РФ копіює українські морські дрони, їхню ефективність ще не перевірено, - Плетенчук

Індустрія дронів

Росіяни намагаються копіювати українські морські дрони. Наразі про їхні можливості невідомо.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Ми уражаємо не судна, а кораблі - це важлива різниця. Росіяни зі свого боку пошкодили понад 130 цивільних суден - це так, до слова.

Це лише один із нових видів загрози. Ми (ВМС. - Ред.) у своїй діяльності ці ризики враховуємо", - сказав він.

Також читайте: Росія заборонила електромобілі на Кримському мосту через страх підриву

За словами Плетенчука, спроби РФ копіювати технології морських дронів свідчать про перевагу України.

"Це означає, що ще буде період апробації, і створити якусь одиницю озброєння - це ще далеко не все. Її треба випробувати у бойових умовах щодо стійкості, ефективності застосування - це і навігаційне обладнання, і бойове", - додав речник.

РФ відкрито каже, що цей напрям розвиває, проте Сили оборони також враховують це у своїй діяльності.

Також дивіться: СБУ продемонструвала нове покоління легендарних морських дронів "Sea Baby". ВIДЕО

Що передувало?

У жовтні 2025 року ВМС України повідомили про знищення російського морського дрона.

Також росіяни публікували відео, яке нібито демонструє випробування нового морського дрона.

Читайте: Морський дрон, схожий на український Magura V5, виловили біля берегів Туреччини. ФОТО