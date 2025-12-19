Мирна угода уже напрацьована між Україною, США та європейськими союзниками, - Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Україна, США та європейські союзники, на його думку, вже напрацювали проєкт мирної угоди. За його словами, зустрічі в Маямі цими вихідними покажуть, наскільки результативними виявилися ці напрацювання.

Про це він розповів в ефірі Fox News, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

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Є шанс завершити війну у 2026 році

На думку Вітакера, 2026 рік є реальним терміном для завершення бойових дій, проте це лише "шанс", яким сторони мають скористатися. Водночас він наголосив, що Україна повинна бути готовою до продовження оборони, якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату.

"Я думаю, що цими вихідними ми це з'ясуємо. Я вважаю, що угода вже була напрацьована між українцями, Сполученими Штатами та європейськими союзниками. І тепер ми побачимо, що вийде за підсумками цих зустрічей в Майамі. Але зрештою це наш шанс", - сказав посол США при НАТО.

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Про кредит від ЄС

Вітакер зазначив, що кредит від ЄС у 90 мільярдів євро спрямований саме на забезпечення готовності України воювати у 2026 році, якщо не вдасться досягти миру.

Він також відзначив схему постачання озброєння PURL, за якою США продають зброю союзникам по НАТО, а ті передають її Україні. За словами Вітакера, це озброєння є "унікальним, і його ніде більше не знайти".

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася, але ми також хочемо, щоб Україна могла себе захистити. Якщо ми увійдемо в цю зиму без мирної угоди, стане очевидно, що бойові дії триватимуть. Але президент Трамп і його команда не збираються здаватися. Якщо є хоч найменший шанс домовитися — ми ним скористаємося",- сказав посол.

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Що передувало

Раніше ЗМІ повідомляли, що представники США і Росії мають зустрітися в Маямі найближчими вихідними в рамках зусиль адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на припинення російсько-української війни.

Представник Путіна Кирило Дмитрієв відвідає Маямі 20-21 грудня для проведення переговорів з представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США.

18 грудня Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов вирушили до Флориди.

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