ВМС прокоментували відео морського дрона РФ: Перевірити автентичність складно

Російські військові поширили через підконтрольні флоту соцмережі відео, яке нібито демонструє випробування нового морського дрона.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ролик був знятий під час навчань "Липневий шторм", де росіяни, ймовірно, показали один із елементів своєї нової зброї. Однак надані кадри не дають змоги об’єктивно оцінити характеристики дрона. "Вони завжди намагаються якось завищити параметри своєї техніки. І в результаті доволі складно це аналізувати. Але сам той факт, що вони рухаються в цьому напрямку, підтверджується", - підтвердив Плетенчук.

Речник ВМС додав, що РФ уже не вперше заявляє про розробку подібних систем. При цьому росіяни часто копіюють успішні розробки інших країн, що створює реальну загрозу і потребує уваги.

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