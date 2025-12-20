РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8191 посетитель онлайн
Новости Мирные переговоры
2 354 18

Умеров: Встреча с американскими и европейскими партнерами в США завершилась, договорились о дальнейших шагах

Умеров, переговоры

Глава украинской переговорной группы и секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о завершении встречи с американскими и европейскими партнерами в США.

Об этом он написал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Договорились о дальнейших шагах

"Завершили встречу в Соединенных Штатах с американскими и европейскими партнерами", - заявил Умеров. 

Он также рассказал, что проинформировал президента Владимира Зеленского об итогах встречи. 

"Договорились с нашими американскими партнерами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время", - добавил Умеров.

Читайте также: Рубио о мирных переговорах: Мы достигли прогресса, но самые сложные вопросы всегда остаются последними

Что предшествовало

  • Ранее СМИ сообщали, что представители США и России должны встретиться в Майами в ближайшие выходные в рамках усилий администрации Дональда Трампа, направленных на прекращение российско-украинской войны.
  • Представитель Путина Кирилл Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по поводу "мирного плана" США.
  • 18 декабря секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов отправились во Флориду.

Читайте также: Туск: Решение ЕС о финансировании Украины усиливает ее переговорную позицию

Автор: 

переговоры (5419) США (28712) Умеров Рустем (719)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Цікаво, що воно здало в Україні, щоб зберегти свої статки в Америці?
показать весь комментарий
20.12.2025 00:44 Ответить
+8
Кримсько-татарська ганьба. І розмір її невідомий.
показать весь комментарий
20.12.2025 00:35 Ответить
+8
Коли чебурек повернеться в Україну? Хоча ясно що ніколи
показать весь комментарий
20.12.2025 00:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
окрім кроків - про що ще домовились? Часом - не про час підписання капітуляції?
Хотів би, щоб домовились про підтримку України штатівською зброєю (Томагавками, наприклад) і бажано на умовах, які надавав Байден - але це не для ваших плеч, корупціонери...
показать весь комментарий
20.12.2025 00:32 Ответить
Байден допомагав нам томагавками ? Як я міг пропустити. .. Мабуть зразу після того як дав ф35 з атакамсами які прийшли по ленд-лізу,який підписав Байден...
показать весь комментарий
20.12.2025 01:14 Ответить
Правда томагавки випускають в основному з кораблів. То треба було,щоб жмоти американців зразу дали разом з томагавками і зо дві авіаносні ескадри і ще пару губозакаточних машин для патріотів - бо старі Міндичі і Єрмаки розікрали...
показать весь комментарий
20.12.2025 01:17 Ответить
Тобто ні про шо
показать весь комментарий
20.12.2025 00:34 Ответить
Про те, що ЄВРОПА (та Україна) передали Вітьку з Зятьком для розмови з цапами в неділю.

Після того, що вирішила сьогодні вночі Європа - цапам буде про що подумати...
показать весь комментарий
20.12.2025 00:44 Ответить
Тут я з вами цілком згоден.
показать весь комментарий
20.12.2025 00:45 Ответить
Додам тіки що не тільки оркам, а також їх косооким братЬям)
показать весь комментарий
20.12.2025 00:48 Ответить
Кто ты такой???!! ++
показать весь комментарий
20.12.2025 00:34 Ответить
Кримсько-татарська ганьба. І розмір її невідомий.
показать весь комментарий
20.12.2025 00:35 Ответить
Світ вже сміється. З України їдуть делегації, в котрих ні одного етнічного українця.
показать весь комментарий
20.12.2025 05:55 Ответить
Цікаво, що воно здало в Україні, щоб зберегти свої статки в Америці?
показать весь комментарий
20.12.2025 00:44 Ответить
Воно підписало капітуляцію в обмін на амністію. Але не зрослося
показать весь комментарий
20.12.2025 00:47 Ответить
Він дав свідчення, що зеленський нічого не знав. Тепер ФБР нічого не знає
показать весь комментарий
20.12.2025 05:54 Ответить
Коли чебурек повернеться в Україну? Хоча ясно що ніколи
показать весь комментарий
20.12.2025 00:45 Ответить
Умєров: Зустріч завершилася, домовилися про подальші кроки Джерело: https://censor.net/ua/n3591493
Це потрібно було зустрічатися щоб домовлятися про подальши кроки? розказує Умеров з обличчям важного павіана. Умеров, розігнав наглядову раду при МО для того щоб поставяти на фронт міни і дрони по завищеній в 5 разів ціні на мільярди народних коштів, та щей бракованими, що привело до невиправданих втрат . Як його після цього можна було відправити на переговори з партнерами? Ну деж оманський пасажир візьме інши кадри , який йшов таких і здибав.
показать весь комментарий
20.12.2025 05:17 Ответить
Для кого цей цирк з переговірником корупціонером ?
показать весь комментарий
20.12.2025 05:47 Ответить
Чебурек в Україну не повертається, зелений Ніпрічьомиш безперестанку торочить про вибори. Американці показали матеріали розслідування НАБУ про розкрадання в сфері оборони
показать весь комментарий
20.12.2025 05:51 Ответить
Особливо сподобалось про "домовилися про подальші кроки"
показать весь комментарий
20.12.2025 07:38 Ответить
 
 