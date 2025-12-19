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Новини Мирні перемовини Переговори із США
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Україна разом з європейськими партнерами розпочинає новий раунд переговорів у США, - Умєров

Умєров

Делегація України 19 грудня на чолі із секретарем РНБО Рустемом Умєровим проведе у Сполучених Штатах новий раунд консультацій. Україну на перемовинах також представляє очільник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Про це Умєров повідомив у своїх соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Перемовини у США

За його словами, консультації проходять у розширеному форматі: на запрошення Вашингтона до них долучилися представники європейських країн-партнерів.

Умєров подякував США за координацію, яка "дозволяє зберігати спільне бачення та рухатися узгоджено".

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"Налаштовані конструктивно. Уже провели попередні консультації з європейськими колегами та готуємося до подальших розмов з американською стороною", - розповів секретар РНБО.

  • За підсумками консультацій – доповідь президенту України Володимиру Зеленському.

"Діємо чітко відповідно до визначених Президентом пріоритетів: безпека України має бути гарантована надійно і довгостроково", - додав Умєров.

Також читайте: Трамп про переговори у Маямі: "Сподіваюся, Україна діятиме швидко"

Що передувало

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що представники США і Росії мають зустрітися в Маямі найближчими вихідними в рамках зусиль адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на припинення російсько-української війни.
  • Представник Путіна Кирило Дмитрієв відвідає Маямі 20-21 грудня для проведення переговорів з представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США.
  • 18 грудня Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов вирушили до Флориди.

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Автор: 

перемовини (3847) США (26880) Умєров Рустем (904) Гнатов Андрій (46)
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Топ коментарі
+18
В жодному разі не можна походжуватись на територіальні поступки і каzап'ячий язьіг як державний в Україні.
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19.12.2025 17:50 Відповісти
+10
Україна консультується з Європою..
США - з РФϟϟ..
капець..
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19.12.2025 17:55 Відповісти
+9
А ти рагуль, десь з під Покровська строчиш. Я правильно зрозумі?
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19.12.2025 18:26 Відповісти

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