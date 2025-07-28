В июле зафиксирован только один запуск "Калибров" из Черного моря, - ВМС Украины

Россия существенно уменьшила интенсивность использования крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

В июле задокументирован лишь один случай их применения.

По словам Плетенчука, снижение активности может быть связано с эффективностью украинской ПВО и усложнением подготовки к запускам. В то же время спикер не исключает, что ограничения обусловлены тем, что ракетоносители не находятся в Севастополе постоянно.

Ситуация в Черном море остается напряженной, но стабильной. Украинский морской коридор работает, хоть и с риском ударов из Крыма. Проблемой остается заминированность акватории - продолжается разминирование для безопасного прохода судов.

Российские корабли в основном ограничиваются патрулированием вблизи портов, используя малые катера типа "Грачонок" и "Раптор". В небе над морем, несмотря на уменьшение активности флота, постоянно присутствуют российские самолеты и вертолеты.

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