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Посланець Путіна Дмитрієв назвав "конструктивними" переговори з американцями щодо мирної угоди
Спецпосланець російського диктатора Кирило Дмитрієв заявив, що переговори з американською стороною щодо припинення війни РФ проти України "проходять конструктивно". Дискусії тривають у суботу, 20 грудня, і продовжаться в неділю.
Про це Дмитрієв сказав у коментарі росЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Конструктивні дискусії"
Дмитрієв каже, що дискусії з представниками США "проходять конструктивно".
"Почалися і триватимуть сьогодні, і також триватимуть завтра",- сказав він.
Переговори в Маямі
- Напередодні повідомлялося, що керівник РФ фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв відправився до Маямі для зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
- Водночас видання Axios писало, що планів
щодо тристоронньої зустрічі США, України та РФ у Маямі наразі немає.
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А так все просто *******. 😁
Тільки з однієї сторони КДБ та диктатор з досвідом, а з іншої клоун та хабарник.