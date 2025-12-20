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Новини Відносини Євросоюзу та Росії
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Зеленський про ідею Макрона відновити взаємодію ЄС і РФ: треба боротися за формат зі США

Зеленський про участь США у переговорах

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження участі Сполучених Штатів у "мирних переговорах".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Зеленський сказав під час онлайн-спілкування з журналістами в суботу.

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Треба боротися за США

Так, він підтвердив, що президент Франції Емманюель Макрон справді порушував питання про подальші дії у разі, якщо США не вдасться "зупинити Росію".

"Я йому сказав і ще раз це повторюю відверто: треба боротися за Сполучені Штати Америки, треба боротися за формат, коли ми з усіма союзниками і є Америка як медіатор, і є союзники європейці, які підтримують нас", – зазначив Зеленський.

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Розглядатимуться інші варіанти

За словами Зеленського, у разі невдачі такого союзу, "безумовно, всі будуть думати про інші варіанти й інший формат. Але треба ще поборотися".

Що передувало?

Автор: 

Зеленський Володимир (28230) перемовини (3849) США (26883)
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Топ коментарі
+6
Борцун, аж шуба завертається....
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20.12.2025 21:41 Відповісти
+5
Так а що це дасть?

Макрон, Мерц і всі оці розові поні не розуміють - путін на них дивиться як уркаган на мажорів-дітей із рожевим волоссям.

Урка розуміє лише ствол або ніж. Решта - сприймає як своїх законних жертв
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20.12.2025 21:25 Відповісти
+4
Боротися обмазаними олією з ефірами на очах у Єрмака 🤣
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20.12.2025 21:23 Відповісти

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