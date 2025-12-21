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Новини Мирні перемовини
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Посланець Путіна Дмитрієв назвав "конструктивними" переговори з американцями щодо мирної угоди

Віткофф, Дмитрієв

Спецпосланець російського диктатора Кирило Дмитрієв заявив, що переговори з американською стороною щодо припинення війни РФ проти України "проходять конструктивно". Дискусії тривають у суботу, 20 грудня, і продовжаться в неділю.

Про це Дмитрієв сказав у коментарі росЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Конструктивні дискусії" 

Дмитрієв каже, що дискусії з представниками США "проходять конструктивно".

"Почалися і триватимуть сьогодні, і також триватимуть завтра",- сказав він.

Читайте також: Планів щодо тристоронньої зустрічі США, України та РФ у Маямі немає, - Axios

Переговори в Маямі

  • Напередодні повідомлялося, що керівник РФ фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв відправився до Маямі для зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
  • Водночас видання Axios писало, що планів

     щодо тристоронньої зустрічі США, України та РФ у Маямі наразі немає.

Читайте також: Посланець Путіна Дмитрієв летить у Маямі на переговори щодо України, - Reuters

Автор: 

США (26883) Віткофф Стів (321) Дмитрієв Кирило (23)
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Топ коментарі
+12
Боже, ці підари разом з їхніми керівниками не вартують нігтя українського воїна. **** дешеві клоуни, горіть у пеклі
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21.12.2025 03:02 Відповісти
+11
США за рік ТАК напозорились, що здається якби уже рузкіе вигрузили всі відео на Трампа то було б в 1000 раз менше біди
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21.12.2025 02:36 Відповісти
+8
У всіх все конструктивно тільки вимоги сторін абсолютно неприйнятні для обох.

А так все просто *******. 😁

Тільки з однієї сторони КДБ та диктатор з досвідом, а з іншої клоун та хабарник.
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21.12.2025 03:21 Відповісти

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