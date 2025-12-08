РУС
РФ копирует украинские морские дроны, их эффективность еще не проверена, - Плетенчук

Индустрия дронов

Россия копирует морские дроны Украины: что известно?

Россияне пытаются копировать украинские морские дроны. На данный момент об их возможностях ничего не известно.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Мы поражаем не суда, а корабли - это важная разница. Россияне со своей стороны повредили более 130 гражданских судов - это так, к слову.

Это лишь один из новых видов угрозы. Мы (ВМС. - Ред.) в своей деятельности эти риски учитываем", - сказал он.

По словам Плетенчука, попытки РФ копировать технологии морских дронов свидетельствуют о преимуществе Украины.

"Это означает, что еще будет период апробации, и создать какую-то единицу вооружения - это еще далеко не все. Ее нужно испытать в боевых условиях на устойчивость, эффективность применения - это и навигационное оборудование, и боевое", - добавил спикер.

РФ открыто заявляет, что развивает это направление, однако Силы обороны также учитывают это в своей деятельности.

Что предшествовало?

дроны (5683) морской дрон (61) Плетенчук Дмитрий (193)
+3
що рузкіе вміють так це масштабувати. Вони скопіють і зроблять десятки тисяч.
08.12.2025 12:02 Ответить
+3
Ну як не перевірено? Розвідувальний корабль в Дунаю з потопили. Кацапи вміють піздити ідеї і масштабувати.
Шкода що дефективні менеджери зеленського не можуть нічого скопіювати і масштабувати. Так і сидимо без ракет.
08.12.2025 12:15 Ответить
+2
Что мешает скопировать шахеда?
08.12.2025 12:12 Ответить
що рузкіе вміють так це масштабувати. Вони скопіють і зроблять десятки тисяч.
08.12.2025 12:02 Ответить
У нас кораблей столько нету. У нас их в принципе практически нету. Разве что будут бить по грузовым кораблям которые идут в наши порты. Но в эту игру можно играть вдвоем. Они от морского экспорта зависят куда сильнее чем мы.
08.12.2025 12:06 Ответить
Потому что работают за миску щей и обещания боярина не стегать их сильно плетью. Понятно, что спецам китайцам и индийцам платят нормально, но аборигены на массовом производстве вкалывают и не гундят.
08.12.2025 12:08 Ответить
а що зробили ви?
08.12.2025 12:04 Ответить
Відосік.
08.12.2025 12:17 Ответить
Гундосик!
Швидко, Незламно та Потужно!!
08.12.2025 12:29 Ответить
Шо за дурня? - хоче шоб перевірили?
08.12.2025 12:04 Ответить
"Перевага України", в тому що у нас не має бойового флоту, на якому рф може "випробовати" їх?
08.12.2025 12:07 Ответить
Что мешает скопировать шахеда?
08.12.2025 12:12 Ответить
Сумма отката.
08.12.2025 12:23 Ответить
100%
Вже давно могли б налагодити виробництвА, але ніхто з ЗЕшобли не хоче пропускати повз кишені західні гроші.
08.12.2025 12:42 Ответить
Пи₴дити чужі ідеї та розробки-одна з основних скрєп болотяних тварюк.
08.12.2025 12:14 Ответить
І так званої кнр
08.12.2025 12:30 Ответить
Ну як не перевірено? Розвідувальний корабль в Дунаю з потопили. Кацапи вміють піздити ідеї і масштабувати.
Шкода що дефективні менеджери зеленського не можуть нічого скопіювати і масштабувати. Так і сидимо без ракет.
08.12.2025 12:15 Ответить
Чому думаєте, що сидимо без ракет,- в телемарафоні у нас їх тисячі, запускають сотнями, правда не кажуть, що долітають одиниці
08.12.2025 12:18 Ответить
А хто здав рашистам целесенькі морські дрони не встановивши на них механізм самознищення? Зрозуміло що рашисти не сплять і користуються вашою тупістю. І про безпеку в Чорному морі потрібно вже забути. Да і в інших морях теж. Зато тепер можна знищувати любе рашистське судно чи судно яке заходить в рашистські порти. Нехай рашисти докажуть що це не вони самі роблять провокації скопійованими дронами.
08.12.2025 13:10 Ответить
А ми що копіюєм ? А ніх***я.
Навіть сітки не взмозі поставити на підстанції,а рашисти сітками нафтобази обладнали від дронів.
08.12.2025 13:15 Ответить
 
 