Умеров: Встреча с американскими и европейскими партнерами в США завершилась, договорились о дальнейших шагах

Глава украинской переговорной группы и секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о завершении встречи с американскими и европейскими партнерами в США.

Договорились о дальнейших шагах

"Завершили встречу в Соединенных Штатах с американскими и европейскими партнерами", - заявил Умеров.

Он также рассказал, что проинформировал президента Владимира Зеленского об итогах встречи.

"Договорились с нашими американскими партнерами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время", - добавил Умеров.

Что предшествовало

Ранее СМИ сообщали, что представители США и России должны встретиться в Майами в ближайшие выходные в рамках усилий администрации Дональда Трампа, направленных на прекращение российско-украинской войны.

Представитель Путина Кирилл Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по поводу "мирного плана" США.

18 декабря секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов отправились во Флориду.

