США запропонували прямий формат переговорів за участі України та РФ, - Зеленський

Сполучені Штати виступили з ініціативою провести переговори за участі України, Росії, США та європейських представників у межах потенційного мирного процесу.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спільного з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру спілкування з представниками медіа в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Новий формат перемовин

"Дійсно, США сказали, що у них буде окрема зустріч з представниками Росії. І вони запропонували такий формат - Україна, Америка, Росія і, напевно, представники Європи", - зазначив Зеленський.

Водночас президент підкреслив, що проведення такої зустрічі можливе лише після аналізу результатів уже здійснених переговорів між Україною та США.

"Було би логічно робити таку спільну зустріч після того, як ми будемо розуміти потенціальний результат зустрічі, яка вже пройшла - Америка й Україна", - наголосив він.

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Результати перемовин зі США

За словами Зеленського, українська сторона має отримати детальну інформацію про підсумки першого етапу діалогу, після чого ухвалюватимуться рішення щодо подальших переговорів.

"Наша команда зі мною зв’яжеться, розкаже результати першого кола діалогу, і потім будемо розуміти, що робити з продовженням", - сказав президент.

Він також зазначив, що наразі очікує на позицію США після консультацій з російською стороною.

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Як реагує Америка після консультації з росіянами - поки що чесно кажу, не знаю, але сьогодні буду знати", - додав Зеленський.

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Що передувало

Раніше ЗМІ повідомляли, що представники США і Росії мають зустрітися в Маямі найближчими вихідними в рамках зусиль адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на припинення російсько-української війни.

Представник Путіна Кирило Дмитрієв відвідає Маямі 20-21 грудня для проведення переговорів з представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США.

18 грудня Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов вирушили до Флориди.

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