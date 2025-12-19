Украина вместе с европейскими партнерами начинает новый раунд переговоров в США, - Умеров

Делегация Украины 19 декабря во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым проведет в Соединенных Штатах новый раунд консультаций. Украину на переговорах также представляет глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Об этом Умеров сообщил в своих соцсетях.

Переговоры в США

По его словам, консультации проходят в расширенном формате: по приглашению Вашингтона к ним присоединились представители европейских стран-партнеров.

Умеров поблагодарил США за координацию, которая "позволяет сохранять общее видение и двигаться согласованно".

"Настроены конструктивно. Уже провели предварительные консультации с европейскими коллегами и готовимся к дальнейшим переговорам с американской стороной", - рассказал секретарь СНБО.

По итогам консультаций – доклад президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Действуем четко в соответствии с определенными Президентом приоритетами: безопасность Украины должна быть гарантирована надежно и долгосрочно", - добавил Умеров.

Что предшествовало

