Україна разом з європейськими партнерами розпочинає новий раунд переговорів у США, - Умєров
Делегація України 19 грудня на чолі із секретарем РНБО Рустемом Умєровим проведе у Сполучених Штатах новий раунд консультацій. Україну на перемовинах також представляє очільник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.
Про це Умєров повідомив у своїх соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Перемовини у США
За його словами, консультації проходять у розширеному форматі: на запрошення Вашингтона до них долучилися представники європейських країн-партнерів.
Умєров подякував США за координацію, яка "дозволяє зберігати спільне бачення та рухатися узгоджено".
"Налаштовані конструктивно. Уже провели попередні консультації з європейськими колегами та готуємося до подальших розмов з американською стороною", - розповів секретар РНБО.
- За підсумками консультацій – доповідь президенту України Володимиру Зеленському.
"Діємо чітко відповідно до визначених Президентом пріоритетів: безпека України має бути гарантована надійно і довгостроково", - додав Умєров.
Що передувало
- Раніше ЗМІ повідомляли, що представники США і Росії мають зустрітися в Маямі найближчими вихідними в рамках зусиль адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на припинення російсько-української війни.
- Представник Путіна Кирило Дмитрієв відвідає Маямі 20-21 грудня для проведення переговорів з представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США.
- 18 грудня Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов вирушили до Флориди.
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США - з РФϟϟ..
капець..