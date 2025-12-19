ЕС впервые присоединится к мирным переговорам по Украине в США, - Мерц
Европейский Союз впервые будет представлен на мирных переговорах по прекращению войны России против Украины, которые 20-21 декабря проведут посланцы президента США Дональда Трампа.
Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, подчеркнув необходимость сохранения общего подхода США, Украины и Европы.
"Теперь нам нужно подождать и посмотреть, что будет обсуждаться в Соединенных Штатах в течение следующих нескольких дней. Представители с нашей стороны будут участвовать. Я уверен, что мы сохраним консенсусный подход между Америкой, Украиной и Европой. И нам придется посмотреть, как поведет себя Россия", – отметил глава немецкого правительства.
Он также отметил, что "мы должны быть готовы к худшему сценарию, когда придется финансировать Украину еще дольше".
"И именно это мы сделали возможным благодаря нашему сегодняшнему решению. Благодаря сегодняшним решениям Украина профинансирована на следующие два года", – сказал канцлер Германии, комментируя решение Евросоюза выделить для Украины 90 млрд евро финансирования на 2026–27 годы.
Что предшествовало
- Ранее СМИ сообщали, что представители США и России должны встретиться в Майами в ближайшие выходные в рамках усилий администрации Дональда Трампа, направленных на прекращение российско-украинской войны.
- Представитель Путина Кирилл Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по поводу "мирного плана" США.
- 18 декабря секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов отправились во Флориду.
