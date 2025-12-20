Посланець Путіна Дмитрієв летить у Маямі на переговори щодо України, - Reuters

Керівник РФ фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв відправився до Маямі для зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером щодо ситуації в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело в Росії.

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Переговори в Маямі відбудуться після серії зустрічей, які цього тижня провели Віткофф і Кушнер у Берліні з українськими та європейськими посадовцями. Ці контакти були спрямовані на пошук можливих шляхів для досягнення домовленостей щодо припинення російської війни в Україні. Крім того, у п'ятницю в Маямі Віткофф і Кушнер зустрічалися з секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим.

Співрозмовник журналістів уточнив, що контакти між Дмітрієвим і українською стороною не передбачені. За його словами, наразі формат тристоронніх переговорів за участю Росії, України та США не розглядається.

Що передувало?

Голова української переговорної групи та секретар РНБО Рустем Умєров вночі 20 грудня повідомив про завершення зустрічі з американськими та європейськими партнерами в США.

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