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Посланець Путіна Дмитрієв летить у Маямі на переговори щодо України, - Reuters

Дмітрієв вирушив у Маямі для переговорів із США про Україну

Керівник РФ фонду прямих інвестицій Кирило  Дмитрієв відправився до Маямі для зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером щодо ситуації в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє Reuters із посиланням на джерело в Росії.

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Переговори в Маямі відбудуться після серії зустрічей, які цього тижня провели Віткофф і Кушнер у Берліні з українськими та європейськими посадовцями. Ці контакти були спрямовані на пошук можливих шляхів для досягнення домовленостей щодо припинення російської війни в Україні. Крім того, у п'ятницю в Маямі Віткофф і Кушнер зустрічалися з секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим.

Співрозмовник журналістів уточнив, що контакти між Дмітрієвим і українською стороною не передбачені. За його словами, наразі формат тристоронніх переговорів за участю Росії, України та США не розглядається.

Що передувало?

Голова української переговорної групи та секретар РНБО Рустем Умєров вночі 20 грудня повідомив про завершення зустрічі з американськими та європейськими партнерами в США.

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Автор: 

Віткофф Стів (321) Дмитрієв Кирило (23)
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Топ коментарі
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20.12.2025 12:21 Відповісти
+3
КАСІР КУЙЛА ЛЕТИТ В МАЯМІ.ТОРГИ УКРАЇНОЮ(АУКЦІОН) ПРОДОВЖУЮТЬСЯ.СТАВКИ РОСТУТЬ.КУЙЛО ДОБАВЛЯЄ "ТРАМПІСТАМ" І ВОРОГАМ УКРАЇНИ БАБЛА.
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20.12.2025 11:04 Відповісти
+3
;Альфа Віта; просто не знає в якому стані були ЗСУ в 2014 році, щоб патякати про ;подарували; і ;не пішли на Москву;.
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20.12.2025 15:55 Відповісти

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