Враг снизил интенсивность применения "Калибров" из-за проблем с подготовкой и ограниченными возможностями в акватории Черного моря, - ВМС ВСУ

С начала июля наблюдается снижение применения Россией крылатых ракет типа "Калибр".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в телеэфире сказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, такая же ситуация сложилась весной этого года.

"Напоминаю, что весной россияне применяли эти носители один раз в месяц. А вот июнь отличался: июнь был более активен, но это может быть связано с последствиями всем известной операции на территории Московии. Июль протекает среднестатистически. Это может быть связано с несколькими факторами. В частности, с проблематикой по подготовке ракет к применению и с ограниченными возможностями в целом в акватории Черного моря", - заявил Плетенчук.

Он добавил, что окончательные выводы пока делать рано, поскольку июль еще продолжается. При этом спикер добавил, что оперативная ситуация в Черном море остается стабильной.

"Носителей нет, активности нет. Ночью нас атаковали в очередной раз "шахедами" с моря. Но, в общем, как вы видите, это уже снова становится такой повседневной практикой для россиян", - отметил Плетенчук.

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