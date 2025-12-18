Трамп про переговори у Маямі: "Сподіваюся, Україна діятиме швидко"
Президент США Дональд Трамп очікує на швидкі дії з боку України, коментуючи новий етап переговорів цими вихідними у Маямі, штат Флорида.
Про це Трамп сказав на брифінгу в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.
Переговори у Флориді
На думку американського лідера, є шанси незабаром завершити бойові дії в Україні, але можливо і "пізніше".
"Я сподіваюся, що Україна діятиме швидко, тому що Росія вже там (у Флориді). Кожного разу, коли вони [в Україні] занадто довго зволікають, Росія змінює свою думку... Минулого місяця загинуло 27 000 солдатів. Подумайте про це", - зазначив Трамп.
Водночас він переконаний, що дві країни "близькі до чогось важливого", ймовірно, маючи на увазі врегулювання війни.
Що передувало
- Раніше ЗМІ повідомляли, що представники США і Росії мають зустрітися в Маямі найближчими вихідними в рамках зусиль адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на припинення російсько-української війни.
- Представник Путіна Кирило Дмитрієв відвідає Маямі 20-21 грудня для проведення переговорів з представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США.
- 18 грудня Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов вирушили до Флориди.
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+21 Evgeniy Marushchak
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показати весь коментар18.12.2025 22:11 Відповісти Посилання
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