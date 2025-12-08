РФ копіює українські морські дрони, їхню ефективність ще не перевірено, - Плетенчук
Індустрія дронів
Росіяни намагаються копіювати українські морські дрони. Наразі про їхні можливості невідомо.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Ми уражаємо не судна, а кораблі - це важлива різниця. Росіяни зі свого боку пошкодили понад 130 цивільних суден - це так, до слова.
Це лише один із нових видів загрози. Ми (ВМС. - Ред.) у своїй діяльності ці ризики враховуємо", - сказав він.
За словами Плетенчука, спроби РФ копіювати технології морських дронів свідчать про перевагу України.
"Це означає, що ще буде період апробації, і створити якусь одиницю озброєння - це ще далеко не все. Її треба випробувати у бойових умовах щодо стійкості, ефективності застосування - це і навігаційне обладнання, і бойове", - додав речник.
РФ відкрито каже, що цей напрям розвиває, проте Сили оборони також враховують це у своїй діяльності.
Що передувало?
- У жовтні 2025 року ВМС України повідомили про знищення російського морського дрона.
- Також росіяни публікували відео, яке нібито демонструє випробування нового морського дрона.
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