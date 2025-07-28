У липні зафіксовано лише один запуск "Калібрів" з Чорного моря, - ВМС України

Росія суттєво зменшила інтенсивність використання крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

У липні задокументовано лише один випадок їх застосування.

За словами Плетенчука, зниження активності може бути пов’язане з ефективністю української ППО та ускладненням підготовки до запусків. Водночас речник не виключає, що обмеження зумовлені тим, що ракетоносії не перебувають у Севастополі постійно.

Ситуація в Чорному морі залишається напруженою, але стабільною. Український морський коридор працює, хоч і з ризиком ударів із Криму. Проблемою лишається замінованість акваторії - триває розмінування для безпечного проходу суден.

Російські кораблі здебільшого обмежуються патрулюванням поблизу портів, використовуючи малі катери типу "Грачонок" і "Раптор". У небі над морем, попри зменшення активності флоту, постійно присутні російські літаки й гелікоптери.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дім з окупантами склався, як картковий, після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО