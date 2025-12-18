Трамп о переговорах в Майами: "Надеюсь, Украина будет действовать быстро"

Президент США Дональд Трамп ожидает быстрых действий со стороны Украины, комментируя новый этап переговоров в эти выходные в Майами, штат Флорида.

Об этом Трамп сказал на брифинге в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

Переговоры во Флориде

По мнению американского лидера, есть шансы в скором времени завершить боевые действия в Украине, но возможно и "позже".

"Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро, потому что Россия уже там (во Флориде). Каждый раз, когда они [в Украине] слишком долго медлят, Россия меняет свое мнение... В прошлом месяце погибло 27 000 солдат. Подумайте об этом", - отметил Трамп.

В то же время он убежден, что две страны "близки к чему-то важному", вероятно, имея в виду урегулирование войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп объяснил, почему назначил Уиткоффа спецпосланником: Он ничего не знал о России, но был прекрасным "мастером сделок"

Что предшествовало

Ранее СМИ сообщали, что представители США и России должны встретиться в Майами в ближайшие выходные в рамках усилий администрации Дональда Трампа, направленных на прекращение российско-украинской войны.

Представитель Путина Кирилл Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по поводу "мирного плана" США.

18 декабря секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов отправились во Флориду.

Читайте также: Украина "уже потеряла территории", поэтому над гарантиями безопасности работаем совместно с Европой, - Трамп