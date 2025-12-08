РФ копирует украинские морские дроны, их эффективность еще не проверена, - Плетенчук
Индустрия дронов
Россияне пытаются копировать украинские морские дроны. На данный момент об их возможностях ничего не известно.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Мы поражаем не суда, а корабли - это важная разница. Россияне со своей стороны повредили более 130 гражданских судов - это так, к слову.
Это лишь один из новых видов угрозы. Мы (ВМС. - Ред.) в своей деятельности эти риски учитываем", - сказал он.
По словам Плетенчука, попытки РФ копировать технологии морских дронов свидетельствуют о преимуществе Украины.
"Это означает, что еще будет период апробации, и создать какую-то единицу вооружения - это еще далеко не все. Ее нужно испытать в боевых условиях на устойчивость, эффективность применения - это и навигационное оборудование, и боевое", - добавил спикер.
РФ открыто заявляет, что развивает это направление, однако Силы обороны также учитывают это в своей деятельности.
Что предшествовало?
- В октябре 2025 года ВМС Украины сообщили об уничтожении российского морского дрона.
- Также россияне публиковали видео, которое якобы демонстрирует испытания нового морского дрона.
Швидко, Незламно та Потужно!!
Вже давно могли б налагодити виробництвА, але ніхто з ЗЕшобли не хоче пропускати повз кишені західні гроші.
Шкода що дефективні менеджери зеленського не можуть нічого скопіювати і масштабувати. Так і сидимо без ракет.
Навіть сітки не взмозі поставити на підстанції,а рашисти сітками нафтобази обладнали від дронів.