Україна разом з європейськими партнерами розпочинає новий раунд переговорів у США, - Умєров

Делегація України 19 грудня на чолі із секретарем РНБО Рустемом Умєровим проведе у Сполучених Штатах новий раунд консультацій. Україну на перемовинах також представляє очільник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Про це Умєров повідомив у своїх соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Перемовини у США

За його словами, консультації проходять у розширеному форматі: на запрошення Вашингтона до них долучилися представники європейських країн-партнерів.

Умєров подякував США за координацію, яка "дозволяє зберігати спільне бачення та рухатися узгоджено".

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"Налаштовані конструктивно. Уже провели попередні консультації з європейськими колегами та готуємося до подальших розмов з американською стороною", - розповів секретар РНБО.

За підсумками консультацій – доповідь президенту України Володимиру Зеленському.

"Діємо чітко відповідно до визначених Президентом пріоритетів: безпека України має бути гарантована надійно і довгостроково", - додав Умєров.

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Що передувало

Раніше ЗМІ повідомляли, що представники США і Росії мають зустрітися в Маямі найближчими вихідними в рамках зусиль адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на припинення російсько-української війни.

Представник Путіна Кирило Дмитрієв відвідає Маямі 20-21 грудня для проведення переговорів з представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США.

18 грудня Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов вирушили до Флориди.

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