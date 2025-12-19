ЄС уперше долучиться до мирних переговорів щодо України у США, - Мерц
Європейський Союз уперше буде представлений на мирних переговорах щодо припинення війни Росії проти України, які 20–21 грудня проводитимуть посланці президента США Дональда Трампа.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, наголосивши на необхідності збереження спільного підходу США, України та Європи.
"Тепер нам потрібно почекати і подивитися, що обговорюватиметься в Сполучених Штатах протягом наступних кількох днів. Представники з нашого боку братимуть участь. Я впевнений, що ми збережемо консенсусний підхід між Америкою, Україною та Європою. І нам доведеться подивитися, як поведе себе Росія", – зазначив очільник німецького уряду.
Він також зазначив, що "ми повинні бути готові до найгіршого сценарію, коли доведеться фінансувати Україну ще довше".
"І саме це ми зробили можливим завдяки нашому сьогоднішньому рішенню. Завдяки сьогоднішнім рішенням Україна профінансована на наступні два роки", – сказав канцлер Німеччини, коментуючи рішення Євросоюзу виділити для України 90 млрд євро фінансування на 2026–27 роки.
Що передувало
- Раніше ЗМІ повідомляли, що представники США і Росії мають зустрітися в Маямі найближчими вихідними в рамках зусиль адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на припинення російсько-української війни.
- Представник Путіна Кирило Дмитрієв відвідає Маямі 20-21 грудня для проведення переговорів з представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США.
- 18 грудня Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов вирушили до Флориди.
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