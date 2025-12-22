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Новини Мирні перемовини
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Переговори РФ і США: Дмитрієв натякнув на можливу зустріч у Москві

Дмитрієв анонсував нові переговори із США

Спецпосланець російського диктатора Кирило Дмитрієв оприлюднив допис, у якому натякнув на можливий наступний раунд переговорів у Москві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережу Х Дмитрієва.

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Після завершення зустрічей у Маямі Дмитрієв опублікував допис у соціальних мережах, у якому подякував за прийом і натякнув на подальші переговори. У повідомленні він написав: "Дякую, Маямі. Наступного разу: Москва".

Символічне фото

Російський представник також оприлюднив світлину в білій футболці з відповідним написом і зображенням герба Російської Федерації. За даними російських ЗМІ, після завершення переговорів Дмитрієв залишив Флориду та вирушив до Росії, аби доповісти Путіну про результати перемовин.

Реакція США

Ймовірно, наступний раунд зустрічей може відбутися у Москві. Водночас американська сторона наразі публічно не коментувала заяви та допис російського посланця.

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Автор: 

перемовини (3855) Дмитрієв Кирило (23)
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Топ коментарі
+7
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22.12.2025 08:12 Відповісти
+6
💥В Москві у власному авто підірвали генерала, начальника оперативної підготовки Міноборони РФ Фаніла Сарварова - вибухівка, яку підклали під дно Kia, спрацювала через декілька секунд після початку руху
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22.12.2025 08:11 Відповісти
+4
Пішли по колу
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22.12.2025 07:54 Відповісти

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