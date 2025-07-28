У липні зафіксовано лише один запуск "Калібрів" з Чорного моря, - ВМС України
Росія суттєво зменшила інтенсивність використання крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
У липні задокументовано лише один випадок їх застосування.
За словами Плетенчука, зниження активності може бути пов’язане з ефективністю української ППО та ускладненням підготовки до запусків. Водночас речник не виключає, що обмеження зумовлені тим, що ракетоносії не перебувають у Севастополі постійно.
Ситуація в Чорному морі залишається напруженою, але стабільною. Український морський коридор працює, хоч і з ризиком ударів із Криму. Проблемою лишається замінованість акваторії - триває розмінування для безпечного проходу суден.
Російські кораблі здебільшого обмежуються патрулюванням поблизу портів, використовуючи малі катери типу "Грачонок" і "Раптор". У небі над морем, попри зменшення активності флоту, постійно присутні російські літаки й гелікоптери.
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І робота в "ТСК по вагнерівцям", і кривляння перед опозицією в парламенті, і накиди на військових, та і кампанія проти Залужного тощо - тепер виглядають ще мерзенніше, бо для цього виявляється свідомо використовується специфічний стан Безуглої;
це навіть не за гроші, як робить інша позітівна обслуга кардиналів, у Мар'яни просто виявляється "інші емоції" та "неможливість брехні" (головне вкласти в слабку голову протрібну "правду").
Ніби сюжет з якогось фільму жахів, чесне слово, але ми маємо з цим справу в українській владі.
Як таке могло статись в країні, де колись була революція Гідності - ще одна таємниця історії.