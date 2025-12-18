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Трамп про переговори у Маямі: "Сподіваюся, Україна діятиме швидко"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп очікує на швидкі дії з боку України, коментуючи новий етап переговорів цими вихідними у Маямі, штат Флорида.

Про це Трамп сказав на брифінгу в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ

Переговори у Флориді

На думку американського лідера, є шанси незабаром завершити бойові дії в Україні, але можливо і "пізніше".

"Я сподіваюся, що Україна діятиме швидко, тому що Росія вже там (у Флориді). Кожного разу, коли вони [в Україні] занадто довго зволікають, Росія змінює свою думку... Минулого місяця загинуло 27 000 солдатів. Подумайте про це", - зазначив Трамп.

Водночас він переконаний, що дві країни "близькі до чогось важливого", ймовірно, маючи на увазі врегулювання війни.

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Що передувало

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що представники США і Росії мають зустрітися в Маямі найближчими вихідними в рамках зусиль адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на припинення російсько-української війни.
  • Представник Путіна Кирило Дмитрієв відвідає Маямі 20-21 грудня для проведення переговорів з представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США.
  • 18 грудня Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов вирушили до Флориди

Читайте також: Україна "вже втратила території", тому над гарантіями безпеки працюємо спільно з Європою, - Трамп

Автор: 

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Топ коментарі
+21
після поганого "миру" загине ще більше, буде другий холокост, але вже українців.
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18.12.2025 22:14 Відповісти
+21
Епштейн за ним швидше прийде...
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18.12.2025 22:17 Відповісти
+19
19 грудня файли епштейна
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18.12.2025 22:11 Відповісти

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