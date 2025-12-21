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Умєров анонсував новий раунд перемовин з американською стороною: "Розраховуємо на практичний результат"
У неділю, 21 грудня, голова української переговорної делегації, секретар РНБО Рустем Умєров та очільник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов проведуть ще одну зустріч з американською стороною у США.
Про це Умєров повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Новий раунд перемовин
"Третій день роботи у Сполучених Штатах. Сьогодні разом із генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим матимемо ще одну зустріч з американською стороною", - розповів секретар РНБО.
Україна розраховує на прогрес і практичний результат
Умєров додав, що українська делегація на сьогоднішніх перемовинах розраховує на "подальший прогрес і практичний результат".
"Працюємо конструктивно та предметно. Розраховуємо на подальший прогрес і практичний результат", - додав він.
Переговори в Маямі
- Напередодні повідомлялося, що керівник РФ фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв відправився до Маямі для зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
- Водночас видання Axios писало, що планів
щодо тристоронньої зустрічі США, України та РФ у Маямі наразі немає.
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У статті зазначено, що розмова Умерова з Пателем, у якій також брав участь заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад, «узагалі не мала жодного стосунку до переговорного треку між Україною, США, Росією та Європою». «Ця зустріч була організована через турецькі канали Умерова. І обговорювали на ній зовсім не переговори. Йшлося про бажане невтручання ФБР у надання експертної, слідчої чи іншої професійної допомоги НАБУ у справі Міндіча».