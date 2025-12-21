В России заявили, что пока речь не идет о возможной встрече в трехстороннем формате между Украиной, Россией и Соединенными Штатами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков.

Что известно

"Возможная трехсторонняя встреча России, США и Украины сейчас не прорабатывается", - заявил Ушаков.

Кроме того, по его словам, "положения, которые Киев и Европа пытаются внести в план урегулирования, мешают достижению долгосрочного мира".

Также Ушаков сообщил, что пока не видел документов США по мирному урегулированию.

Что предшествовало?