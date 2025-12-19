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Новини Мирні перемовини
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ЄС уперше долучиться до мирних переговорів щодо України у США, - Мерц

Мерц про зустріч Трампа і Путіна

Європейський Союз уперше буде представлений на мирних переговорах щодо припинення війни Росії проти України, які 20–21 грудня проводитимуть посланці президента США Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, наголосивши на необхідності збереження спільного підходу США, України та Європи.

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"Тепер нам потрібно почекати і подивитися, що обговорюватиметься в Сполучених Штатах протягом наступних кількох днів. Представники з нашого боку братимуть участь. Я впевнений, що ми збережемо консенсусний підхід між Америкою, Україною та Європою. І нам доведеться подивитися, як поведе себе Росія", – зазначив очільник німецького уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 90 млрд євро від ЄС для України - це сигнал Путіну, - Reuters

Він також зазначив, що "ми повинні бути готові до найгіршого сценарію, коли доведеться фінансувати Україну ще довше".

"І саме це ми зробили можливим завдяки нашому сьогоднішньому рішенню. Завдяки сьогоднішнім рішенням Україна профінансована на наступні два роки", – сказав канцлер Німеччини, коментуючи рішення Євросоюзу виділити для України 90 млрд євро фінансування на 2026–27 роки.

Також читайте: Трамп про переговори у Маямі: "Сподіваюся, Україна діятиме швидко"

Що передувало

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що представники США і Росії мають зустрітися в Маямі найближчими вихідними в рамках зусиль адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на припинення російсько-української війни.
  • Представник Путіна Кирило Дмитрієв відвідає Маямі 20-21 грудня для проведення переговорів з представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США.
  • 18 грудня Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов вирушили до Флориди.

Автор: 

перемовини (3847) США (26880) Євросоюз (15340) Мерц Фрідріх (468)
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Топ коментарі
+3
Якщо показати полякам це фото, вони вийдуть з ЄС.
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19.12.2025 16:19 Відповісти
+2
Всі домовленості через Сенат США...
Ні кроку назад!
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19.12.2025 15:47 Відповісти
+2
А інтереси ЄС вже було неодноразово озвучено. Тому і результат переговорів буде прогнозованим.
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19.12.2025 15:59 Відповісти

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