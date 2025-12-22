Переговори РФ і США: Дмитрієв натякнув на можливу зустріч у Москві

Спецпосланець російського диктатора Кирило Дмитрієв оприлюднив допис, у якому натякнув на можливий наступний раунд переговорів у Москві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережу Х Дмитрієва.

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Після завершення зустрічей у Маямі Дмитрієв опублікував допис у соціальних мережах, у якому подякував за прийом і натякнув на подальші переговори. У повідомленні він написав: "Дякую, Маямі. Наступного разу: Москва".

Символічне фото

Російський представник також оприлюднив світлину в білій футболці з відповідним написом і зображенням герба Російської Федерації. За даними російських ЗМІ, після завершення переговорів Дмитрієв залишив Флориду та вирушив до Росії, аби доповісти Путіну про результати перемовин.

Реакція США

Ймовірно, наступний раунд зустрічей може відбутися у Москві. Водночас американська сторона наразі публічно не коментувала заяви та допис російського посланця.

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