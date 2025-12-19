Украина вместе с европейскими партнерами начинает новый раунд переговоров в США, - Умеров
Делегация Украины 19 декабря во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым проведет в Соединенных Штатах новый раунд консультаций. Украину на переговорах также представляет глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
Об этом Умеров сообщил в своих соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Переговоры в США
По его словам, консультации проходят в расширенном формате: по приглашению Вашингтона к ним присоединились представители европейских стран-партнеров.
Умеров поблагодарил США за координацию, которая "позволяет сохранять общее видение и двигаться согласованно".
"Настроены конструктивно. Уже провели предварительные консультации с европейскими коллегами и готовимся к дальнейшим переговорам с американской стороной", - рассказал секретарь СНБО.
- По итогам консультаций – доклад президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"Действуем четко в соответствии с определенными Президентом приоритетами: безопасность Украины должна быть гарантирована надежно и долгосрочно", - добавил Умеров.
Что предшествовало
- Ранее СМИ сообщали, что представители США и России должны встретиться в Майами в ближайшиевыходные в рамках усилий администрации Дональда Трампа, направленных на прекращение российско-украинской войны.
- Представитель Путина Кирилл Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по поводу "мирного плана" США.
- 18 декабря секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов отправились во Флориду.
США - з РФϟϟ..
капець..
Не через Трампа і невістку...
Умєрка, не дуркуй там!
Правда, вся сім'я і родина Умєрова живе в США, але то таке...