Зеленський про ідею Макрона відновити взаємодію ЄС і РФ: треба боротися за формат зі США

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження участі Сполучених Штатів у "мирних переговорах".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Зеленський сказав під час онлайн-спілкування з журналістами в суботу.

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Треба боротися за США

Так, він підтвердив, що президент Франції Емманюель Макрон справді порушував питання про подальші дії у разі, якщо США не вдасться "зупинити Росію".

"Я йому сказав і ще раз це повторюю відверто: треба боротися за Сполучені Штати Америки, треба боротися за формат, коли ми з усіма союзниками і є Америка як медіатор, і є союзники європейці, які підтримують нас", – зазначив Зеленський.

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Розглядатимуться інші варіанти

За словами Зеленського, у разі невдачі такого союзу, "безумовно, всі будуть думати про інші варіанти й інший формат. Але треба ще поборотися".

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