Умеров: Встреча с американскими и европейскими партнерами в США завершилась, договорились о дальнейших шагах
Глава украинской переговорной группы и секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о завершении встречи с американскими и европейскими партнерами в США.
информирует Цензор.НЕТ.
Договорились о дальнейших шагах
"Завершили встречу в Соединенных Штатах с американскими и европейскими партнерами", - заявил Умеров.
Он также рассказал, что проинформировал президента Владимира Зеленского об итогах встречи.
"Договорились с нашими американскими партнерами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время", - добавил Умеров.
Что предшествовало
- Ранее СМИ сообщали, что представители США и России должны встретиться в Майами в ближайшие выходные в рамках усилий администрации Дональда Трампа, направленных на прекращение российско-украинской войны.
- Представитель Путина Кирилл Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по поводу "мирного плана" США.
- 18 декабря секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов отправились во Флориду.
Хотів би, щоб домовились про підтримку України штатівською зброєю (Томагавками, наприклад) і бажано на умовах, які надавав Байден - але це не для ваших плеч, корупціонери...
Після того, що вирішила сьогодні вночі Європа - цапам буде про що подумати...
Це потрібно було зустрічатися щоб домовлятися про подальши кроки? розказує Умеров з обличчям важного павіана. Умеров, розігнав наглядову раду при МО для того щоб поставяти на фронт міни і дрони по завищеній в 5 разів ціні на мільярди народних коштів, та щей бракованими, що привело до невиправданих втрат . Як його після цього можна було відправити на переговори з партнерами? Ну деж оманський пасажир візьме інши кадри , який йшов таких і здибав.