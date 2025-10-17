ВМС Украины уничтожили российский морской дрон. ВИДЕО
Подразделение Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины уничтожило морской безэкипажный катер противника, который находился в территориальных водах Украины, недалеко от маршрута гражданского судоходства.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщили в ВМС, вражескую цель обнаружили благодаря совместным действиям украинских военных моряков и Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"Оперативное уничтожение катера позволило предотвратить возможные провокации противника и минимизировать риски для гражданского судоходства", - отметили в сообщении.
Дрон уразив підстанцію «Владімірская» 750/500/220/110/10 кВ. Це найпотужніша підстанція на расії, і навіть у Європі. Її встановлена потужність складає біля 5000 МВА (56°06'06.0"N 40°12'57.1"E),
Вона збудована у 1955 році, є вузловим енергооб'єктом Володимирської області. Вона забезпечує видачу потужності Волзької ГЕС, Калінінської АЕС та Костромської ГРЕС до енергосистем Володимирської, Іванівської та частково Московської областей.