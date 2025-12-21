Посланець Путіна Дмитрієв назвав "конструктивними" переговори з американцями щодо мирної угоди

Спецпосланець російського диктатора Кирило Дмитрієв заявив, що переговори з американською стороною щодо припинення війни РФ проти України "проходять конструктивно". Дискусії тривають у суботу, 20 грудня, і продовжаться в неділю.

Про це Дмитрієв сказав у коментарі росЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Конструктивні дискусії"

Дмитрієв каже, що дискусії з представниками США "проходять конструктивно".

"Почалися і триватимуть сьогодні, і також триватимуть завтра",- сказав він.

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Переговори в Маямі

Напередодні повідомлялося, що керівник РФ фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв відправився до Маямі для зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Водночас видання Axios писало, що планів щодо тристоронньої зустрічі США, України та РФ у Маямі наразі немає.

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