Украине не хватает дронов-перехватчиков. Производители не успевают с темпами, - Зеленский

Индустрия дронов

Дроны-перехватчики

Дроны-перехватчики очень эффективны в борьбе с российскими воздушными целями, однако пока их недостаточно, чтобы полностью удовлетворить потребности фронта. 

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Эффективность дронов

По его словам, этот вид вооружения является стратегически важным для Украины. На рынке работает несколько компаний, чьи изделия имеют разные показатели успешности перехвата.

Некоторые модели демонстрируют результат на уровне 90% эффективности, а другие — держатся в пределах 40-50%.

"Это очень хорошее оружие. Оно показывает хорошие результаты. Характеристики постоянно улучшаются, и мы делаем акцент именно на этом направлении", — пояснил Зеленский.

Дефицит перехватчиков

  • Президент подчеркнул, что на нынешнем этапе главным препятствием является не недостаток средств, а технические возможности предприятий-производителей.

Деньги на закупку средств дронов-перехватчиков есть, однако заводы не в состоянии выпускать необходимое количество дронов так быстро, как того требует ситуация на передовой, пояснил Зеленский.

"Вопрос уже не в деньгах — они всегда есть на это направление. Вопрос технический: производители просто не успевают сделать столько, сколько нам сейчас нужно. Перехватчиков от самых продвинутых компаний все еще недостаточно", — сказал он.
  • Применение дронов-перехватчиков позволяет Украине сохранять дорогие ракеты для систем ПВО (таких как Patriot или NASAMS) для сбивания баллистических и крылатых ракет, используя более дешевые беспилотники для нейтрализации "Шахедов" и других дронов-камикадзе РФ.

Топ комментарии
+1
Досить вже витрачати шалені гроші на дрони, потрібні зенітні ракетні комплекси. Діра в бюджеті 50 млрд. доларів допрацювались! Потрібно зменшувати ціни на дрони, немає причин сплачувати за дрони такі шалені суми!
22.12.2025 18:44 Ответить
+1
Аби Воно не крало зі своіми потужними, нам би всього вистачало. І доходів, і дронів, і пенсій, і зарплат вчителям. Прикинувся Дурачком-віслючком і щебече як горобець.
22.12.2025 18:44 Ответить
+1
ну так надо тысячу раздать, вместо увеличения производства, и всё будет ок
22.12.2025 18:45 Ответить
Досить вже витрачати шалені гроші на дрони, потрібні зенітні ракетні комплекси. Діра в бюджеті 50 млрд. доларів допрацювались! Потрібно зменшувати ціни на дрони, немає причин сплачувати за дрони такі шалені суми!
22.12.2025 18:44 Ответить
Чого це немає прирчин? А хто гроші буде заробляти?Дрони фактиично кучтарні,продаються з великою націнкою.
22.12.2025 18:48 Ответить
Прийшов час навести лад в військових закупівлях. Занадто дорогі дрони потрібно викинути з закупівель.
22.12.2025 18:49 Ответить
Вони всі дорогі.І всі дрони робляться з китайських комплектуючих і тут до купи збираються і встановлюються програмне забезпеченні і інші налаштування.Фаір поїнт продає ось так,по 50 тисяч доларів.





22.12.2025 19:04 Ответить
Аби Воно не крало зі своіми потужними, нам би всього вистачало. І доходів, і дронів, і пенсій, і зарплат вчителям. Прикинувся Дурачком-віслючком і щебече як горобець.
22.12.2025 18:44 Ответить
ну так надо тысячу раздать, вместо увеличения производства, и всё будет ок
22.12.2025 18:45 Ответить
В серпні казав ми вже знаєм як діяти,все буде гут,а в грудні нічого вже не вистачає,оце так приїхали.
22.12.2025 18:45 Ответить
Красти менше не пробували???
22.12.2025 18:45 Ответить
Та як тут встигнеш, якщо різні шахраї з команди 95-кварталу, тобто з ОП імені Зеленського всі гроші розкрали?
22.12.2025 18:45 Ответить
Дронів мало - Фламінго ***** - хто відповідав за їх виробництво?
22.12.2025 18:45 Ответить
Зате з темпами розкрадання коштів у зеленського все гаразд!
22.12.2025 18:46 Ответить
Та хіба встигнеш за зешоблом, як вони 3,14здять бабло з бюджета
22.12.2025 18:46 Ответить
А гундосив що буде "стіна дронів".Щоб не обіцяв то з тих обіцянок - пшик.Балабол!
22.12.2025 18:48 Ответить
Немає ніяких "перехоплювачів". Це фейк.
22.12.2025 18:53 Ответить
зеленський не встигає за темпами своєї брехні!
22.12.2025 19:11 Ответить
 
 