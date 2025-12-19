РУС
1 243 19

Украина вместе с европейскими партнерами начинает новый раунд переговоров в США, - Умеров

Умєров

Делегация Украины 19 декабря во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым проведет в Соединенных Штатах новый раунд консультаций. Украину на переговорах также представляет глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Об этом Умеров сообщил в своих соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Переговоры в США

По его словам, консультации проходят в расширенном формате: по приглашению Вашингтона к ним присоединились представители европейских стран-партнеров.

Умеров поблагодарил США за координацию, которая "позволяет сохранять общее видение и двигаться согласованно".

"Настроены конструктивно. Уже провели предварительные консультации с европейскими коллегами и готовимся к дальнейшим переговорам с американской стороной", - рассказал секретарь СНБО.

  • По итогам консультаций – доклад президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Действуем четко в соответствии с определенными Президентом приоритетами: безопасность Украины должна быть гарантирована надежно и долгосрочно", - добавил Умеров.

Что предшествовало

Автор: 

Топ комментарии
+7
В жодному разі не можна походжуватись на територіальні поступки і каzап'ячий язьіг як державний в Україні.
19.12.2025 17:50 Ответить
+4
Україна консультується з Європою..
США - з РФϟϟ..
капець..
19.12.2025 17:55 Ответить
+1
Всі домовленості через Конгрес США...
Не через Трампа і невістку...
Умєрка, не дуркуй там!
19.12.2025 17:58 Ответить
згоден . І щоб підтримати не тільки ділом , а й словом - відправити Oleg K і всіх ,хто його лайкнув під Покровськ і Мирноград . Там потрібні такі незламні воїни !!!
показать весь комментарий
19.12.2025 18:21 Ответить
А ти рагуль, десь з під Покровська строчиш. Я правильно зрозумі?
показать весь комментарий
19.12.2025 18:26 Ответить
Рагуль - це той , хто закликає робити інших те ,що сам особисто не збирається
показать весь комментарий
19.12.2025 18:35 Ответить
Ура... Уме... Умеров!
показать весь комментарий
19.12.2025 17:55 Ответить
Пішли по колу
показать весь комментарий
19.12.2025 17:57 Ответить
Конгрес як прийме гарантії, так і завтра відмінить. Делов-то.
показать весь комментарий
19.12.2025 18:16 Ответить
А хто на фото поруч з Умеровим по боках?
19.12.2025 18:00 Ответить
Зправа - Кислиця, із МЗС. А біля Гнатова - не знаю.
показать весь комментарий
19.12.2025 18:12 Ответить
А пуйло де ? в нас з ким вiйна ?
19.12.2025 18:03 Ответить
Умєров, Умора…
19.12.2025 18:10 Ответить
Я так розумію що ми і наші союзники з ЄС починаєм переговори з представником ху...ла трампонутим. Бо інакше другого смислу в них не бачу
19.12.2025 18:14 Ответить
Не далєе, ніж сьогодні, Путін потужно висрався на зелено-умеровські мирні ініціативи, но ріал політік вимагає обісранній делегації зелених дегенератів торгувати нашими землями оптом та в розніцу.
19.12.2025 18:14 Ответить
Громадянин рф Умєров на перемовинах про мир представляє Україну??? Чи рашку? Чи какаяразніца?
19.12.2025 18:15 Ответить
сша, тобто рашку.
19.12.2025 18:25 Ответить
Умєров всім серцем ❤️ за Україну!
Правда, вся сім'я і родина Умєрова живе в США, але то таке...
19.12.2025 18:28 Ответить
 
 