1 978 23

Посланник Путина Дмитриев назвал "конструктивными" переговоры с американцами относительно мирного соглашения

Виткофф, Дмитриев

Спецпосланник российского диктатораКирилл Дмитриев заявил, что переговоры с американской стороной о прекращении войны РФ против Украины "проходят конструктивно". Дискуссии продолжаются в субботу, 20 декабря, и продолжатся в воскресенье.

Об этом Дмитриев сказал в комментарии росСМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Конструктивные дискуссии" 

Дмитриев говорит, что дискуссии с представителями США "проходят конструктивно".

"Начались и будут продолжаться сегодня, а также продолжатся завтра", - сказал он.

Читайте также: Планов по трехсторонней встрече США, Украины и РФ в Майами нет, - Axios

Переговоры в Майами

  • Накануне сообщалось, что глава РФ фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отправился в Майами для встречи со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
  • В то же время издание Axios писало, что планов

    по трехсторонней встрече США, Украины и РФ в Майами пока нет.

Также читайте: Посланник Путина Дмитриев летит в Майами на переговоры относительно Украины, - Reuters

США (28720) Стив Уиткофф (236) Дмитриев Кирилл (6)
Топ комментарии
+9
Боже, ці підари разом з їхніми керівниками не вартують нігтя українського воїна. **** дешеві клоуни, горіть у пеклі
21.12.2025 03:02 Ответить
+8
США за рік ТАК напозорились, що здається якби уже рузкіе вигрузили всі відео на Трампа то було б в 1000 раз менше біди
21.12.2025 02:36 Ответить
+6
Посланець ***** назвав переговори з посланцями агента ***** продуктивними 😤
21.12.2025 04:01 Ответить
ікру привіз ?
21.12.2025 02:34 Ответить
Скоріше гівна привіз з чемодана )(уйла яким зараз накормить Віткофа і Тромба і ті поївши путінського ДНК почнуть бачити картинки з половцями і печінєгами
21.12.2025 03:04 Ответить
а як же Рюрик ?
21.12.2025 03:24 Ответить
цього разу трампу привезуть жирної сєльодки

.
21.12.2025 03:43 Ответить
США за рік ТАК напозорились, що здається якби уже рузкіе вигрузили всі відео на Трампа то було б в 1000 раз менше біди
21.12.2025 02:36 Ответить
Боже, ці підари разом з їхніми керівниками не вартують нігтя українського воїна. **** дешеві клоуни, горіть у пеклі
21.12.2025 03:02 Ответить
У всіх все конструктивно тільки вимоги сторін абсолютно неприйнятні для обох.

А так все просто *******. 😁

Тільки з однієї сторони КДБ та диктатор з досвідом, а з іншої клоун та хабарник.
21.12.2025 03:21 Ответить
CNN: «СТАГНУЮЧА» ЕКОНОМІКА РФ ЧЕРЕЗ «ЕФЕКТИВНІ» САНКЦІЇ ЗАХОДУ ЗМОЖЕ ПОВНОЦІННО ФІНАНСУВАТИ ВІЙНУ ЩЕ ЯК МІНІМУМ 3 - 5 РОКІВ

20 грудня, 2025, 22:06
Західні санкції та внутрішня інфляція поки що не стали критичними для Кремля через стабільні прибутки від продажу нафти Азії. Високі виплати військовим та працівникам оборонних заводів фактично «купують» лояльність найбідніших регіонів, нівелюючи соціальне невдоволення. Експерти прогнозують, що економічний чинник не змусить Москву відмовитися від агресії у найближчій перспективі.
Російська економіка входить у фазу тривалої стагнації, проте наявних ресурсів Кремлю цілком https://zn.ua/ukr/war/otochivshi-sebe-pidlabuznikami-jaki-stverdzhujut-shcho-vijna-jde-za-planom-putin-ne-bachit-pidstav-dlja-postupok-wp.html достатньо для ведення бойових дій високої інтенсивності протягом наступних кількох років. Попри зростаючий тиск санкцій та рекордні військові витрати, економічна ситуація не стане тією «останньою краплею», яка змусить агресора зупинитися найближчим часом. Аналітики наголошують, що поки Росія має можливість експортувати енергоносії за прийнятними цінами, економіка не буде визначальним фактором у воєнному плануванні Владіміра Путіна, повідомляє https://edition.cnn.com/2025/12/20/business/russia-economy-struggling-ukraine-war-intl CNN.
Чому російська економіка досі тримається?

Старша наукова співробітниця Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) Марія Снєгова зазначає, що нинішній стан справ у РФ далекий від катастрофічного. Хоча «цукровий бум» від перших років війни закінчився, ресурсів вистачить щонайменше на 3 - 5 років.
21.12.2025 03:29 Ответить
Посланець ***** назвав переговори з посланцями агента ***** продуктивними 😤
21.12.2025 04:01 Ответить
21.12.2025 05:58 Ответить
Відмова Трампа від традиційної зовнішньої політики США призведе до колосальних наслідків для постійно мінливого світового порядку та для всіх тих країн, які протягом десятиліть повністю покладалися на Америку.
Багато з найближчих друзів Вашингтона не готові жити в світі, у якому вони більше не зможуть розраховувати на американський захист, не кажучи вже про світ, у якому США стануть для них ворогом.
На даний момент більшість союзників США просто тягнуть час, намагаючись забезпечити собі якомога більше підтримки з боку Вашингтона, і водночас розмірковують про те, що буде далі.
21.12.2025 06:15 Ответить
Трамп готовий підтримувати союзників військовою силою лише тоді, коли ризик ескалації, особливо у відносинах з великими державами, невеликий. У Трампа немає жодної схильності йти на конфронтацію з більшими державами, що підтверджується його небажанням протистояти Росії в Україні.
21.12.2025 06:35 Ответить
зробимо америку сцикливой
21.12.2025 06:43 Ответить
Треба сказати прямо! Трумп та ***** зруйнували МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
21.12.2025 09:12 Ответить
Мадуро має повернути "всі вкрадені американські активи" - Гегсет про блокаду танкерів
21.12.2025 06:44 Ответить
А США повинні повернути Мексиці всі захоплені землі: штати Каліфорнія, Нью-Мексико, Аризона, Невада, Техас, Юта...............
21.12.2025 07:00 Ответить
Ви, ще з Мадуро жертву зробіть.
21.12.2025 07:25 Ответить
це ж пуйла союзник ось він і його захищає
21.12.2025 07:27 Ответить
У 1976 році Венесуела взяла під свій контроль активи компаній ExxonMobil, Shell і Chevron, використавши їх для створення державної нафтової компанії Petróleos de Venezuela. На відміну від випадків раптової націоналізації, що відбувалися тоді в інших країнах, у Венесуелі цей процес став результатом переговорів і поступових змін у політиці протягом багатьох років.

У 2007 році Чавес приступив до чергового етапу націоналізації з метою скасування відкритої політики в області нафтової промисловості, яка почалася в 1990-і роки і дозволила міжнародним нафтовим компаніям знову закріпитися у Венесуелі.
21.12.2025 09:12 Ответить
хитрий дмитрій
21.12.2025 07:14 Ответить
Конструктивні, тому що пропихнув Трампу арктичну нафту? Венесуела зрадіє.
21.12.2025 07:46 Ответить
Та нехай з американцями і переговарювається !
показать весь комментарий
