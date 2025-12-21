Зеленський про переговори у Флориді: Триває робота над документами про закінчення війни, гарантії безпеки та відбудову

Українська переговорна команда сьогодні, 21 грудня, проведе зустрічі з американською делегацією у Флориді. Наразі триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки та про відбудову.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Робота над документами

"Зараз працює українська переговорна команда у Флориді – сьогодні ще зустрічі з американською делегацією, з представниками Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки, про відбудову – детально йдуть по кожному пункту, і є конструктив з американською стороною. Це важливо", - сказав глава держави.

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Часові межі

Крім цього, за словами президента, українська і американська сторони говорять і про часові межі втілення напрацьованих рішень.

"Говорять також і про таймінг – про можливі часові рамки тих чи інших рішень", - розповів Зеленський.

Він додав, що за підсумками перемовин очікує на доповідь Рустема Умєрова та Андрія Гнатова.

Нагадаємо, що у неділю, 21 грудня, голова української переговорної делегації, секретар РНБО Рустем Умєров та очільник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов проведуть ще одну зустріч з американською стороною у США.

Переговори в Маямі

Напередодні повідомлялося, що керівник РФ фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв відправився до Маямі для зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Водночас видання Axios писало, що планів щодо тристоронньої зустрічі США, України та РФ у Маямі наразі немає.

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