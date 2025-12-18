РУС
Трамп о переговорах в Майами: "Надеюсь, Украина будет действовать быстро"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп ожидает быстрых действий со стороны Украины, комментируя новый этап переговоров в эти выходные в Майами, штат Флорида.

Об этом Трамп сказал на брифинге в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ

Переговоры во Флориде

По мнению американского лидера, есть шансы в скором времени завершить боевые действия в Украине, но возможно и "позже".

"Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро, потому что Россия уже там (во Флориде). Каждый раз, когда они [в Украине] слишком долго медлят, Россия меняет свое мнение... В прошлом месяце погибло 27 000 солдат. Подумайте об этом", - отметил Трамп.

В то же время он убежден, что две страны "близки к чему-то важному", вероятно, имея в виду урегулирование войны.

Что предшествовало

  • Ранее СМИ сообщали, что представители США и России должны встретиться в Майами в ближайшие выходные в рамках усилий администрации Дональда Трампа, направленных на прекращение российско-украинской войны.
  • Представитель Путина Кирилл Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по поводу "мирного плана" США.
  • 18 декабря секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов отправились во Флориду

переговоры (5417) США (28698) Трамп Дональд (7282) война в Украине (7277)
Швидко іди в сраку, рудий неосвідчений поц дід якого понаєхавший з Европи до сша. Можеш ідти у сраку через Крим який, як ти сказав, омиваєтся з 4-х сторін океаном.
18.12.2025 22:12 Ответить
+10
19 грудня файли епштейна
18.12.2025 22:11 Ответить
+10
Епштейн за ним швидше прийде...
18.12.2025 22:17 Ответить
Україна діятиме ше швидше - як зигзаг блискавки - змащений салом
18.12.2025 22:04 Ответить
Епштейн за ним швидше прийде...
18.12.2025 22:17 Ответить
Коли Трамп здохне, треба буде на домовині зробити кишені і набити їх доларами. Неймовірна жадібність Трампа, який вже одною ногою в могилі, повинна, врешті решт, бути задовільнена.
18.12.2025 22:56 Ответить
Куди спішиш, руда потороч?!
18.12.2025 22:07 Ответить
Невельську премію мира Героя раїсі хоче отримати скоріше
18.12.2025 22:08 Ответить
19 грудня файли епштейна
18.12.2025 22:11 Ответить
Ще не достатньо загинуло українців? Не варто спішити з миром? Безсовісна ти істота...
18.12.2025 22:12 Ответить
після поганого "миру" загине ще більше, буде другий холокост, але вже українців.
18.12.2025 22:14 Ответить
Чому це? Розказуй, може переконаєш мене.
18.12.2025 22:17 Ответить
бо мета русні - знищення етнічних українців, які завжди каламутили воду й відривали величезну Україну від імперії.
18.12.2025 22:19 Ответить
Не переконав, шукай нові аргументи.
А, то виходить, що поки триває війна русня не знищує українців?
18.12.2025 22:23 Ответить
Мир без ядерної зброї - це війна у спадок дітям.
18.12.2025 22:25 Ответить
Я давно підозрював, що ви з ним насправді одна особа)
18.12.2025 22:32 Ответить
Пігулки, шиз
18.12.2025 22:40 Ответить
Забув прийняти? То йди виправляй🤣
18.12.2025 23:07 Ответить
Зато тебе **** таки переконав!
Масові поховання в Ізюмі: ідентифіковано та перепоховано 449 тіл, серед них - 23 військовослужбовці ЗСУ. ФОТОрепортаж

В Ізюмі в Харківський області відбулася траурна панахида за невинно загиблими під час окупації. Процес ідентифікації завершено, перепоховано 449 тіл.

Про це повідомляє Ізюмська МВА, передає Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/p3589507
18.12.2025 22:35 Ответить
Це ти мене так хочеш переконати, що війна це ок, бо під час миру більше українців загине?
18.12.2025 23:04 Ответить
Буча не переконала, розтріл полонених не переконав?
18.12.2025 22:59 Ответить
Ти хоч читало гілку коментів?
Мова про мир йде, він писав, що через мир загине більше українців ніж через війну.
18.12.2025 23:05 Ответить
юзя просто скажи чий ти бот?
18.12.2025 23:43 Ответить
Потужна Потужність, воно ж Комік Прикольний, воно ж User User #593789, воно ж NazAmb, воно ж Asus Z99Le.
Підозрюю - воно ж Підлога Макартні та Грицько Добрий.
Якась лічинка Медведчука сере в коментах незадорого.
18.12.2025 23:45 Ответить
юзер. не прикидайся тупим.
18.12.2025 23:02 Ответить
Якось дивно це чути від кацапського бота.
18.12.2025 22:44 Ответить
Потужна Потужність, воно ж Комік Прикольний, воно ж User User #593789, воно ж NazAmb.
Підозрюю - воно ж Підлога Макартні.
Якась лічинка Медведчука сере в коментах незадорого.
18.12.2025 23:42 Ответить
Швидко зробимо ядерну зброю
18.12.2025 22:07 Ответить
рік до першої БЧ, ще через рік - 100-200 малих БЧ.

Хочете більше - будуйте ще реактори серії РБМК(ЧАЕС)
18.12.2025 22:12 Ответить
Пакістан продає за тиждень
18.12.2025 22:16 Ответить
Ти ще не почав?
18.12.2025 22:12 Ответить
Пуляти ЯЗ не треба, треба привести в дію малий заряд з радіусом декілька сотень метрів там де буде проводити пряму трансляцію кремлівський пацюк, на себе це бере умовна "організація антифашистів" і дає росії 3 дні на виведення військ з України, не послухають спрацюють закладки в найбільших містах московії. інформацію передать закритими каналами. Так загине багато цивільних але це єдине що приведе до тями російських головорізів. Це єдина можливість українцям уникнути тотального геноциду і зникнути з історіїї.
18.12.2025 22:32 Ответить
Ви голлівудських фільмів передивилися?
18.12.2025 23:33 Ответить
І куди ти нею будеш пуляти? Припустим вона вже є. Припустим прийняли таке рішення. Пульнули. Далі шо? Тоді ти розв'язуєш руки кацапам. А у них цієї зброї ще з радянських часів доїбеної матері. І територія у них в 28 разів більша за нашу.
18.12.2025 22:22 Ответить
Це фактор стримування.
18.12.2025 22:24 Ответить
Кого, кацапів? Та їм пойуху на своїх людей. Їм дай тільки привід пульнути і вони пульнуть. Це ж кацапи. Вони без привода погрожували ЯЗ, а як тільки но по них полетить то все, в них руки розв'язані.
18.12.2025 22:27 Ответить
>Та їм пойуху на своїх людей.

тому русня всюди кричить і вимагає від України НЕ СТВОРЮВАТИ яз? Думай-те.
показать весь комментарий
18.12.2025 22:33 Ответить
Синок, лягай краще спати, чи молодицю свою приголуб
18.12.2025 22:46 Ответить
Краще відкривати людям очі про потребу в ядерній зброї.
18.12.2025 22:50 Ответить
Явно не через любов до населення.
18.12.2025 23:37 Ответить
і через необхідність в населенні.
18.12.2025 23:44 Ответить
Фактор стримування від іншої ядерної зброї. І лише тоді коли в тебе приблизно рівна кількість зарядів. Якщо в тебе один, в у кацапів декілька тисяч то свій один заряд можеш собі в дупу засунути.
18.12.2025 23:35 Ответить
маячня, головне мати можливість знищити країну ворога, тоді ворог буде сцятися.
18.12.2025 23:46 Ответить
>І куди ти нею будеш пуляти?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4_100_%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2 перелік

Але нам не треба нікуди пуляти, для нормальних перемовин, які будуть враховувати наші позиції, достатньо лише мати можливість знищення рашки.
18.12.2025 22:26 Ответить
Ти розумієш яка територія кацапії? Ти розумієш скільки треба такої зброї? Та зброя яка у них є вона вироблялась з 1949 року по сей день. Щось оновлялось, щось вироблялось. У совка був найбільший потенціал ЯЗ на планеті, все це залишилось кацапам.
18.12.2025 22:31 Ответить
Мені не треба знищувати кожне село, достатньо пройтися по тому переліку, і рф зникне, як держава.
18.12.2025 22:34 Ответить
По якому переліку тобі треба пройтися? І хто тобі дозволить проходитись?
18.12.2025 22:44 Ответить
Бот-меншовартісник
Дозвіл Україні не потрібен
18.12.2025 22:48 Ответить
Сам ти бот большевартостний
18.12.2025 22:50 Ответить
який ще дозвіл? ти українець, чи хохол, у якого в дупі як не американський, так кацапський члін?
18.12.2025 22:52 Ответить
Дурень. Мова ж не про мене. Мені начхати на кацапів. Подумай, що буде з українськими дітьми, жінками після того як в десятеро чи в двадцятеро більше прилетить від кацапів? А коли ми почнемо першими то вже ніхто ні США ні Китай ні інші ядерні держави не матимуть права застосувати ЯЗ проти кацапів. Бо ми почали першими.
18.12.2025 23:00 Ответить
повторюю ще раз: ЯЗ буде норм і просто як засіб для перемовин, і як гарантія того, що русня знову не піде проти нас. Бо інакше ми їх знищимо, хай і ціною частини українців. Але для русні це буде кінець.
18.12.2025 23:07 Ответить
Не мели дурниць. Все, закрили тему. Почитай що пишуть розумні люди стосовно застосування ЯЗ.
18.12.2025 23:10 Ответить
якщо не шариш, хоча би не підтримуй русняву вимогу про без'ядерний статус України, а то запишемо в хохли.
18.12.2025 23:12 Ответить
Грицько Добрий та Грицько Злий це лахтинсьний бот.
18.12.2025 23:15 Ответить
Сам ти лахтинський бот! До речі, ти якого Лахтина маєш на увазі? Льотчика, металурга, хіміка чи ще там їх багато?
18.12.2025 23:28 Ответить
Де ти бачив, що я виступаю за те, щоб Україна не мала ЯЗ?
18.12.2025 23:23 Ответить
Україні не треба починати
Треба мати МОЖЛИВІСТЬ знищити москву
18.12.2025 23:10 Ответить
Один заряд рашку не знищить.
18.12.2025 23:36 Ответить
тому і треба вже зараз починати необхідні роботи. нам треба мати багато тисяч ядерних БЧ
18.12.2025 23:47 Ответить
Іще один москвобот.
18.12.2025 23:44 Ответить
Як діти малі! Тут на чинну армію грошей відшукати не можуть, а то щоб на ядерну програму нашкребти.
18.12.2025 22:47 Ответить
Грошей достатньо в міндічей.
18.12.2025 22:49 Ответить
грошей в бюджеті повно, тому їх витрачають на різну хрінь типу зимових виплат.
18.12.2025 22:53 Ответить
Сподіваємося, що всі сподівання рудого маразматика та його плешивого поплічника, підуть прахом разом з ними і дуже швидко.
18.12.2025 22:08 Ответить
Маразм крєпчал!
18.12.2025 22:11 Ответить
Швидко іди в сраку, рудий неосвідчений поц дід якого понаєхавший з Европи до сша. Можеш ідти у сраку через Крим який, як ти сказав, омиваєтся з 4-х сторін океаном.
18.12.2025 22:12 Ответить
Швидкість потрібна при ловлі бліх, знищенні кацапів, та посиланні Трампа за русскім ваенним карабльом.
18.12.2025 22:16 Ответить
Когда велика спешка, значиться когось потужно нахлобучівають. Мабуть, Зельку потужними гарантіями.
18.12.2025 22:20 Ответить
...гарантії з ранку - з озброєнням і з зах контингентом, а угода ввечері
Інакше що? Після минська ЗСУ вже на сльозну просьбу пу... залишали обустроєні рубіжи, типа сіру зону збільшували і що? ці позиції повільно займали руцкі і сунули далі.

пу перед вторгненням в 2022 казав, що то в нього учения, а не накопичення військ для нападу... і що? Брехав пу і вуха не червоніли, так і зараз

єдине, що чесно пу сказав, це те, що змусить нато зібрати манатки ... що кордони расєї ніде не кінчаються і мріє пу про руцкий мир від владивостока до Ліссабона... і, нажаль, тр не вірить наскільки це серьозно, або тр умисно морозиться, бо має з того особистий зиск
18.12.2025 23:24 Ответить
Якась срань болотна і зять Трампа вирішуватимуть долю
України !!
Це вже не смішно , а страшно від цих подій , які відбуваються
під керівництвом Краснова і ху@ла в Маямі !
Тікати нашим пепеговорникам потрібно від них і подальше ,
так як це вбивці і злодії , які ріжуть Україну по - живому !!
18.12.2025 22:29 Ответить
...зараз... зять, сват, родина, бізнеспартнери правлять бал, музику заказують, а інши владні інституції в них на подтанцовці
18.12.2025 23:27 Ответить
Шантажист. При том несет отборную хуцпу
18.12.2025 22:34 Ответить
Рускій Трамп - іді *****!
18.12.2025 22:35 Ответить
Мороженое бабло в Европе от Рыжего утекает, поэтому такая спешка.
18.12.2025 22:36 Ответить
@ https://x.com/i/status/2001460124305809828 Тромб, коли був куркою.
18.12.2025 22:39 Ответить
А чого "був"?
18.12.2025 22:49 Ответить
в цей час тихеньно крутяться десь центрифуги в Україні ...
18.12.2025 22:49 Ответить
центрифуги, так це дорожче і перспективно для термояду але швидко і дешево плутоній, реактори Україна вже має.
18.12.2025 22:59 Ответить
В нас їх ніколи не було.
18.12.2025 23:39 Ответить
rтиж "риже брехливе чмо" спішив закінчити війну за 24 годину...СВІТ СПОДІВАВСЯ.АЛЕ НА МАРНО, БО СПОДІВАТИСЯ, НА ЛИЦЕМІРНОГО ПОКИДЬКА І БРЕХУНА.БУТИ В ЧЕРГОВИЙ РАЗ НИМ ОБДУРЕНИМИ.УКРАЇНА НА СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ НЕ ВИКЛЮЧЕННЯ.ПІДГОТОВЛЕНЕ ЧЕРГОВЕ АМЕРИКАНО-РАШИСТСЬКЕ НАІПАЛОВО УКРАЇНИ.КОТРЕ РОЗРАХОВАНЕ НА МАЙБУТНЮ ПОВНУ ОКУПАЦІЮ УКРАЇНИ РАШИСТСЬКОЮ 3,14ДЕРАЦІЄЮ...
18.12.2025 22:50 Ответить
Швидко лише кицьки народжуються.
***** краще підганяй, щоб виводив своїх одічалих з окупованих наших земель.
18.12.2025 22:50 Ответить
Щоб ти **** швидко вже на концерт кобзона відправився. Україна вже швидко підписала угоди про копалини і що з того вийшло? Тепер швидко продати Україну )(уйлу і вже приступите завтра до переділу світу?
18.12.2025 22:52 Ответить
Для цього трап і хоче знищення України щоб скоріше добувати копалини разом з російськими фашистами. А підпис української влади важливий з юридичної точки зору щоб не було позовів за співучасть в "дерибані" України та геноциді.
18.12.2025 23:08 Ответить
швидко можна тільки капітулювати!

До речі, пу лише для початку переговорів вимагає весь данбас, а він вже ж сказав, що + всю Херс і Зап.обл.
ну і, що це за угода? = капітуляція, так за що кров пролівали?

тр вважає, що пу йому робить велику послугу, що обіцяє...звісно на деякій час, задовольнитися подарунком 5 регіонів України, які він за 4 роки горячої фази війни не спромогся захопити... що тр встиг податися на Нобеля - це і є головна підвалини спєшки

До того ж пу за визначенням відкидає гарантії безпеки від заз країн і повторює мантру про усунення першопричин його сво= демілітаризація + денацифікація = капітуляція
Так про якій мир для України співає тр?
18.12.2025 23:11 Ответить
Україна не діятиме швидко, а поступово знишуватиме кацапів та звільнятиме свою територію!
18.12.2025 23:13 Ответить
Тромб спішить бо вже вивів авіаносці під Венесуелу. Хоче продати Україну )(уйлу а взамін щоб )(уйло не вмішувався і не захищав свого друга Мадуру. В Тромба Україна це всього лише розмінна монета. Якщо Тромб здасть Україну то )(уйло і його ************* по всьому світу не будуть верещати в ООН захищаючи режим Мадуро
18.12.2025 23:34 Ответить
Дурко швидко змінюе думки котрі отримуе від кремляді....
18.12.2025 23:48 Ответить
 
 