727 6

Трехсторонняя встреча РФ, США и Украины пока не обсуждается, - Ушаков

Ушаков о трехсторонней встрече

В России заявили, что пока речь не идет о возможной встрече в трехстороннем формате между Украиной, Россией и Соединенными Штатами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков.

Что известно

"Возможная трехсторонняя встреча России, США и Украины сейчас не прорабатывается", - заявил Ушаков.

Кроме того, по его словам, "положения, которые Киев и Европа пытаются внести в план урегулирования, мешают достижению долгосрочного мира".

Также Ушаков сообщил, что пока не видел документов США по мирному урегулированию.

Что предшествовало?

Не скоро ще буде "тристороння". Допоки ***** вистачить сил і коштів воювати - буде перти напролом своїм м'ясом.
показать весь комментарий
21.12.2025 10:48 Ответить
Ось тут - "https://www.youtube.com/watch?v=o_r_WZQua5Q&pp=0gcJCTwKAYcqIYzv Суботній політклуб" наприкінці першої половини передачі Віталій Портников буквально розжовує, чому ***** буде воювати і не піде ні на жодні переговори; і чому він спекулює переговорами.
показать весь комментарий
21.12.2025 10:56 Ответить
Збіговисько кацапських виродків для українця не авторитет! Знаємо одне: буде важко,в надалі ще важче... Зате хто виживе, стане свідком розвалу імперії зла та людожерства на кацапії!
показать весь комментарий
21.12.2025 11:34 Ответить
Ну, свидетелем чего-то- точно будет…
показать весь комментарий
21.12.2025 11:37 Ответить
з цією владою не перемогти, забагато вже виявилось зв'язків з фсб опосередкованих, а на прикладі Деркача - прямих
показать весь комментарий
21.12.2025 11:55 Ответить
Немає напрацьовок..
показать весь комментарий
21.12.2025 11:44 Ответить
 
 