РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6912 посетителей онлайн
Новости Видео Россия будет производить морские дроны
1 602 4

ВМС Украины уничтожили российский морской дрон. ВИДЕО

Подразделение Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины уничтожило морской безэкипажный катер противника, который находился в территориальных водах Украины, недалеко от маршрута гражданского судоходства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщили в ВМС, вражескую цель обнаружили благодаря совместным действиям украинских военных моряков и Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Оперативное уничтожение катера позволило предотвратить возможные провокации противника и минимизировать риски для гражданского судоходства", - отметили в сообщении.

Также читайте: Морской дрон, похожий на украинский Magura V5, выловили у берегов Турции. ФОТО

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

ВМС (1528) Черное море (1509) морской дрон (57)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Этот безэкипажный катер не "Масква" назывался?
показать весь комментарий
17.10.2025 23:13 Ответить
Такая провокация противника недавно потопила СРК "Симферополь" в дельте Дуная. Недооценивать не стоит.
показать весь комментарий
17.10.2025 23:19 Ответить
Вибухом зруйнований цех стєрлітамакського завода "Авнгард". Вибухнула установка, яка виробляє нітроцелюлозу.

Дрон уразив підстанцію «Владімірская» 750/500/220/110/10 кВ. Це найпотужніша підстанція на расії, і навіть у Європі. Її встановлена ​​потужність складає біля 5000 МВА (56°06'06.0"N 40°12'57.1"E),
Вона збудована у 1955 році, є вузловим енергооб'єктом Володимирської області. Вона забезпечує видачу потужності Волзької ГЕС, Калінінської АЕС та Костромської ГРЕС до енергосистем Володимирської, Іванівської та частково Московської областей.
показать весь комментарий
17.10.2025 23:55 Ответить
Клоунада. Цей дрон зупинився покурити?
показать весь комментарий
18.10.2025 00:08 Ответить
 
 