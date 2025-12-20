США предложили прямой формат переговоров с участием Украины и РФ, - Зеленский
Соединенные Штаты выступили с инициативой провести переговоры с участием Украины, России, США и европейских представителей в рамках потенциального мирного процесса.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время совместного с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру общения с представителями СМИ в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Новый формат переговоров
"Действительно, США сказали, что у них будет отдельная встреча с представителями России. И они предложили такой формат - Украина, Америка, Россия и, наверное, представители Европы", - отметил Зеленский.
В то же время президент подчеркнул, что проведение такой встречи возможно только после анализа результатов уже проведенных переговоров между Украиной и США.
"Было бы логично проводить такую совместную встречу после того, как мы будем понимать потенциальный результат встречи, которая уже прошла - Америка и Украина", - подчеркнул он.
Результаты переговоров с США
По словам Зеленского, украинская сторона должна получить подробную информацию об итогах первого этапа диалога, после чего будут приниматься решения о дальнейших переговорах.
"Наша команда со мной свяжется, расскажет результаты первого круга диалога, и потом будем понимать, что делать с продолжением", - сказал президент.
Он также отметил, что сейчас ожидает позицию США после консультаций с российской стороной.
"Как реагирует Америка после консультации с россиянами - пока честно говорю, не знаю, но сегодня буду знать", - добавил Зеленский.
Что предшествовало
- Ранее СМИ сообщали, что представители США и России должны встретиться в Майами в ближайшие выходные в рамках усилий администрации Дональда Трампа, направленных на прекращение российско-украинской войны.
- Представитель Путина Кирилл Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по поводу "мирного плана" США.
- 18 декабря секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов отправились во Флориду.
