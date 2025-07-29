Ворог знизив інтенсивність застосування "Калібрів" через проблеми із підготовкою та обмеженими можливостями в акваторії Чорного моря, - ВМС ЗСУ

З початку липня спостерігається зниження застосування Росією крилатих ракет типу "Калібр".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у телеефірі сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, така ж ситуація склалася навесні цього року.

"Нагадую, що навесні росіяни застосовували ці носії один раз на місяць. А от червень відрізнявся: червень був більш активний, але це може бути пов'язано з наслідками усім відомої операції на території Московії. Липень протікає пересічно. Це може бути пов'язано з кількома факторами. Зокрема, з проблематикою щодо підготовки ракет до застосування та з обмеженими можливостями загалом в акваторії Чорного моря", - заявив Плетенчук.

Він додав, що остаточні висновки поки що робити зарано, адже липень ще триває. При цьому речник додав, що оперативна ситуація в Чорному морі залишається стабільною.

"Носіїв немає, активності немає. Вночі нас атакували вчергове "шахедами" з моря. Проте, загалом, як ви бачите, це вже знову стає такою повсякденною практикою для росіян", - зазначив Плетенчук.

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