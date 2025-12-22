Украине не хватает дронов-перехватчиков. Производители не успевают с темпами, - Зеленский

Индустрия дронов

Дроны-перехватчики очень эффективны в борьбе с российскими воздушными целями, однако пока их недостаточно, чтобы полностью удовлетворить потребности фронта.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Эффективность дронов

По его словам, этот вид вооружения является стратегически важным для Украины. На рынке работает несколько компаний, чьи изделия имеют разные показатели успешности перехвата.

Некоторые модели демонстрируют результат на уровне 90% эффективности, а другие — держатся в пределах 40-50%.

"Это очень хорошее оружие. Оно показывает хорошие результаты. Характеристики постоянно улучшаются, и мы делаем акцент именно на этом направлении", — пояснил Зеленский.

Дефицит перехватчиков

Президент подчеркнул, что на нынешнем этапе главным препятствием является не недостаток средств, а технические возможности предприятий-производителей.

Деньги на закупку средств дронов-перехватчиков есть, однако заводы не в состоянии выпускать необходимое количество дронов так быстро, как того требует ситуация на передовой, пояснил Зеленский.

"Вопрос уже не в деньгах — они всегда есть на это направление. Вопрос технический: производители просто не успевают сделать столько, сколько нам сейчас нужно. Перехватчиков от самых продвинутых компаний все еще недостаточно", — сказал он.

Применение дронов-перехватчиков позволяет Украине сохранять дорогие ракеты для систем ПВО (таких как Patriot или NASAMS) для сбивания баллистических и крылатых ракет, используя более дешевые беспилотники для нейтрализации "Шахедов" и других дронов-камикадзе РФ.

