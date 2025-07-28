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Новини Ситуація в Чорному морі
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У липні зафіксовано лише один запуск "Калібрів" з Чорного моря, - ВМС України

море,рф,чорне,кораблі

Росія суттєво зменшила інтенсивність використання крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

У липні задокументовано лише один випадок їх застосування.

За словами Плетенчука, зниження активності може бути пов’язане з ефективністю української ППО та ускладненням підготовки до запусків. Водночас речник не виключає, що обмеження зумовлені тим, що ракетоносії не перебувають у Севастополі постійно.

Ситуація в Чорному морі залишається напруженою, але стабільною. Український морський коридор працює, хоч і з ризиком ударів із Криму. Проблемою лишається замінованість акваторії - триває розмінування для безпечного проходу суден.

Російські кораблі здебільшого обмежуються патрулюванням поблизу портів, використовуючи малі катери типу "Грачонок" і "Раптор". У небі над морем, попри зменшення активності флоту, постійно присутні російські літаки й гелікоптери.

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Автор: 

ВМС (1422) Чорне море (1682)


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28.07.2025 16:53 Відповісти
А колись було, що й корита топили. Поки гнилі офісні зезеденти не стали пхати свої фсбшні рила у військові справи..
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28.07.2025 18:44 Відповісти
Валерій Прозапас

https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/pfbid0psBNDP2AWtq9fPn94VAewTY5eXbVHWMzXFauK3ckjjftHkhCkej2arVcwH6mFihBl?__cft__[0]=AZUxAZ9W8F9efyU8f0XIcS_9ApeP18h87sG3jVNOa2hF-a3jwspq9XeOuGpwSy98OGKTrh08RSOOTpnp_qB-yy46lMOgQnbrMCpYZoNzVjaY5T5DHFvcy-oeQeawaUX9ifCF_-pRkHhz_fjGQ_PdtEFKCN4G4cWJYXPFVI7oUjN4Kqpoc4E-***************&__tn__=%2CO%2CP-R Зробити з людини з діагнозом свій інформаційний таран для формування потрібних суспільних настроїв та для дискредитації опонентів - на таке здатні тільки справді найпотужніші покидьки, не у кожного народа є представники з наглухо ампутованою навіть не совістю, а людяністю як такою.

І робота в "ТСК по вагнерівцям", і кривляння перед опозицією в парламенті, і накиди на військових, та і кампанія проти Залужного тощо - тепер виглядають ще мерзенніше, бо для цього виявляється свідомо використовується специфічний стан Безуглої;

це навіть не за гроші, як робить інша позітівна обслуга кардиналів, у Мар'яни просто виявляється "інші емоції" та "неможливість брехні" (головне вкласти в слабку голову протрібну "правду").

Ніби сюжет з якогось фільму жахів, чесне слово, але ми маємо з цим справу в українській владі.

Як таке могло статись в країні, де колись була революція Гідності - ще одна таємниця історії.
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28.07.2025 18:46 Відповісти
 
 