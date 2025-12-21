Зеленский о переговорах во Флориде: Продолжается работа над документами об окончании войны, гарантиях безопасности и восстановлении
Украинская переговорная команда сегодня, 21 декабря, проведет встречи с американской делегацией во Флориде. В настоящее время продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности и о восстановлении.
Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Работа над документами
"Сейчас работает украинская переговорная команда во Флориде – сегодня еще встречи с американской делегацией, с представителями президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности, о восстановлении – подробно прорабатывают каждый пункт, и есть конструктив с американской стороной. Это важно", – сказал глава государства.
Временные рамки
Кроме этого, по словам президента, украинская и американская стороны говорят и о временных рамках реализации наработанных решений.
"Говорят также и о тайминге - о возможных временных рамках тех или иных решений", - рассказал Зеленский.
Он добавил, что по итогам переговоров ожидает доклад Рустема Умерова и Андрея Гнатова.
Напомним, что в воскресенье, 21 декабря, глава украинской переговорной делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов проведут еще одну встречу с американской стороной в США.
Переговоры в Майами
- Накануне сообщалось, что руководитель РФ фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отправился в Майами для встречи со спецпредставителем США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.
- В то же время издание Axios писало, что планов
по трехсторонней встрече США, Украины и РФ в Майами пока нет.
Про "закінчення війни" з США? А то щось з боку рф, не видно жодних сигналів про "закінчення"...
треба створювати ядерну зброю, яка буде значно кращою гарантією миру
Це як питання, що чи в курсі НАТО, що росіяни з ними 4 роки вже воюють . . .
Театр абсурда, блін.