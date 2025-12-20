РУС
США предложили прямой формат переговоров с участием Украины и РФ, - Зеленский

Переговоры между Украиной и РФ

Соединенные Штаты выступили с инициативой провести переговоры с участием Украины, России, США и европейских представителей в рамках потенциального мирного процесса.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время совместного с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру общения с представителями СМИ в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Новый формат переговоров

"Действительно, США сказали, что у них будет отдельная встреча с представителями России. И они предложили такой формат - Украина, Америка, Россия и, наверное, представители Европы", - отметил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что проведение такой встречи возможно только после анализа результатов уже проведенных переговоров между Украиной и США.

"Было бы логично проводить такую совместную встречу после того, как мы будем понимать потенциальный результат встречи, которая уже прошла - Америка и Украина", - подчеркнул он.

Читайте также: Рубио о мирных переговорах: Мы достигли прогресса, но самые сложные вопросы всегда остаются последними

Результаты переговоров с США

По словам Зеленского, украинская сторона должна получить подробную информацию об итогах первого этапа диалога, после чего будут приниматься решения о дальнейших переговорах.

"Наша команда со мной свяжется, расскажет результаты первого круга диалога, и потом будем понимать, что делать с продолжением", - сказал президент.

Он также отметил, что сейчас ожидает позицию США после консультаций с российской стороной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умеров: Встреча с американскими и европейскими партнерами в США завершилась, договорились о дальнейших шагах

"Как реагирует Америка после консультации с россиянами - пока честно говорю, не знаю, но сегодня буду знать", - добавил Зеленский.

Читайте также: Рубио о мирных переговорах: Мы достигли прогресса, но самые сложные вопросы всегда остаются последними

Что предшествовало

  • Ранее СМИ сообщали, что представители США и России должны встретиться в Майами в ближайшие выходные в рамках усилий администрации Дональда Трампа, направленных на прекращение российско-украинской войны.
  • Представитель Путина Кирилл Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по поводу "мирного плана" США.
  • 18 декабря секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов отправились во Флориду.

Читайте также: Туск: Решение ЕС о финансировании Украины усиливает ее переговорную позицию

БЛІН ВОНИ АУТИСТИ!!!!

ЯКИЙ СЕНС?????

- Рф хоче знищити навіть НЕ Українську державу а сам етнос
- ВСІ росіяни цього хочуть а не лише верхівка
- вони всі прямо кажуть - ми вас убємо або йдіть в Европу а це все наше

про що мова?
20.12.2025 17:00
Ось і Рубіо як актор -зірка "тримає паузу".

ОООО!!! Браво! Буде Рубіо!!! Сам держсекретар в групі підтримки Вітька та Зятька!!! БРАВОООО! Бравісімо!!!
А хто ж буде з рашки Мединський чи сам Медвєдєв? чи може Андрій Деркач ,герой рассєюшкі?
20.12.2025 17:03
Три мавпи не бачать, не чують, та мовчать про слова Путіна, що він по-любому буде воювати. Хоча ідея переобрати президента та посадити Бубочку за катастрофу 2022 року хороша ідея. Але наш мудрий народ може вибрати Арестовича, бо він такий красавчік.
20.12.2025 17:03
Пішли гребінь на гребінь
20.12.2025 16:46
правильно ,коняки морду отрехтують буде схожа на людину
20.12.2025 16:51
А нафіга тоді США, якщо прямі...? Європа нехай!
20.12.2025 16:54
https://www.youtube.com/watch?v=Y-cBCSEpl1M https://www.youtube.com/watch?v=Y-Зеленський готує ВТЕЧУ! ЛУЦЕНКО: Умєров вже домовився з США. Єрмака НЕ БЕРУТЬ на фронт
20.12.2025 16:56
Всі ці перемовини без припинення вогню - це спецоперація путіна. путін якщо буде просто думати про реальний мир - зупинить вогонь. Бо перемовини про мир можуть тривати десятиліттями. Наші приймають участь у цих перемовинах тільки для того, щоб не злити дитинку, яка хоче уваги, тобто трампа.
20.12.2025 17:00
20.12.2025 17:03
показать весь комментарий
Чебурек буде від всіх країн
20.12.2025 17:30
20.12.2025 17:03
20.12.2025 17:05
О, я вже уявляю цей цирк...
20.12.2025 17:16
Пішов путляра на хрін!
20.12.2025 17:27
 
 