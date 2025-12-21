Українська та американська сторони обговорили чотири ключові документи, - Умєров
Українська та американська сторони обговорили чотири ключові документи під час перемовин у Флориді. Окрему увагу було приділено обговоренню часових рамок і послідовності подальших кроків.
Про це розповів голова української делегації та секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом останніх трьох днів у Флориді українська делегація провела низку продуктивних і конструктивних зустрічей з американськими та європейськими партнерами", - розповів Умєров.
До обговорень також долучилися ключові радники з національної безпеки європейських країн для узгодження спільного стратегічного підходу між Україною, Сполученими Штатами та Європою.
Зустріч у форматі США–Україна
За словами Умєрова, під час зустріч у форматі США–Україна основна увага була зосереджена на чотирьох ключових документах:
- продовженні опрацювання 20-пунктного плану;
- узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки;
- узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США;
- а також продовженні опрацювання економічного плану розвитку (плану процвітання).
"Окрему увагу було приділено обговоренню часових рамок і послідовності подальших кроків", - розповів секретар РНБО.
Він наголосив, що Україна залишається повністю відданою досягненню справедливого і стійкого миру.
"Наш спільний пріоритет — зупинити вбивства, досягти гарантованої безпеки та створити умови для відбудови, стабільності й довгострокового процвітання України. Мир має бути не лише припиненням бойових дій, а й достойною основою для стабільного майбутнього", - заявив Умєров.
Він додав, що Україна "високо цінує лідерство та підтримку Сполучених Штатів, а також подальшу тісну координацію з партнерами на наступних етапах цієї важливої роботи".
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