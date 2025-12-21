РУС
Зеленский о переговорах во Флориде: Продолжается работа над документами об окончании войны, гарантиях безопасности и восстановлении

зеленський

Украинская переговорная команда сегодня, 21 декабря, проведет встречи с американской делегацией во Флориде. В настоящее время продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности и о восстановлении.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Работа над документами

"Сейчас работает украинская переговорная команда во Флориде – сегодня еще встречи с американской делегацией, с представителями президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности, о восстановлении – подробно прорабатывают каждый пункт, и есть конструктив с американской стороной. Это важно", – сказал глава государства.

Временные рамки

Кроме этого, по словам президента, украинская и американская стороны говорят и о временных рамках реализации наработанных решений.

"Говорят также и о тайминге - о возможных временных рамках тех или иных решений", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что по итогам переговоров ожидает доклад Рустема Умерова и Андрея Гнатова.

Напомним, что в воскресенье, 21 декабря, глава украинской переговорной делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов проведут еще одну встречу с американской стороной в США.

Переговоры в Майами

  • Накануне сообщалось, что руководитель РФ фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отправился в Майами для встречи со спецпредставителем США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.
  • В то же время издание Axios писало, что планов

    по трехсторонней встрече США, Украины и РФ в Майами пока нет.

+6
Триває робота над гарантіями від ФБР.
21.12.2025 20:22 Ответить
+4
Згинь з очей людських, чмо безтолкове!
21.12.2025 20:24 Ответить
+4
Триває робота над документами про закінчення війни

Про "закінчення війни" з США? А то щось з боку рф, не видно жодних сигналів про "закінчення"...
21.12.2025 20:24 Ответить
👎👎👎
21.12.2025 20:22 Ответить
Триває робота над гарантіями від ФБР.
21.12.2025 20:22 Ответить
Так що, ще не домовились? Вимагають зелений общак Трампу віддати?
21.12.2025 21:29 Ответить
Згинь з очей людських, чмо безтолкове!
21.12.2025 20:24 Ответить
Триває робота над документами про закінчення війни

Про "закінчення війни" з США? А то щось з боку рф, не видно жодних сигналів про "закінчення"...
21.12.2025 20:24 Ответить
жодні паперові "гарантії" не захистять Україну від повторної агресії

треба створювати ядерну зброю, яка буде значно кращою гарантією миру
21.12.2025 20:25 Ответить
)))
21.12.2025 21:17 Ответить
Триває робота над виконанням оманських домовленостей.
21.12.2025 20:26 Ответить
мої меми про євреїв видаляють, бо "антисемітизм", а цей поц обісцяний міг висміювати українців, типу це не антиукраїнізм.
21.12.2025 20:33 Ответить
БЛ!!!!!!! НО КОМУ ТИ ЗАЛИВАЄШ?? Оце можуть втирати амери нам чи ЕС, або ЕС нам і тд. АЛЕ оцю лапшу нам вішати не треба
21.12.2025 20:31 Ответить
Продолжается работа над гарантиями личной безопасности Зеленскому со стороны амеров и орков. Как только капитуляция будет подписана, Зеленский объявит выборы и свалит в Израиль к своим подельникам. А украинцы будут захлебываться кровью. Если Рада и военные не вмешаются, Украины уже через год не будет.
21.12.2025 20:39 Ответить
Триває оформлення капітуляції?
21.12.2025 20:53 Ответить
А росіяни в курсі, що Америка з Україною війну вже "закінчують" ???

Це як питання, що чи в курсі НАТО, що росіяни з ними 4 роки вже воюють . . .

Театр абсурда, блін.
21.12.2025 20:57 Ответить
Невже він думає що хтось вірит в цю маячню ?,так звані переговори це як гарантувати умерову і оточення президента уникнути відповідальності за корупцію .Але чогось президет не говорить про ситуацію на фронті чи як з електроенергією в Одесі і Миколаєві ось про що мавби говорити.
21.12.2025 21:18 Ответить
 
 