Умєров анонсував новий раунд перемовин з американською стороною: "Розраховуємо на практичний результат"

У неділю, 21 грудня, голова української переговорної делегації, секретар РНБО Рустем Умєров та очільник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов проведуть ще одну зустріч з американською стороною у США.

Про це Умєров повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Новий раунд перемовин

"Третій день роботи у Сполучених Штатах. Сьогодні разом із генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим матимемо ще одну зустріч з американською стороною", - розповів секретар РНБО.

Україна розраховує на прогрес і практичний результат

Умєров додав, що українська делегація на сьогоднішніх перемовинах розраховує на "подальший прогрес і практичний результат".

"Працюємо конструктивно та предметно. Розраховуємо на подальший прогрес і практичний результат", - додав він.

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Переговори в Маямі

Напередодні повідомлялося, що керівник РФ фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв відправився до Маямі для зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Водночас видання Axios писало, що планів щодо тристоронньої зустрічі США, України та РФ у Маямі наразі немає.

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