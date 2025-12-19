РУС
Новости Мирные переговоры
1 207 11

ЕС впервые присоединится к мирным переговорам по Украине в США, - Мерц

Мерц о встрече Трампа и Путина

Европейский Союз впервые будет представлен на мирных переговорах по прекращению войны России против Украины, которые 20-21 декабря проведут посланцы президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, подчеркнув необходимость сохранения общего подхода США, Украины и Европы.

"Теперь нам нужно подождать и посмотреть, что будет обсуждаться в Соединенных Штатах в течение следующих нескольких дней. Представители с нашей стороны будут участвовать. Я уверен, что мы сохраним консенсусный подход между Америкой, Украиной и Европой. И нам придется посмотреть, как поведет себя Россия", – отметил глава немецкого правительства.

Он также отметил, что "мы должны быть готовы к худшему сценарию, когда придется финансировать Украину еще дольше".

"И именно это мы сделали возможным благодаря нашему сегодняшнему решению. Благодаря сегодняшним решениям Украина профинансирована на следующие два года", – сказал канцлер Германии, комментируя решение Евросоюза выделить для Украины 90 млрд евро финансирования на 2026–27 годы.

Что предшествовало

  • Ранее СМИ сообщали, что представители США и России должны встретиться в Майами в ближайшие выходные в рамках усилий администрации Дональда Трампа, направленных на прекращение российско-украинской войны.
  • Представитель Путина Кирилл Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по поводу "мирного плана" США.
  • 18 декабря секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов отправились во Флориду.

Топ комментарии
+1
Всі домовленості через Сенат США...
Ні кроку назад!
19.12.2025 15:47 Ответить
+1
А інтереси ЄС вже було неодноразово озвучено. Тому і результат переговорів буде прогнозованим.
19.12.2025 15:59 Ответить
+1
Якщо показати полякам це фото, вони вийдуть з ЄС.
19.12.2025 16:19 Ответить
Всі домовленості через Сенат США...
Ні кроку назад!
19.12.2025 15:47 Ответить
А до москви не бажають ?
19.12.2025 15:53 Ответить
А пуйло коли долучиться ? А то забираються якись лlвi люди, щось там обговорюють
19.12.2025 15:57 Ответить
А інтереси ЄС вже було неодноразово озвучено. Тому і результат переговорів буде прогнозованим.
19.12.2025 15:59 Ответить
Щоб ми були їхнім щитом. Коли путлер ставить ультиматум всьому НАТО відкотитись до кордонів 97-го року як умову припинення війни. Після цього це вже інша війна, ми не маємо одні в ній воювати!
19.12.2025 16:30 Ответить
Та какие там переговоры, давить ************ крыс вот и все переговоры...
19.12.2025 16:16 Ответить
Якщо показати полякам це фото, вони вийдуть з ЄС.
19.12.2025 16:19 Ответить
мирні переговори між Україною, ЄС та США?
вони що, воюють між собою?
19.12.2025 16:24 Ответить
Трамп і Зеленскій давно проти, і шукають способу позбутись Європи. Лізе куди не треба! Їхня справа грошей дати, а до трьох Найвеличніший лідерів світу не лізьте!
19.12.2025 16:28 Ответить
Хлопці, росія з усіх усюд заявляє, що ви наступні на черзі. Тож в ваших інтересах бути присутніми.
19.12.2025 16:32 Ответить
не тільки ж США хочуть мати доступ до рідкоземів
19.12.2025 17:01 Ответить
 
 