ЄС уперше долучиться до мирних переговорів щодо України у США, - Мерц

Європейський Союз уперше буде представлений на мирних переговорах щодо припинення війни Росії проти України, які 20–21 грудня проводитимуть посланці президента США Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, наголосивши на необхідності збереження спільного підходу США, України та Європи.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Тепер нам потрібно почекати і подивитися, що обговорюватиметься в Сполучених Штатах протягом наступних кількох днів. Представники з нашого боку братимуть участь. Я впевнений, що ми збережемо консенсусний підхід між Америкою, Україною та Європою. І нам доведеться подивитися, як поведе себе Росія", – зазначив очільник німецького уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 90 млрд євро від ЄС для України - це сигнал Путіну, - Reuters

Він також зазначив, що "ми повинні бути готові до найгіршого сценарію, коли доведеться фінансувати Україну ще довше".

"І саме це ми зробили можливим завдяки нашому сьогоднішньому рішенню. Завдяки сьогоднішнім рішенням Україна профінансована на наступні два роки", – сказав канцлер Німеччини, коментуючи рішення Євросоюзу виділити для України 90 млрд євро фінансування на 2026–27 роки.

Також читайте: Трамп про переговори у Маямі: "Сподіваюся, Україна діятиме швидко"

Що передувало