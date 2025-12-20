Зеленський про ідею Макрона відновити взаємодію ЄС і РФ: треба боротися за формат зі США
Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження участі Сполучених Штатів у "мирних переговорах".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Зеленський сказав під час онлайн-спілкування з журналістами в суботу.
Треба боротися за США
Так, він підтвердив, що президент Франції Емманюель Макрон справді порушував питання про подальші дії у разі, якщо США не вдасться "зупинити Росію".
"Я йому сказав і ще раз це повторюю відверто: треба боротися за Сполучені Штати Америки, треба боротися за формат, коли ми з усіма союзниками і є Америка як медіатор, і є союзники європейці, які підтримують нас", – зазначив Зеленський.
Розглядатимуться інші варіанти
За словами Зеленського, у разі невдачі такого союзу, "безумовно, всі будуть думати про інші варіанти й інший формат. Але треба ще поборотися".
Що передувало?
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа має знайти власний спосіб безпосереднього діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним, а не покладатися на посередництво США в мирних переговорах щодо України.
- Сполучені Штати виступили з ініціативою провести переговори за участі України, Росії, США та європейських представників у межах потенційного мирного процесу.
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