Трамп о переговорах в Майами: "Надеюсь, Украина будет действовать быстро"
Президент США Дональд Трамп ожидает быстрых действий со стороны Украины, комментируя новый этап переговоров в эти выходные в Майами, штат Флорида.
Об этом Трамп сказал на брифинге в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.
Переговоры во Флориде
По мнению американского лидера, есть шансы в скором времени завершить боевые действия в Украине, но возможно и "позже".
"Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро, потому что Россия уже там (во Флориде). Каждый раз, когда они [в Украине] слишком долго медлят, Россия меняет свое мнение... В прошлом месяце погибло 27 000 солдат. Подумайте об этом", - отметил Трамп.
В то же время он убежден, что две страны "близки к чему-то важному", вероятно, имея в виду урегулирование войны.
Что предшествовало
- Ранее СМИ сообщали, что представители США и России должны встретиться в Майами в ближайшие выходные в рамках усилий администрации Дональда Трампа, направленных на прекращение российско-украинской войны.
- Представитель Путина Кирилл Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по поводу "мирного плана" США.
- 18 декабря секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов отправились во Флориду.
Топ комментарии
+14 Старый зольдат
показать весь комментарий18.12.2025 22:12 Ответить Ссылка
+10 Artcore
показать весь комментарий18.12.2025 22:11 Ответить Ссылка
+10 Luk Viktor
показать весь комментарий18.12.2025 22:17 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Невельську премію мираГероя раїсі хоче отримати скоріше
А, то виходить, що поки триває війна русня не знищує українців?
Масові поховання в Ізюмі: ідентифіковано та перепоховано 449 тіл, серед них - 23 військовослужбовці ЗСУ. ФОТОрепортаж
В Ізюмі в Харківський області відбулася траурна панахида за невинно загиблими під час окупації. Процес ідентифікації завершено, перепоховано 449 тіл.
Про це повідомляє Ізюмська МВА, передає Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/p3589507
Мова про мир йде, він писав, що через мир загине більше українців ніж через війну.
Підозрюю - воно ж Підлога Макартні та Грицько Добрий.
Якась лічинка Медведчука сере в коментах незадорого.
Підозрюю - воно ж Підлога Макартні.
Якась лічинка Медведчука сере в коментах незадорого.
Хочете більше - будуйте ще реактори серії РБМК(ЧАЕС)
тому русня всюди кричить і вимагає від України НЕ СТВОРЮВАТИ яз? Думай-те.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4_100_%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2 перелік
Але нам не треба нікуди пуляти, для нормальних перемовин, які будуть враховувати наші позиції, достатньо лише мати можливість знищення рашки.
Дозвіл Україні не потрібен
Треба мати МОЖЛИВІСТЬ знищити москву
Інакше що? Після минська ЗСУ вже на сльозну просьбу пу... залишали обустроєні рубіжи, типа сіру зону збільшували і що? ці позиції повільно займали руцкі і сунули далі.
пу перед вторгненням в 2022 казав, що то в нього учения, а не накопичення військ для нападу... і що? Брехав пу і вуха не червоніли, так і зараз
єдине, що чесно пу сказав, це те, що змусить нато зібрати манатки ... що кордони расєї ніде не кінчаються і мріє пу про руцкий мир від владивостока до Ліссабона... і, нажаль, тр не вірить наскільки це серьозно, або тр умисно морозиться, бо має з того особистий зиск
України !!
Це вже не смішно , а страшно від цих подій , які відбуваються
під керівництвом Краснова і ху@ла в Маямі !
Тікати нашим пепеговорникам потрібно від них і подальше ,
так як це вбивці і злодії , які ріжуть Україну по - живому !!
***** краще підганяй, щоб виводив своїх одічалих з окупованих наших земель.
До речі, пу лише для початку переговорів вимагає весь данбас, а він вже ж сказав, що + всю Херс і Зап.обл.
ну і, що це за угода? = капітуляція, так за що кров пролівали?
тр вважає, що пу йому робить велику послугу, що обіцяє...звісно на деякій час, задовольнитися подарунком 5 регіонів України, які він за 4 роки горячої фази війни не спромогся захопити... що тр встиг податися на Нобеля - це і є головна підвалини спєшки
До того ж пу за визначенням відкидає гарантії безпеки від заз країн і повторює мантру про усунення першопричин його сво= демілітаризація + денацифікація = капітуляція
Так про якій мир для України співає тр?