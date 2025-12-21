Трехсторонняя встреча РФ, США и Украины пока не обсуждается, - Ушаков
В России заявили, что пока речь не идет о возможной встрече в трехстороннем формате между Украиной, Россией и Соединенными Штатами.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков.
Что известно
"Возможная трехсторонняя встреча России, США и Украины сейчас не прорабатывается", - заявил Ушаков.
Кроме того, по его словам, "положения, которые Киев и Европа пытаются внести в план урегулирования, мешают достижению долгосрочного мира".
Также Ушаков сообщил, что пока не видел документов США по мирному урегулированию.
Что предшествовало?
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна найти свой собственный способ непосредственного диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, а не полагаться на посредничество США в мирных переговорах по Украине.
- Соединенные Штаты выступили с инициативой провести переговоры с участием Украины, России, США и европейских представителей в рамках потенциального мирного процесса.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул важность сохранения участия Соединенных Штатов в "мирных переговорах".
