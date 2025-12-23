Есть документы о гарантиях безопасности, восстановлении и базовых рамках для окончания войны, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад Рустема Умерова и Андрея Гнатова после встреч с американской командой.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Продуктивно поработали с представителями президента Трампа, и сейчас подготовлены драфты нескольких документов. В частности, есть документы о гарантиях безопасности для Украины, о восстановлении и о базовых рамках для окончания этой войны.
Пункты на сегодня зафиксированы так, чтобы это соответствовало задаче реального окончания войны и необходимости не допустить третьего российского вторжения. Каждый раунд переговоров и встреч добавляет обеспеченности украинским интересам, и именно так конструктивно мы продолжим эту работу", - говорится в сообщении.
Зеленский поблагодарил европейских партнеров за поддержку и координацию.
"Ждем продолжения диалога с Америкой. И важно, чтобы дипломатия всегда шла рука об руку с необходимым давлением на Россию и необходимой поддержкой для Украины.
Каждый российский удар по Украине и интенсивные российские штурмы на фронте доказывают, что настроенность Украины на завершение войны значительно превосходит российскую, и это нужно исправить усилением давления мира на агрессора. Спасибо всем, кто с Украиной!" - подытожил он.
Что предшествовало?
На выходных в США состоялись переговоры представителей Штатов с украинской и российской делегациями.
- Рустем Умеров обнародовал собственные итоги переговоров, сообщив, что стороны подробно обсудили временные рамки и следующие шаги мирного процесса.
- В свою очередь президент Зеленский во время видеообращения отметил, что в настоящее время продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности и о восстановлении.
- В свою очередь, Дмитриев намекнул на возможную встречу в Москве.
- Дмитриев также назвал "конструктивными" переговоры с американцами по мирному соглашению.
Хто сильніший той і прав, як сказав тр
Тому залишається створювати ілюзію потужної зайнятості.
Періодично подаючи одні і ті самі новини, міняючи в них місцями слова.
Перекладаю на українську:
НІЧОГО НЕ ЗМІНИЛОСЯ!!!
Де зброя?