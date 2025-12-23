РУС
1 903 56

Есть документы о гарантиях безопасности, восстановлении и базовых рамках для окончания войны, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад Рустема Умерова и Андрея Гнатова после встреч с американской командой.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Продуктивно поработали с представителями президента Трампа, и сейчас подготовлены драфты нескольких документов. В частности, есть документы о гарантиях безопасности для Украины, о восстановлении и о базовых рамках для окончания этой войны.

Пункты на сегодня зафиксированы так, чтобы это соответствовало задаче реального окончания войны и необходимости не допустить третьего российского вторжения. Каждый раунд переговоров и встреч добавляет обеспеченности украинским интересам, и именно так конструктивно мы продолжим эту работу", - говорится в сообщении.

Зеленский заслушал доклад Умерова и Гнатови после возвращения из США

Зеленский поблагодарил европейских партнеров за поддержку и координацию.

"Ждем продолжения диалога с Америкой. И важно, чтобы дипломатия всегда шла рука об руку с необходимым давлением на Россию и необходимой поддержкой для Украины.

Каждый российский удар по Украине и интенсивные российские штурмы на фронте доказывают, что настроенность Украины на завершение войны значительно превосходит российскую, и это нужно исправить усилением давления мира на агрессора. Спасибо всем, кто с Украиной!" - подытожил он.

Что предшествовало?

На выходных в США состоялись переговоры представителей Штатов с украинской и российской делегациями.

  • Рустем Умеров обнародовал собственные итоги переговоров, сообщив, что стороны подробно обсудили временные рамки и следующие шаги мирного процесса.
  • В свою очередь президент Зеленский во время видеообращения отметил, что в настоящее время продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности и о восстановлении.
  • В свою очередь, Дмитриев намекнул на возможную встречу в Москве.
  • Дмитриев также назвал "конструктивными" переговоры с американцами по мирному соглашению.

Зеленский Владимир (23086) переговоры (5444) США (28744) Умеров Рустем (724) Андрей Гнатов (36)
Топ комментарии
+12
показать весь комментарий
23.12.2025 13:44 Ответить
+8
Драфт це чорновик. Зеленський за вумними іноземними словечками приховує те що за місяць переговорів зроблено рівно ніх..я, бо така і була його мета.
показать весь комментарий
23.12.2025 13:46 Ответить
+7
Щоб ти здох, мудило, в онкологічних муках! Падло! Призначити Умєрова... Це ж яким корумпованим дегенератом і зрадником присяги Президента потрібно бути...
показать весь комментарий
23.12.2025 13:43 Ответить
А вы ее начинали? Что за бред ?
показать весь комментарий
23.12.2025 13:41 Ответить
Ці документи нікчемні, бо нічого не гарантують. Потрібно проводити мобілізацію молоді та жінок. Надіятись на США та ЄС не можна, це слабкі союзникі які заграють з нашим ворогом!
показать весь комментарий
23.12.2025 13:52 Ответить
ти їбонулось вкрай.
показать весь комментарий
23.12.2025 13:56 Ответить
Це війна, для війни потрібні солдати, а солдатами стають цивільні після мобілізації.
показать весь комментарий
23.12.2025 13:58 Ответить
де війна ? землю продають,гроші крадуть,ціни на комуналку піднімають,надра віддають ні за гуй собачий,людей щимлять відловлюють як собак,владу узурпували нацмени яким Україна і нах не потрібна.
показать весь комментарий
23.12.2025 14:05 Ответить
Йди в ЗСУ там немає комуналки, дають УБД будеш платити вдома 25% за комуналку, всі надра твої, копай скільки хочеш, землю під бліндаж бери скільки хочеш, все включено!
показать весь комментарий
23.12.2025 14:20 Ответить
невже амери доамали зелену гниду. я думав він до львова буде воювати з принципу
показать весь комментарий
23.12.2025 14:48 Ответить
Згинь зе ботва, ти кукурікаєш свій висер в кожній новині, погано стараєшся..або ти бот або просто кінчене...
показать весь комментарий
23.12.2025 14:08 Ответить
Ігорюня, а ти напевно поліцейський, а ні, ти блатний броненосець, ой знов не вгадала, ти військовий, який шаройоблиться в тилу
показать весь комментарий
23.12.2025 14:14 Ответить
На фронті шаройоблюсь
показать весь комментарий
23.12.2025 14:16 Ответить
Скинь фотки....
показать весь комментарий
23.12.2025 14:22 Ответить
А гроші тобі не скинути?
показать весь комментарий
23.12.2025 14:34 Ответить
війна закінчується або перемогою або капітуляцією, ніччиїх не буває
Хто сильніший той і прав, як сказав тр
показать весь комментарий
23.12.2025 14:38 Ответить
Як цей документ впливає на ситуацію в країні ?
показать весь комментарий
23.12.2025 13:42 Ответить
Этот Потужный до конца своей жизни и после-должен беспрерывно, круглосуточно, до рвоты -жевать шашлычки. А черти в аду должен внимательно смотреть чтобы они никогда не заканчивались
показать весь комментарий
23.12.2025 13:48 Ответить
Тобі один з головних європейських союзників - Німеччина каже:" всі гарантії після війни, і то тільки тоді коли росія сто пудово не нападе". А якщо Німеччина вже так налаштовується то інші умовно маленькі країни ЄС взагалі ніяких гарантій не дадуть. Нащо ця мантра постійна
показать весь комментарий
23.12.2025 13:42 Ответить
показать весь комментарий
23.12.2025 13:44 Ответить
Вам потрібно тоже??? Самі добивайтесь гарантій 😸😸😸
показать весь комментарий
23.12.2025 13:44 Ответить
Щоб ти здох, мудило, в онкологічних муках! Падло! Призначити Умєрова... Це ж яким корумпованим дегенератом і зрадником присяги Президента потрібно бути...
показать весь комментарий
23.12.2025 13:43 Ответить
Ну нічого собі, фбр випустило чебурека з америки? Чи це стара фотка для лохів?
показать весь комментарий
23.12.2025 13:44 Ответить
Драфти крафти дріфти - і балачки
показать весь комментарий
23.12.2025 13:44 Ответить
И крипты .а тут всё серьёзно
показать весь комментарий
23.12.2025 13:49 Ответить
Ну чого ви так на істотку? Воно дозу чергову прийняло, його й понесло. Меле що попало, та чи воно у цьому винувате? То усе чарівна пудра з Аргентини.
показать весь комментарий
23.12.2025 14:35 Ответить
Альо! А де дЄрмак?
показать весь комментарий
23.12.2025 13:45 Ответить
Фоткає
показать весь комментарий
23.12.2025 13:46 Ответить
показать весь комментарий
23.12.2025 13:47 Ответить
Драфт це чорновик. Зеленський за вумними іноземними словечками приховує те що за місяць переговорів зроблено рівно ніх..я, бо така і була його мета.
показать весь комментарий
23.12.2025 13:46 Ответить
Ну це як, не пам'ятаю, чи в фільмі було, чи то книзі - короче суть в тому щоб зійти за розумного потрібно максимально говорити незрозумілими, іноземними словами
показать весь комментарий
23.12.2025 13:49 Ответить
Причому, незрозумілими й для самого торчка.
показать весь комментарий
23.12.2025 14:44 Ответить
Всі напрямки, за котрі брався гарант успішно провалено: мільярд дерев, додатковий гігават потужності (а світло є по кілька годин на добу), виробництво ракет (Рожевий Фламінго в поміч), захист енергосистеми України (Міндіч і Цукерман передають вітання з Ізраїлю).

Тому залишається створювати ілюзію потужної зайнятості.
Періодично подаючи одні і ті самі новини, міняючи в них місцями слова.
показать весь комментарий
23.12.2025 14:12 Ответить
"Гарант" за ті напрямки не брався, він про ті напрямки тільки потужно пи@дів.
показать весь комментарий
23.12.2025 14:46 Ответить
це була і є мета пу, під ширмою перегорів вбивати Україну, гальмувати постачання зброї, адже "переговори", не ескалувати
показать весь комментарий
23.12.2025 14:35 Ответить
Портрет є. Рамка є. Лишилась чорна смужка.
показать весь комментарий
23.12.2025 13:47 Ответить
"Портрєт"і "Чебурек" на одному фото...
показать весь комментарий
23.12.2025 13:53 Ответить
І документи є,гарантій нема,безпеки нема...
показать весь комментарий
23.12.2025 13:53 Ответить
Гарна світлина - ЛІДОР та Умєров дуже задоволені ... є ще 90 млрд євриків під розпил за 2 майбутніх роки війни ... та нащо цей мир, коли така гарна дохідна війна!
показать весь комментарий
23.12.2025 13:52 Ответить
В один смітник з 28 безпековими гарантіями від різних країн, островів, та мікрорайонів.
показать весь комментарий
23.12.2025 13:52 Ответить
Це ж вже було!!-"Як буде далі, коли ми закінчимо війну? Я… не залежить тільки від України, від української сторони. Тому що у моїй ментальності, у моїй особистій культурі, у моєму мозку я закінчив війну. Це наша територія. Приблизно так кажуть: а що, коли Крим буде українським? А він і був. Він і був, але не всі усвідомлюють це. На жаль. Тому ми будемо робити все, щоб ментальність і розуміння світу, таке яке воно є у українців, щоб воно було у всіх, від кого залежить сьогодні мир на Донбасі і повернення нашої рідної землі",
показать весь комментарий
23.12.2025 13:53 Ответить
можна видати трьохьтомник брехні зеленського. война і мір буде виглядати букварем на фоні. він дійсно перевершив вже африканських президентів в цьому. історики будуть вивчати і в книгу гіннеса попаде заодно
показать весь комментарий
23.12.2025 14:52 Ответить
"Продуктивно попрацювали з представниками Президента Трампа, і зараз є підготовлені драфти кількох документів.🤔

Перекладаю на українську:
НІЧОГО НЕ ЗМІНИЛОСЯ!!!
показать весь комментарий
23.12.2025 13:57 Ответить
без зах.фінансування і стабільного постачання зброї для ЗСУ все пшик і= капітуляції, більш нічого.
показать весь комментарий
23.12.2025 14:32 Ответить
Є такий папірець як Будапешт меморандум, але ним підтерлися, як і ти підтерлося конституцією України
показать весь комментарий
23.12.2025 14:07 Ответить
нема ніяких гарантій в світі. є поділ сфер впливу між світовими олігархами. на війні вони дуже добре заробляють. концерни типу райнметал получили бабки від уряду , банки дали кредити і заробили проценти . єдині хто постраждав це прості громадяни всіх країн а україну знову перетворили на розруху і прокладку між європою і рашкою
показать весь комментарий
23.12.2025 15:09 Ответить
Так закінчуйте .
показать весь комментарий
23.12.2025 14:14 Ответить
Так ще ж до розпаду імперії далеко, а інакше ніяк. Треба триматися і триматися. Вище, швидше, сильніше.
показать весь комментарий
23.12.2025 14:21 Ответить
Геть обкуреного ішака!
показать весь комментарий
23.12.2025 14:21 Ответить
ты почему армию к войне не подготовил?
показать весь комментарий
23.12.2025 14:24 Ответить
а що таке "базова рамка" для закінчення війни? як вона хоч виглядає та рамка? гордон свого часу пірамідки продавав "від усього"... можливо цим шлеперам ті рамки і впарив... базові... для закінчення війни... дебіли кончені
показать весь комментарий
23.12.2025 14:27 Ответить
...є документи, типа чернетку, які пу навіть читати не збирається, адже сказав, що без виконання завдань сво, то не зупинеться звідкіля оптимизму братися?
Де зброя?
показать весь комментарий
23.12.2025 14:29 Ответить
іще тогорічних 100500 угод про безпеку
показать весь комментарий
23.12.2025 14:31 Ответить
Є гарантії, точно є, для вави і чєберєка
показать весь комментарий
23.12.2025 14:39 Ответить
Щиро. Дуже щиро. Бажаю цій дидовні здохнути. Почніть з мам і пап. І щезніть. Ви, суки, прокляті, на віка...Мерзота
показать весь комментарий
23.12.2025 14:44 Ответить
28 угод просрочений с пропагандони своїми втюхувало у відосіках , а в цей час мародерило
показать весь комментарий
23.12.2025 14:54 Ответить
Є документ, який називається Конституцією Украєни і є ще один документ - Карний кодекс Уарахни, де описано статті, які передбачають кримінальне покарання для тих, хто кладе на перший - головний документ. Всі інші "документи" - то макулатура.
показать весь комментарий
23.12.2025 15:05 Ответить
А Умеров тобі доповів чи ФБР дали тобі гарантію недоторканості чи недали? Ідіоти,ви розкрадали допомогу яка йшла з сплат американських платників податків,це не так як у нас коли общипали гусаків і кошти попали державі то це кошти державні.В США нема як у нас державних коштів,там навіть якщо кошти перебувають в бюджеті-ЦЕ КОШТИ НЕ ДЕРЖАВНІ,ЦЕ КОШТИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ.
показать весь комментарий
23.12.2025 15:18 Ответить
 
 