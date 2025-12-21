Тристороння зустріч РФ, США та України наразі не опрацьовується, - Ушаков

У Росії заявили, що наразі не йдеться про можливу зустріч у тристоронньому форматі між Україною, Росією та Сполученими Штатами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков.

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Що відомо?

"Можлива тристороння зустріч Росії, США та України зараз не опрацьовується", - заявив Ушаков.

Крім того, за його словами, "положення, які Київ та Європа намагаються внести до плану врегулювання, заважають досягненню довгострокового миру".

Також Ушаков повідомив, що поки не бачив документів США щодо мирного врегулювання.

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