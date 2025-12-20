Зеленский об идее Макрона возобновить взаимодействие ЕС и РФ: нужно бороться за формат с США
Президент Владимир Зеленский подчеркнул важность сохранения участия Соединенных Штатов в "мирных переговорах".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Зеленский сказал во время онлайн-общения с журналистами в субботу.
Надо бороться за США
В частности, он подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон действительно поднимал вопрос о дальнейших действиях в случае, если США не удастся "остановить Россию".
"Я ему сказал и еще раз это повторю откровенно: нужно бороться за Соединенные Штаты Америки, нужно бороться за формат, когда мы со всеми союзниками и есть Америка как медиатор, и есть союзники европейцы, которые поддерживают нас", – отметил Зеленский.
Будут рассматриваться другие варианты
По словам Зеленского, в случае неудачи такого союза, "безусловно, все будут думать о других вариантах и другом формате. Но нужно еще побороться".
Что предшествовало?
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна найти свой собственный способ непосредственного диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, а не полагаться на посредничество США в мирных переговорах по Украине.
- Соединенные Штаты выступили с инициативой провести переговоры с участием Украины, России, США и европейских представителей в рамках потенциального мирного процесса.
реальний важіль впливу на рашку тільки в США (санкції і т.д.).
звісно, трамп за бочку
варєньячервоної ікри і ящик пєчєньягорілки "БольшаяТрамповка" як чесний мальчиш-буржуініст неньку-Україну продасть.
але то на майбутнє
зараз виконується соната ля мінор "Кота за хвіт"
.
.
Макрон, Мерц і всі оці розові поні не розуміють - путін на них дивиться як уркаган на мажорів-дітей із рожевим волоссям.
Урка розуміє лише ствол або ніж. Решта - сприймає як своїх законних жертв
- цей спосіб давно вже існує - зараз обсяг торгівлі ЄС з рашою в 10 разів більше , а ніж у США
.
Просуваються інтереси капітуляції та відмови від територій!!!
.