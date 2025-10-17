ВМС Украины уничтожили российский морской дрон. ВИДЕО

Подразделение Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины уничтожило морской безэкипажный катер противника, который находился в территориальных водах Украины, недалеко от маршрута гражданского судоходства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщили в ВМС, вражескую цель обнаружили благодаря совместным действиям украинских военных моряков и Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Оперативное уничтожение катера позволило предотвратить возможные провокации противника и минимизировать риски для гражданского судоходства", - отметили в сообщении.

