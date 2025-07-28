В июле зафиксирован только один запуск "Калибров" из Черного моря, - ВМС Украины
Россия существенно уменьшила интенсивность использования крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
В июле задокументирован лишь один случай их применения.
По словам Плетенчука, снижение активности может быть связано с эффективностью украинской ПВО и усложнением подготовки к запускам. В то же время спикер не исключает, что ограничения обусловлены тем, что ракетоносители не находятся в Севастополе постоянно.
Ситуация в Черном море остается напряженной, но стабильной. Украинский морской коридор работает, хоть и с риском ударов из Крыма. Проблемой остается заминированность акватории - продолжается разминирование для безопасного прохода судов.
Российские корабли в основном ограничиваются патрулированием вблизи портов, используя малые катера типа "Грачонок" и "Раптор". В небе над морем, несмотря на уменьшение активности флота, постоянно присутствуют российские самолеты и вертолеты.
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І робота в "ТСК по вагнерівцям", і кривляння перед опозицією в парламенті, і накиди на військових, та і кампанія проти Залужного тощо - тепер виглядають ще мерзенніше, бо для цього виявляється свідомо використовується специфічний стан Безуглої;
це навіть не за гроші, як робить інша позітівна обслуга кардиналів, у Мар'яни просто виявляється "інші емоції" та "неможливість брехні" (головне вкласти в слабку голову протрібну "правду").
Ніби сюжет з якогось фільму жахів, чесне слово, але ми маємо з цим справу в українській владі.
Як таке могло статись в країні, де колись була революція Гідності - ще одна таємниця історії.