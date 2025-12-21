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Тристороння зустріч РФ, США та України наразі не опрацьовується, - Ушаков
У Росії заявили, що наразі не йдеться про можливу зустріч у тристоронньому форматі між Україною, Росією та Сполученими Штатами.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков.
Що відомо?
"Можлива тристороння зустріч Росії, США та України зараз не опрацьовується", - заявив Ушаков.
Крім того, за його словами, "положення, які Київ та Європа намагаються внести до плану врегулювання, заважають досягненню довгострокового миру".
Також Ушаков повідомив, що поки не бачив документів США щодо мирного врегулювання.
Що передувало?
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа має знайти власний спосіб безпосереднього діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним, а не покладатися на посередництво США в мирних переговорах щодо України.
- Сполучені Штати виступили з ініціативою провести переговори за участі України, Росії, США та європейських представників у межах потенційного мирного процесу.
- Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження участі Сполучених Штатів у "мирних переговорах".
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