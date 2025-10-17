УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6145 відвідувачів онлайн
Новини Відео Росія вироблятиме морські дрони
1 818 4

ВМС України знищили російський морський дрон. ВIДЕО

Підрозділ Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищив морський безекіпажний катер противника, який перебував у територіальних водах України, неподалік маршруту цивільного судноплавства.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомили у ВМС, ворожу ціль виявили завдяки спільним діям українських військових моряків та Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Оперативне знищення катера дозволило запобігти можливим провокаціям противника та мінімізувати ризики для цивільного судноплавства", — зазначили у повідомленні.

Також читайте: Морський дрон, схожий на український Magura V5, виловили біля берегів Туреччини. ФОТО

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

ВМС (1448) Чорне море (1701) морський дрон (59)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Этот безэкипажный катер не "Масква" назывался?
показати весь коментар
17.10.2025 23:13 Відповісти
Такая провокация противника недавно потопила СРК "Симферополь" в дельте Дуная. Недооценивать не стоит.
показати весь коментар
17.10.2025 23:19 Відповісти
Вибухом зруйнований цех стєрлітамакського завода "Авнгард". Вибухнула установка, яка виробляє нітроцелюлозу.

Дрон уразив підстанцію «Владімірская» 750/500/220/110/10 кВ. Це найпотужніша підстанція на расії, і навіть у Європі. Її встановлена ​​потужність складає біля 5000 МВА (56°06'06.0"N 40°12'57.1"E),
Вона збудована у 1955 році, є вузловим енергооб'єктом Володимирської області. Вона забезпечує видачу потужності Волзької ГЕС, Калінінської АЕС та Костромської ГРЕС до енергосистем Володимирської, Іванівської та частково Московської областей.
показати весь коментар
17.10.2025 23:55 Відповісти
Клоунада. Цей дрон зупинився покурити?
показати весь коментар
18.10.2025 00:08 Відповісти
 
 