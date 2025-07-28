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Новости Ситуация в Черном море
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В июле зафиксирован только один запуск "Калибров" из Черного моря, - ВМС Украины

море,рф,черное,корабли

Россия существенно уменьшила интенсивность использования крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

В июле задокументирован лишь один случай их применения.

По словам Плетенчука, снижение активности может быть связано с эффективностью украинской ПВО и усложнением подготовки к запускам. В то же время спикер не исключает, что ограничения обусловлены тем, что ракетоносители не находятся в Севастополе постоянно.

Ситуация в Черном море остается напряженной, но стабильной. Украинский морской коридор работает, хоть и с риском ударов из Крыма. Проблемой остается заминированность акватории - продолжается разминирование для безопасного прохода судов.

Российские корабли в основном ограничиваются патрулированием вблизи портов, используя малые катера типа "Грачонок" и "Раптор". В небе над морем, несмотря на уменьшение активности флота, постоянно присутствуют российские самолеты и вертолеты.

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Автор: 

ВМС (1502) Черное море (1491)


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28.07.2025 16:53 Ответить
А колись було, що й корита топили. Поки гнилі офісні зезеденти не стали пхати свої фсбшні рила у військові справи..
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28.07.2025 18:44 Ответить
Валерій Прозапас

https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/pfbid0psBNDP2AWtq9fPn94VAewTY5eXbVHWMzXFauK3ckjjftHkhCkej2arVcwH6mFihBl?__cft__[0]=AZUxAZ9W8F9efyU8f0XIcS_9ApeP18h87sG3jVNOa2hF-a3jwspq9XeOuGpwSy98OGKTrh08RSOOTpnp_qB-yy46lMOgQnbrMCpYZoNzVjaY5T5DHFvcy-oeQeawaUX9ifCF_-pRkHhz_fjGQ_PdtEFKCN4G4cWJYXPFVI7oUjN4Kqpoc4E-***************&__tn__=%2CO%2CP-R Зробити з людини з діагнозом свій інформаційний таран для формування потрібних суспільних настроїв та для дискредитації опонентів - на таке здатні тільки справді найпотужніші покидьки, не у кожного народа є представники з наглухо ампутованою навіть не совістю, а людяністю як такою.

І робота в "ТСК по вагнерівцям", і кривляння перед опозицією в парламенті, і накиди на військових, та і кампанія проти Залужного тощо - тепер виглядають ще мерзенніше, бо для цього виявляється свідомо використовується специфічний стан Безуглої;

це навіть не за гроші, як робить інша позітівна обслуга кардиналів, у Мар'яни просто виявляється "інші емоції" та "неможливість брехні" (головне вкласти в слабку голову протрібну "правду").

Ніби сюжет з якогось фільму жахів, чесне слово, але ми маємо з цим справу в українській владі.

Як таке могло статись в країні, де колись була революція Гідності - ще одна таємниця історії.
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28.07.2025 18:46 Ответить
 
 