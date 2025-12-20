РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9581 посетитель онлайн
Новости Отношения Евросоюза и России
944 16

Зеленский об идее Макрона возобновить взаимодействие ЕС и РФ: нужно бороться за формат с США

Зеленский об участии США в переговорах

Президент Владимир Зеленский подчеркнул важность сохранения участия Соединенных Штатов в "мирных переговорах".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Зеленский сказал во время онлайн-общения с журналистами в субботу.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Надо бороться за США

В частности, он подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон действительно поднимал вопрос о дальнейших действиях в случае, если США не удастся "остановить Россию".

"Я ему сказал и еще раз это повторю откровенно: нужно бороться за Соединенные Штаты Америки, нужно бороться за формат, когда мы со всеми союзниками и есть Америка как медиатор, и есть союзники европейцы, которые поддерживают нас", – отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубио о мирных переговорах: Мы достигли прогресса, но самые сложные вопросы всегда остаются последними

Будут рассматриваться другие варианты

По словам Зеленского, в случае неудачи такого союза, "безусловно, все будут думать о других вариантах и другом формате. Но нужно еще побороться".

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (23067) переговоры (5424) США (28720)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Так а що це дасть?

Макрон, Мерц і всі оці розові поні не розуміють - путін на них дивиться як уркаган на мажорів-дітей із рожевим волоссям.

Урка розуміє лише ствол або ніж. Решта - сприймає як своїх законних жертв
показать весь комментарий
20.12.2025 21:25 Ответить
+3
Крім Трампа пуйло ні з якими стармерами макаронами та метцами розмовляти навіть не буте так як знає шо куй їм ціна в базарний день
показать весь комментарий
20.12.2025 21:28 Ответить
+3
Абсолютно вірно, куйло будь-який дзвінок йому або запрошення на зустріч сприймає як прояв слабкості. І більше ніяк
показать весь комментарий
20.12.2025 21:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Боротися обмазаними олією з ефірами на очах у Єрмака 🤣
показать весь комментарий
20.12.2025 21:23 Ответить
ЗЄля правий - ЄС НЕ сила, а розмазня !
реальний важіль впливу на рашку тільки в США (санкції і т.д.).

звісно, трамп за бочку варєнья червоної ікри і ящик пєчєнья горілки "БольшаяТрамповка" як чесний мальчиш-буржуініст неньку-Україну продасть.
але то на майбутнє
зараз виконується соната ля мінор "Кота за хвіт"

.
показать весь комментарий
20.12.2025 21:37 Ответить
Людина, яка випадково чи по написаному говорить вірні речі автоматично не стає від цього сама хорошою...
показать весь комментарий
20.12.2025 21:42 Ответить
ви не вірите в хвилини просвітління навіть великих грішників

.
показать весь комментарий
20.12.2025 21:56 Ответить
Я вірю, що навіть в цій новині Зеленський пересмикує. Макрон не пропонував кланятися путіну, а говоров, що ЄС неможливо постійно сидіти за спиною США, що й самим доведеться вести якийсь діалог.
показать весь комментарий
20.12.2025 22:01 Ответить
Так а що це дасть?

Макрон, Мерц і всі оці розові поні не розуміють - путін на них дивиться як уркаган на мажорів-дітей із рожевим волоссям.

Урка розуміє лише ствол або ніж. Решта - сприймає як своїх законних жертв
показать весь комментарий
20.12.2025 21:25 Ответить
Абсолютно вірно, куйло будь-який дзвінок йому або запрошення на зустріч сприймає як прояв слабкості. І більше ніяк
показать весь комментарий
20.12.2025 21:28 Ответить
Крім Трампа пуйло ні з якими стармерами макаронами та метцами розмовляти навіть не буте так як знає шо куй їм ціна в базарний день
показать весь комментарий
20.12.2025 21:28 Ответить
Пуйло говорить тільки з Зеленським та Трампом, бо обидва за завербовані ФСБ
показать весь комментарий
20.12.2025 21:49 Ответить
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа має знайти власний спосіб безпосереднього діалогу з російським диктатором Путіним, Джерело: https://censor.net/ua/n3591597
- цей спосіб давно вже існує - зараз обсяг торгівлі ЄС з рашою в 10 разів більше , а ніж у США
показать весь комментарий
20.12.2025 21:34 Ответить
макрон про це навіть не здогадується - він в пошуках... телефонної трубки.

.
показать весь комментарий
20.12.2025 21:39 Ответить
МРАЗОТА!!! Трампошайка на боці рашки!!
Просуваються інтереси капітуляції та відмови від територій!!!
показать весь комментарий
20.12.2025 21:38 Ответить
якщо викручування рук називати просуванням

.
показать весь комментарий
20.12.2025 21:57 Ответить
Борцун, аж шуба завертається....
показать весь комментарий
20.12.2025 21:41 Ответить
Читайте в думайте, що сказав Макрон , та що сказав зрадник на це.
показать весь комментарий
20.12.2025 21:45 Ответить
Зеленского прихватили на коррупции через материалы НАБУ, которое сейчас рабоатает не против коррупции, а по заказу амерских агентов. Зеленский просто не может спрыгнуть с капитуляционных переговоров с путинским агентом Красновым, потому что тогда НАБУ по указке из вашингтона опубликует такие записи, что Зеленский уже не верентся в Украину. Вот он и вертится, чтобы его амеры не раздавили и в Украине не пришлось отчитываться перед патриотичными силами.
показать весь комментарий
20.12.2025 22:20 Ответить
 
 