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Новости Морские дроны
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ВМС прокомментировали видео морского дрона РФ: Проверить подлинность сложно

Моряки ВСУ спасли пятерых человек, которых в Одессе унесло в открытое море

Российские военные распространили через подконтрольные флоту соцсети видео, которое якобы демонстрирует испытания нового морского дрона.

Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ролик был снят во время учений "Июльский шторм", где россияне, вероятно, показали один из элементов своего нового оружия. Однако предоставленные кадры не позволяют объективно оценить характеристики дрона. "Они всегда пытаются как-то завысить параметры своей техники. И в результате довольно сложно это анализировать. Но сам тот факт, что они движутся в этом направлении, подтверждается", - подтвердил Плетенчук.

Спикер ВМС добавил, что РФ уже не впервые заявляет о разработке подобных систем. При этом россияне часто копируют успешные разработки других стран, что создает реальную угрозу и требует внимания.

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Автор: 

ВМС (1503) дроны (4361)


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Де відео?
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29.07.2025 15:14 Ответить
https://24tv.ua/ru/uchenija-rossii-baltijskom-more-vpervye-ispolzovali-morskie-drony_n2879888
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29.07.2025 15:20 Ответить
https://t.me/DKulko/1202

Тут максимум кадрів. Оцей підводний небезпечний особливо, і швидкість пристойна. І ще є декілька рішень про які навіть казати не буду, може наші перші додумаються. Якщо поєднати технології з аєродронів і морських, буде бімба.
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29.07.2025 15:28 Ответить
 
 