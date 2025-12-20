Зеленский об идее Макрона возобновить взаимодействие ЕС и РФ: нужно бороться за формат с США

Президент Владимир Зеленский подчеркнул важность сохранения участия Соединенных Штатов в "мирных переговорах".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Зеленский сказал во время онлайн-общения с журналистами в субботу.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Надо бороться за США

В частности, он подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон действительно поднимал вопрос о дальнейших действиях в случае, если США не удастся "остановить Россию".

"Я ему сказал и еще раз это повторю откровенно: нужно бороться за Соединенные Штаты Америки, нужно бороться за формат, когда мы со всеми союзниками и есть Америка как медиатор, и есть союзники европейцы, которые поддерживают нас", – отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубио о мирных переговорах: Мы достигли прогресса, но самые сложные вопросы всегда остаются последними

Будут рассматриваться другие варианты

По словам Зеленского, в случае неудачи такого союза, "безусловно, все будут думать о других вариантах и другом формате. Но нужно еще побороться".

Что предшествовало?