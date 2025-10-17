ВМС України знищили російський морський дрон. ВIДЕО
Підрозділ Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищив морський безекіпажний катер противника, який перебував у територіальних водах України, неподалік маршруту цивільного судноплавства.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомили у ВМС, ворожу ціль виявили завдяки спільним діям українських військових моряків та Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"Оперативне знищення катера дозволило запобігти можливим провокаціям противника та мінімізувати ризики для цивільного судноплавства", — зазначили у повідомленні.
Дрон уразив підстанцію «Владімірская» 750/500/220/110/10 кВ. Це найпотужніша підстанція на расії, і навіть у Європі. Її встановлена потужність складає біля 5000 МВА (56°06'06.0"N 40°12'57.1"E),
Вона збудована у 1955 році, є вузловим енергооб'єктом Володимирської області. Вона забезпечує видачу потужності Волзької ГЕС, Калінінської АЕС та Костромської ГРЕС до енергосистем Володимирської, Іванівської та частково Московської областей.