РФ копирует украинские морские дроны, их эффективность еще не проверена, - Плетенчук

Индустрия дронов

Россияне пытаются копировать украинские морские дроны. На данный момент об их возможностях ничего не известно.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Мы поражаем не суда, а корабли - это важная разница. Россияне со своей стороны повредили более 130 гражданских судов - это так, к слову.

Это лишь один из новых видов угрозы. Мы (ВМС. - Ред.) в своей деятельности эти риски учитываем", - сказал он.

Читайте также: Россия запретила электромобили на Крымском мосту из-за страха подрыва

По словам Плетенчука, попытки РФ копировать технологии морских дронов свидетельствуют о преимуществе Украины.

"Это означает, что еще будет период апробации, и создать какую-то единицу вооружения - это еще далеко не все. Ее нужно испытать в боевых условиях на устойчивость, эффективность применения - это и навигационное оборудование, и боевое", - добавил спикер.

РФ открыто заявляет, что развивает это направление, однако Силы обороны также учитывают это в своей деятельности.

Смотрите также: СБУ продемонстрировала новое поколение легендарных морских дронов "Sea Baby". ВИДЕО

Что предшествовало?

В октябре 2025 года ВМС Украины сообщили об уничтожении российского морского дрона.

Также россияне публиковали видео, которое якобы демонстрирует испытания нового морского дрона.

Читайте: Морской дрон, похожий на украинский Magura V5, выловили у берегов Турции. ФОТО