обороны, если дипломатические усилия не дадут результата.

"Я думаю, что в эти выходные мы это выясним. Я считаю, что соглашение уже было наработано между украинцами, Соединенными Штатами и европейскими союзниками. И теперь мы увидим, что получится по итогам этих встреч в Майами. Но в конце концов это наш шанс", - сказал посол США при НАТО.

О кредите от ЕС

Уитакер отметил, что кредит от ЕС в 90 миллиардов евро направлен именно на обеспечение готовности Украины воевать в 2026 году, если не удастся достичь мира.

Он также отметил схему поставок вооружения PURL, по которой США продают оружие союзникам по НАТО, а те передают его Украине. По словам Витакера, это вооружение является "уникальным, и его больше нигде не найти".

"Мы хотим, чтобы война закончилась, но мы также хотим, чтобы Украина могла себя защитить. Если мы войдем в эту зиму без мирного соглашения, станет очевидно, что боевые действия будут продолжаться. Но президент Трамп и его команда не собираются сдаваться. Если есть хоть малейший шанс договориться — мы им воспользуемся", — сказал посол.

Что предшествовало

Ранее СМИ сообщали, что представители США и России должны встретиться в Майами в ближайшие выходные в рамках усилий администрации Дональда Трампа, направленных на прекращение российско-украинской войны.

Представитель Путина Кирилл Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по поводу "мирного плана" США.

18 декабря секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов отправились во Флориду.

