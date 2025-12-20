Украина и Португалия будут сотрудничать в производстве морских дронов, - Зеленский. ВИДЕО

Индустрия дронов

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали заявление о партнерстве для производства морских дронов.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Производство морских дронов

"Сегодня есть совместное заявление Украины и Португалии об установлении партнерства для производства морских дронов. Подписали его вместе с премьер-министром Португалии, который сегодня с первым визитом в Украине. Это одно из самых перспективных направлений в оборонной работе сейчас. Важно, чтобы были результаты. И во всех частях нашей Европы должна быть достаточная сила, чтобы противодействовать любым угрозам, и современные дроны – это реальный инструмент защиты", – говорится в сообщении.

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Поддержка от Португалии

Также Зеленский поблагодарил Португалию за вклад в программу PURL, которая позволяет Украине покупать американское оружие.

"Португалия также поддержала совместное европейское решение о финансовой гарантии безопасности для Украины на ближайшие годы, и это 90 миллиардов евро для Украины – очень ощутимо", - отметил президент.



Кроме того, Зеленский поблагодарил Луиша Монтенегро за визит.

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"Спасибо Португалии за уважение и поддержку украинской общины. И отдельно хочу отметить вклад в восстановление нашей образовательной инфраструктуры – украинских школ в Чернигове и Черкассах. Благодарю Португалию", - добавил он.

Ранее сообщалось, что утром 20 декабря в Киев прибыл премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру.