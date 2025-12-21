1 978 23
Посланник Путина Дмитриев назвал "конструктивными" переговоры с американцами относительно мирного соглашения
Спецпосланник российского диктатораКирилл Дмитриев заявил, что переговоры с американской стороной о прекращении войны РФ против Украины "проходят конструктивно". Дискуссии продолжаются в субботу, 20 декабря, и продолжатся в воскресенье.
Об этом Дмитриев сказал в комментарии росСМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Конструктивные дискуссии"
Дмитриев говорит, что дискуссии с представителями США "проходят конструктивно".
"Начались и будут продолжаться сегодня, а также продолжатся завтра", - сказал он.
Переговоры в Майами
- Накануне сообщалось, что глава РФ фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отправился в Майами для встречи со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
- В то же время издание Axios писало, что планов
по трехсторонней встрече США, Украины и РФ в Майами пока нет.
Топ комментарии
+9 мврина
показать весь комментарий21.12.2025 03:02 Ответить Ссылка
+8 Михайло Иляш
показать весь комментарий21.12.2025 02:36 Ответить Ссылка
+6 Muni
показать весь комментарий21.12.2025 04:01 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
А так все просто *******. 😁
Тільки з однієї сторони КДБ та диктатор з досвідом, а з іншої клоун та хабарник.
20 грудня, 2025, 22:06
Західні санкції та внутрішня інфляція поки що не стали критичними для Кремля через стабільні прибутки від продажу нафти Азії. Високі виплати військовим та працівникам оборонних заводів фактично «купують» лояльність найбідніших регіонів, нівелюючи соціальне невдоволення. Експерти прогнозують, що економічний чинник не змусить Москву відмовитися від агресії у найближчій перспективі.
Російська економіка входить у фазу тривалої стагнації, проте наявних ресурсів Кремлю цілком https://zn.ua/ukr/war/otochivshi-sebe-pidlabuznikami-jaki-stverdzhujut-shcho-vijna-jde-za-planom-putin-ne-bachit-pidstav-dlja-postupok-wp.html достатньо для ведення бойових дій високої інтенсивності протягом наступних кількох років. Попри зростаючий тиск санкцій та рекордні військові витрати, економічна ситуація не стане тією «останньою краплею», яка змусить агресора зупинитися найближчим часом. Аналітики наголошують, що поки Росія має можливість експортувати енергоносії за прийнятними цінами, економіка не буде визначальним фактором у воєнному плануванні Владіміра Путіна, повідомляє https://edition.cnn.com/2025/12/20/business/russia-economy-struggling-ukraine-war-intl CNN.
Чому російська економіка досі тримається?
Старша наукова співробітниця Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) Марія Снєгова зазначає, що нинішній стан справ у РФ далекий від катастрофічного. Хоча «цукровий бум» від перших років війни закінчився, ресурсів вистачить щонайменше на 3 - 5 років.
Багато з найближчих друзів Вашингтона не готові жити в світі, у якому вони більше не зможуть розраховувати на американський захист, не кажучи вже про світ, у якому США стануть для них ворогом.
На даний момент більшість союзників США просто тягнуть час, намагаючись забезпечити собі якомога більше підтримки з боку Вашингтона, і водночас розмірковують про те, що буде далі.
У 2007 році Чавес приступив до чергового етапу націоналізації з метою скасування відкритої політики в області нафтової промисловості, яка почалася в 1990-і роки і дозволила міжнародним нафтовим компаніям знову закріпитися у Венесуелі.